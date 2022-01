S perimentare nuove sensazioni fra le lenzuola è un'arte. Hai mai sperimentato la posizione del Kamasutra del bambù? Si può raggiungere un piacere estremo

Sperimentare nuove emozioni con il proprio partner, mettere un po’ di pepe provando è sempre una buona idea e ravviva la complicità a letto e nella vita di tutti in giorni. L’antica arte originaria dell’India ci aiuta a scoprire nuove posizioni.

Fra queste, vale la pena provare la posizione del Kamasutra del bambù. In questo caso è l’uomo a stare sopra la donna, che rimane in una posizione di semi-spaccata. Provata con qualche accorgimento e l’atmosfera giusta, è altamente probabile che si raggiunga la massima stimolazione del piacere. Ma in cosa consiste e come la si può mettere in pratica? Ecco tutti i dettagli per aggiungere un po’ di pepe nella relazione.

La posizione del bambù

Le posizioni del Kamasutra sono più di cento, fra queste ce n’è una che è particolarmente adatta per chi vuole provare sensazioni nuove. Come facilmente intuibile dall’immagine, è l’uomo a stare sopra la donna, che alza una gamba e la posiziona vicino all’orecchio o la appoggia alla spalla.

Per una persona particolarmente atletica, la gamba può essere bloccata dietro al collo, così da rendere completamente libero da ‘ostacoli’ l’atto che porterà al raggiungimento del massimo piacere. Il partner deve posizionarsi a cavallo della coscia. A tal proposito, ecco altre posizioni per fare sesso con lui sopra.

Il risultato è una maggiore penetrazione. L’uomo avrà entrambe le mani impegnate nel mantenere la posizione, ma la donna – se vuole – può stimolare il clitoride con una pratica di autoerotismo per raddoppiare il piacere.

I pro di questa posizione

La coppia riesce a raggiungere l’orgasmo, anche contemporaneamente, se la donna riesce ad allargare completamente le gambe. Il fatto di non avere parti anatomiche che impediscano il movimento, permette di concentrarsi esclusivamente sulla penetrazione e su quello che piace di più al proprio partner.

Come precedentemente detto, il clitoride è completamente esposto e lo si può stimolare. Se il partner si distende sulla donna, con dei movimenti lenti può sollecitare il doppio orgasmo attraverso lo sfregamento dell’addome. La posizione del Kamasutra del bambù ha il pregio di poter essere mantenuta a lungo. Se eseguita nel modo giusto, dato che l'orgasmo può essere controllato per un tempo maggiore, entrambi i partner possono raggiungere il massimo del piacere, per una soddisfazione completa.

Le controindicazioni

I pro possono trasformarsi in contro, se la coppia che si cimenta in questa nuova posizione non ha l’agilità e l’elasticità necessarie. Nello specifico, è la donna a dover dimostrare di avere particolari doti atletiche e di riuscire a mantenere le gambe divaricate senza provare dolore a causa dello stiramento muscolare.

Quindi, è consigliato che la provino solo i partner che credono di poter stare comodi in questa posizione. È fra quelle per partner esperti e che hanno una vita sessuale regolare. Anche l’uomo, infatti, può rischiare di farsi male se non esegue con cura e attenzione tutti i movimenti. A tal proposito, ecco le posizioni per fare sesso acrobatiche.

Inoltre, si può giudicare eccessivo il peso del partner di sopra o fastidiosa la continua stimolazione clitoridea. Il segreto è parlane con chi si ama per trovare delle varianti personali che soddisfino appieno il piacere personale e quello della coppia. Come per qualsiasi altra posizione del Kamasutra, anche quella del bambù richiede di ricorrere alle precauzioni per non incorrere in malattie sessualmente trasmissibili.

Infine, bisogna sempre tenere a mente che le posizioni del Kamasutra hanno insegnato come non sempre la fretta porti al piacere, alcune di esse hanno bisogno proprio di lentezza per far vivere l’orgasmo come un momento di relax. Se non si ha la pazienza necessaria, è meglio sperimentare altre situazioni più in linea con le fantasie sessuali della coppia. L’unica regola quando ci si ama fra le lenzuola è che non ci sono regole.