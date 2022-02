C erchi una posizione travolgente per riaccendere la passione rientrati da una cena? Vuoi sperimentare qualcosa di nuovo ma senza esagerare? La posizione del ballo guancia a guancia è quella giusta per te

Il Kamasutra è una forma d’arte antica che racconta come sia possibile mantenere in vita la passione anche quando la coppia si è consolidata; anzi è proprio quando il rapporto si fa più solido e c’è maggiore complicità che alcune di queste posizioni diventano più fattibili. Quando si pensa al Kamasutra molti immaginano il sesso acrobatico ma non è sempre così, la posizione del ballo guancia a guancia è la dimostrazione di come ci siano proposte anche dolci e romantiche.

Posizione del ballo guancia a guancia

Immagina di poter danzare con il tuo partner; un ballo lento ma passionale in cui il contatto certamente non manca: è il caso della posizione del ballo guancia a guancia in cui i corpi dei partner si strusciano con fare estremamente erotico. Tra le posizioni Kamasutra più romantiche c’è questa in cui lui solleva la propria donna solo leggermente, quel tanto che basta per agevolare la penetrazione. Amata non solo da chi pratica sesso in piedi ma anche da chi rientra da una cena e lascia che esploda la passione, è un’ottima idea per chi vuole avere un rapporto ancora da vestiti: basterà infatti sollevare la gonna per poter avere un rapporto passionale e diverso dal solito.

Il trucco in più? Sfruttare le scarpe con il tacco per poter regolare l’altezza tra i due partner e fare in modo che i bacini siano allineati correttamente. Chiamata anche posizione del ballo peccaminoso, è ideale per chi cerca grande contatto, desidera sperimentare ma non vuole osare troppo.

I pro della posizione

Tra le posizioni per fare sesso in ogni angolo di casa spicca questa del ballo guancia a guancia, conosciuta anche come quella del ballo peccaminoso. Perché provarla subito? Se vuoi sperimentare il Kamasutra ma temi di osare troppo è un ottimo punto di partenza. Non si tratta di una posizione stravagante ed è una semplice variante del sesso in piedi; può essere praticata anche appena rientrati da un appuntamento ancora vestiti, oppure con più calma completamente nudi. In cucina, in camera da letto o per i più coraggiosi in ascensore: si tratta di un’ottima posizione per un rapporto fugace ma non essendo particolarmente difficile da mantenere risulta ottimale anche per chi cerca qualcosa che duri a lungo nel tempo.

Il fatto che lei sia in punta di piedi fa in modo che la penetrazione sia più intensa ma è anche piacevole per la donna sentirsi abbandonare tra le braccia di chi ama. Il plus? La donna può anche pensare di simulare un altro passo di danza tipico del tango alzando una delle due gambe e restando in punta sull’altra. In questo modo la penetrazione sarà più intensa, attenzione però perché in questo caso la posizione diventa più difficile da mantenere a lungo.

Cosa piace particolarmente di questa posizione? L’estremo contatto tra i due corpi, il fatto che i bacini si struscino l’uno contro l’altro favorendo la stimolazione clitoridea, il romantico contatto viso a viso e la complicità tra i due partner.

Controindicazioni

Come molte delle posizioni per fare sesso in piedi, anche quella in cui la coppia si trasforma in abili danzatori può avere delle controindicazioni seppur poche. Risulta infatti essere una posizione dolce e romantica ma allo stesso tempo passionale. Non difficile da mantenere anche a lungo, diventa un’ottima scelta per le coppie che hanno più o meno la stessa altezza. Più difficile per le coppie con diverse altezze: se lei è più bassa può utilizzare i tacchi per allinearsi al proprio partner; al contrario invece sarà lui a dover utilizzare un rialzo sicuro e stabile. A chi può non piacere? A chi cerca più dinamismo, prediligendo posizioni in grado di risvegliare istinti primitivi, a chi cerca il gioco della dominazione o a chi desidera optare per qualcosa di più eccentrico.