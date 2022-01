S ensuale ed eccitante, la posizione dell'altalena è una fra le più sexy del Kamasutra e permette di sperimentare un piacere intenso

La posizione dell’altalena è una fra le più provocanti del Kamasutra. Dedicata alle coppie che hanno raggiunto un alto livello di intimità e amano sperimentare, mette al centro la donna, a cui viene dato il compito di controllare e indirizzare il piacere. Il risultato sono emozioni forti e un piacere intenso che si può raggiungere anche insieme per un’esperienza unica.

La posizione dell'altalena

Fra le posizioni Kamasutra quella dell’altalena è senza dubbio una fra le più ardite e particolari. Consente infatti di raggiungere un livello profondo di intimità e di raggiungere il piacere facilmente, soprattutto per le donne. Prevede infatti che la partner si posizioni sull’uomo, dandogli le spalle e usandolo come se fosse un appoggio. A questo punto la donna potrà librare sul proprio amante. L’originalissimo nome di questa posizione deriva proprio dal movimento sull’uomo che imita quello di un’altalena.

Pro della posizione

Nel Kamasutra esistono numerose posizioni per fare sesso seduti e posizioni per fare sesso da dietro. I vantaggi sono numerosi. La donna infatti riesce a controllare al meglio la profondità della penetrazione e il ritmo. Al tempo stesso sperimenta un forte senso di dominazione che può aumentare l’eccitazione. Anche gli uomini apprezzano molto la posizione dell’altalena. Il lato B della partner infatti si posa sull’addome, rendendo ogni mossa intima, sensuale e seducente. Questa posizione è senza dubbio indicata per le coppie che vogliono mettersi alla prova e sono a caccia di qualcosa di nuovo che possa risvegliare la passione.

Controindicazioni

Attenzione però: la posizione dell’altalena non piace a tutti gli uomini. Nonostante la vista della propria compagna cavalcioni sia particolarmente sensuale, per alcuni le sensazioni durante la penetrazione non sono all’altezza. Non solo: il movimento della donna è fondamentale. Deve infatti essere fluido e lento, se troppo forte potrebbe rischiare di causare danni!

Le controindicazioni sono ovviamente legate anche al carattere e ai ruoli che i partner vogliono assumere a letto, fra chi preferisce, magari, essere più passivo, e chi invece cerca un ruolo attivo. Di certo per seguire i movimenti è fondamentale essere allenati e preparati ad affrontare uno sforzo fisico piuttosto prolungato e intenso.

Le varianti

Come per la posizione del 69, esistono diverse varianti dell’altalena. La più acrobatica prevede che l’uomo rimanga in piedi, sostenendola con le braccia, mentre lei si abbandona al piacere. Liberatoria e sensuale, questa posizione è liberatoria e consente di sperimentare emozioni e sensazioni particolari.

In alternativa entrambi si possono stendere, su un mobile o un tavolino robusto. Lui si dovrà posizionare sulla schiena, mentre lei in ginocchio. L’obiettivo? Dondolarsi per raggiungere l’orgasmo insieme. In tutti i casi è importante lasciarsi andare alle sensazioni che si provano, guidando il partner verso il piacere con gesti e parole.

Le posizioni più acrobatiche del Kamasutra

La posizione dell’altalena ti stuzzica? Per sperimentare sotto le lenzuola non ti resta che provare le più acrobatiche e ardite del Kamasutra. La posizione della carriola, ad esempio, prevede di tenere braccia e addome allineati per godere al massimo e sfidare la forza di gravità. Certo, l’uomo fatica molto di più per mantenere l’equilibrio, ma il piacere è assicurato.

La posizione del gradino invece permette una tipologia di penetrazione inedita. Lui resta sdraiato, con la schiena sul tavolo, lei invece posa un piede sul gradino o su uno sgabello, mentre con l’altro dà una spinta. Quella della raganella imita proprio il gesto dell’animale pronto a lanciarsi nello stagno. Lui infatti la trattiene da dietro, con piccoli e delicati movimenti.

Infine la posizione della sponda è la variante "sospesa" della posizione del loto. Permette agli amanti di guardarsi negli occhi ed è molto intima perché consente di condividere le espressioni di piacere e al tempo stesso concentrarsi sui movimenti.