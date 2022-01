P rovare nuove sensazioni fra le lenzuola è un'arte. Hai mai sperimentato la posizione del Kamasutra dell’allineamento perfetto? L'orgasmo è indimenticabile

Provare nuove emozioni con il proprio partner, mettere un po’ di pepe sperimentando è sempre una buona idea e ravviva la complicità a letto e nella vitsa di tutti in giorni. L’antica arte originaria dell’India ci aiuta a scoprire nuove posizioni.

Fra queste, la posizione del Kamasutra dell’allineamento perfetto è una variante di quella più classica del missionario. Provata con qualche accorgimento in più, però, è possibile che si raggiunga la massima stimolazione del piacere. Ma in cosa consiste e come la si può mettere in pratica? Ecco tutti i dettagli di seguito.

La posizione dell’allineamento perfetto

Il Kamasutra e le posizioni del piacere sono stati ideati, e vengono studiate da secoli, per provare nuove emozioni. Metterle in pratica aiuta a creare un’atmosfera con il partner diversa, più intima, di maggiore conoscenza reciproca. Spesso si ‘gioca’ con posizioni mai provate prima, decisamente stravaganti o impegnative. La posizione del Kamasutra dell’allineamento perfetto, tuttavia, non richiede particolari doti atletiche, ma piuttosto la consapevolezza del proprio corpo. In questo modo, è la donna a poter dettare le regole e raggiungere il massimo del piacere.

Questa posizione non è certo nuova, ma potremmo definirla aggiornata. Simile a quella classica del missionario, presenta delle piccole differenze che però possono essere significative, sostanziali.

Invece della normale spinta dentro e fuori, entra in azione solo la punta del pene all'interno della vagina. La base sfrega contro il clitoride e permette di provare un piacere doppio. “È una piccola variazione della posizione del missionario che si concentra sulla stimolazione del clitoride per raggiungere tassi di orgasmo più elevati”: ha spiegato la sessuologa Rachel Smith, analizzando la posizione che – per la prima volta – è stata citata da Edward Eichel.

Fondamentale è allineare, lo dice il nome stesso della posizione, i genitali durante il coito. Aggressività e velocità lasciano spazio a movimenti più lenti e costanti. Il contatto è delicato e la penetrazione leggera, ma i livelli di piacere sono molto intensi.

I pro di questa posizione

La posizione del Kamasutra dell’allineamento perfetto permette alle donne di raggiungere più facilmente l’orgasmo. Infatti, soltanto il 18% può effettivamente raggiungere l'orgasmo durante il sesso penetrativo, per la maggior parte è necessaria una stimolazione clitoridea.

I corpi così allineati fanno sì che questo fine si possa raggiungere senza particolari sforzi fisici. Inoltre, si tratta di una posizione erogena totale, che ha evidenziato un aumento significativo degli orgasmi femminili e quelli simultanei tra i partner.

Questa è fra le posizioni per fare sesso con lei sopra. Di norma infatti l’uomo è disteso sulla schiena, mentre la donna si posiziona sopra il suo bacino. Mette tutto il peso del suo corpo sopra l’uomo e gli afferra le spalle per non scivolare indietro. L'obiettivo è che la donna prema il clitoride contro la base esterna del pene, con movimenti lenti e costanti che mirano alla stimolazione del clitoride. La posizione viene apprezzata anche dall’uomo che può godersi lo spettacolo lasciando che sia lei a guidare la situazione. Alcuni elementi che possono intensificare il piacere sono il contatto visivo, i baci appassionati e il tirarsi i capelli.

Le controindicazioni

Visto che è una variante del missionario, i rischi sono quelli classici. Si può giudicare scomodo il peso del partner di sopra o fastidiosa la continua stimolazione clitoridea. Il segreto è parlane con chi si ama per trovare delle varianti personali che soddisfino appieno il piacere personale e di coppia.

Infine, bisogna sempre tenere a mente che le posizioni del Kamasutra hanno insegnato come non sempre la fretta porti al piacere, alcune di esse hanno bisogno proprio di lentezza per far vivere l’orgasmo come un momento di relax. Se non si ha la pazienza necessaria, è meglio sperimentare altre situazioni più in linea con le fantasie sessuali della coppia. L’unica regola quando ci si ama fra le lenzuola è che non ci sono regole.