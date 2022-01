D ì addio rapporti sessuali rapidi ed insoddisfacenti: prova la posizione dell'allineamento inverso, non te ne pentirai

Il sesso viene frequentemente visto come qualcosa di eccessivamente faticoso ed energico ma talvolta può essere anche rilassante: a dimostrarlo è tra le posizioni Kamasutra quella dell’allineamento inverno. La posizione dell’allineamento inverso è senza dubbio un’ottima scelta per partner che cercano complicità e rapporti senza fretta per seguire un piacere più delicato.

La posizione dell’allineamento inverso

Provare nuove sensazioni sotto le coperte è da considerare a tutti gli effetti un’arte, se vuoi provare un orgasmo indimenticabile, intenso ma senza eccessiva fatica fisica devi valutare una delle posizioni per sesso rilassanti come la posizione dell’allineamento inverso. Provare nuove emozioni con chi ami è possibile aggiungendo un po’ di piccante alla routine; in nostro aiuto arrivano le posizioni del Kamasutra che con tutorial per provare piacere svelano come sperimentare nuove sensazioni.

La posizione dell’allineamento inverso fa parte di quelle rilassanti ma non è da sottovalutare; nonostante non si tratti di una delle più facili da realizzare è perfetta per chi desidera un rapporto lungo e senza fretta. Per poterla praticare lui si distende su una superficie comoda, mentre lei lentamente e con cautela si stende su di lui al contrario, cioè mettendo la sua testa verso i piedi del partner e i piedi verso il volto dell’uomo.

Si differenzia dalla posizione dell’allineamento perfetto per come vengono posizionati i partner: se in questo caso la donna è stesa sopra ma con il volto dalla parte dei piedi e con la pancia in su come il proprio uomo, nella posizione dell’allineamento perfetto si va ad ottenere un piacere doppio dato dall’oscillazione sia laterale che orizzontale. Entrambe però hanno in comune un elemento: la penetrazione è profonda ma il piacere viene ottenuto da movimenti lenti e costanti, lasciando spazio ad una penetrazione profonda ma delicata, in grado di donare piacere intenso.

I pro di questa posizione (e a chi è adatta)

Come tutte le posizioni per fare sesso con lei sopra, anche quella dell’allineamento inverso è in grado di dare ottimi benefici. Le piacevoli sorprese non mancano a chi decide di praticare questa posizione ma è importante che seguano ritmi naturali e delicati; il potersi gustare un rapporto sessuale senza fretta e con i propri tempi aiuta entrambi i partner a vivere con estremo piacere il momento senza correre alla ricerca dell’orgasmo veloce. La posizione, nonostante possa non essere facile da realizzare, è comoda e rilassante ma favorisce anche una penetrazione profonda.

Essendo lei sopra, detta sicuramente i ritmi, la profondità e dirige il gioco prestando attenzione al proprio piacere. Lui, avendo le mani libere, può anche provvedere a toccare la propria partner cercando di darle piacere anche con la stimolazione clitoridea. La posizione piace molto anche agli amanti dei piedi che possono così entrarci in contatto, stimolando una zona del corpo molto sensibile a baci e carezze.

Quella dell’allineamento inverso è la posizione giusta per le donne che hanno difficoltà a raggiungere l’orgasmo con il sesso penetrativo ma anche per gli uomini che tendono a raggiungerlo molto rapidamente con le posizioni tradizionali.

Controindicazioni

Sono poche le controindicazioni di questa posizione che può risultare di non facile realizzazione; nonostante le difficoltà logistiche del posizionamento risulta poi una delle scelte migliori se hai molto tempo da dedicare al rapporto. Unica accortezza: fare molta attenzione ai movimenti in fase di posizionamento poiché quelli bruschi potrebbero far male a zone particolarmente delicate di entrambi.

Il Kamasutra insegna che non è la fretta a condurre al piacere ma la lentezza, così che questa posizione rilassante può rivelare come l’orgasmo possa essere raggiunto davvero in totale relax. Avere pazienza è necessaria per poter provare piacere in questa posizione e non è adatta quindi a chi cerca un rapporto rapido né a chi sente l’esigenza di arrivare rapidamente all’apice del piacere.