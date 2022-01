S esso rilassante? No, non è un ossimoro secondo il Kamasutra. Scopri perché dovresti provare la posizione dell'albero fruttifero con il tuo partner

La sessualità è un fattore importantissimo all’interno di una coppia: capire come vivere questi momenti in modo felice, spensierato ed appagante è un passo importante per tutti. Per riuscire a vivere il sesso con leggerezza e divertimento ma anche lasciando che prendano sopravvento fantasie e istinto arriva in aiuto il Kamasutra che con la sua arte conquista ogni giorno l’interesse di molte coppie. Uno dei suggerimenti che compare all’interno dell’arte del Kamasutra è la posizione dell’albero fruttifero che si va ad inserire nella categoria di quelle più rilassanti.

La posizione dell’albero fruttifero

Ci sono tanti modi diversi di fare sesso: c’è chi lo ama più dolce, chi desidera tanta energia, chi cerca di vivere le proprie fantasie e chi ha bisogno di sperimentare. La buona notizia è che non esiste un modo giusto o sbagliato di farlo ma è importante che ci sia dialogo con il proprio partner. Chi ha detto che il sesso debba essere forte, rigoroso, passionale e travolgente deve ricredersi: può essere anche rilassante. A svelarlo sono le posizioni Kamasutra tra cui non mancano certamente quelle adatte a vivere il rapporto in totale relax. Tra queste spicca la posizione dell’albero fruttifero.

La posizione dell’albero fruttifero è conosciuta anche come “la posizione della sponda”: il nome è strettamente legato alla passione travolgente che non attende di sdraiarsi completamente e sfrutta appunto la sponda del letto per concedersi al proprio partner. Una posizione romantica in cui non manca il contatto oculare ma non mancano nemmeno baci e sussurri. Realizzarla è piuttosto semplice: lei è stesa con una gamba alzata mentre lui si posiziona su di lei mantenendo la schiena inarcata e tenendo un braccio appoggiato per mantenersi sollevato.

I pro di questa posizione e a chi è adatta

La posizione dell’albero fruttifero viene apprezzata perché comoda e facile da praticare; le numerose sensazioni sono regalate dalla gamba di lei alzata che permette una penetrazione profonda e ricca di emozioni. Praticata con entrambi i partner sul letto oppure con lui in piedi mentre lei è appoggiata al letto o su un tavolo, la posizione dell’albero fruttifero è perfetta per partner che cercano posizioni per fare sesso rilassanti.

Comoda e rilassante, risulta particolarmente stimolante per entrambi e ha il pregio di non far andare di fretta. È quindi adatta alle coppie che vogliono vivere il sesso in modo rilassato, senza ricorrere a posizioni sessuali eccessivamente stravaganti per avere piacere. Questa posizione del Kamasutra offre agli amanti una lezione importante: non è la fretta a far raggiungere il piacere.

Se stai cercando nuove sensazioni sotto le coperte e desideri provare nuove emozioni, tra le posizioni del Kamasutra spicca appunto quella dell’albero fruttifero che molti conoscono anche come la posizione della sponda. Si tratta di una variante del classico missionario e rientra certamente tra le posizioni per fare sesso con lui sopra; in questo caso a dirigere i giochi è l’uomo che si trova in posizione dominante. La posizione piace perché permette altre tipologie di stimolazioni come ad esempio quella visiva o quella vocale. Il braccio di lui però non è a disposizione della partner che potrà invece sfiorarsi in modo autonomo, favorendo l’eccitazione del proprio partner con questo gesto naturale ma coinvolgente.

Controindicazioni

Non ci sono particolari controindicazioni per la posizione dell’albero fruttifero; si tratta di una scelta ideale per coppie che cercano il relax. Se volessimo trovare qualche contro sicuramente possiamo dire che per lei è una posizione stimolante ma non dominate, poiché è l’uomo a dettare l’intensità del rapporto. Per poter riuscire è necessario prestare attenzione ai movimenti, evitando quelli bruschi ma favorisce certamente una penetrazione profonda ed intensa. Un’altra controindicazione, se così la vogliamo chiamare, è quella di non poter avere le mani del proprio partner a disposizione. Questo significa che è lei a doversi stimolare manualmente qualora ne sentisse il desiderio.