L a posizione dell'agile missionario o missionario in piedi è una delle più più acrobatiche e sensuali del Kamasutra, in grado di regalare sensazioni uniche

La posizione dell’agile missionario è una fra le preferite delle coppie per vivere un momento di piacere rilassante e unico. Favorisce il raggiungimento dell’orgasmo e regala attimi di grande intimità ai partner. Possono infatti guardarsi negli occhi, seguendo i movimenti, e scambiarsi frasi eccitanti o romantiche.

La posizione dell'agile missionario

Fra le posizioni Kamasutra, quella dell’agile missionario è una fra le migliori per raggiungere velocemente l’orgasmo femminile. L’uomo prende in braccio la donna che avvolge le sue gambe attorno al busto del partner. I due amanti sono quindi uniti in una sorta di abbraccio intimo in cui i corpi aderiscono, con gli addomi sono attaccati e le braccia uno intorno al corpo dell’altro.

Tra le posizioni per fare sesso in piedi questa è senza dubbio una delle più emotive e consente alla coppia di avere un contatto coinvolgente. La differenza con il classico missionario sta nel maggiore sforzo fisico che verrà però premiato da un avvolgente piacere. Non servono infatti movimenti frenetici per raggiungere l’acme, ma basta oscillare dolcemente assaporando ogni istante e tutte le sfumature dell’appagamento.

I pro della posizione

Quella dell’agile missionario è fra le posizioni per fare sesso con lui sopra una delle più famose. Rappresenta un’ottima variante del classico missionario, posizione ritenuta spesso noiosa e banale, ed è perfetta per i primi incontri focosi sotto le lenzuola. Viene scelta da partner che vogliono condividere un momento di intimità, guardandosi appassionatamente negli occhi e baciandosi. Consente di sentire il contatto fra i corpi e di giocare, cambiando ritmo in base ai desideri. La penetrazione infatti può essere lenta oppure rapida, profonda o superficiale a seconda delle esigenze. Ci si può abbracciare con fervore, mentre i partner si alternano, controllando la situazione una volta l’uno, una volta l’altro, in un gioco di sguardi e complicità.

Controindicazioni

La posizione dell’agile missionario regala forti sensazioni a entrambi i partner, ma può avere anche qualche controindicazione. In particolare risulta faticosa per l’uomo che è costretto a sorreggere per tutto il tempo dell’amplesso la donna in piedi, mentre lei è avvinghiata al suo corpo. Per questo motivo è consigliabile praticare questa posizione del Kamasutra in acqua, dove i corpi sono più leggeri.

Le varianti

Oltre all’agile missionario esistono numerose varianti del missionario classico. Nella posizione della culla, ad esempio, l’uomo resta sospeso, con le gambe e le braccia sulla donna, e oscilla mentre la penetra, muovendosi dentro e fuori proprio come una culla. Anche in questo caso è richiesta una certa preparazione fisica per evitare problemi o un crollo improvviso.

Nella bicicletta invece la donna posiziona la gamba destra sulla spalla di lui e ruota leggermente il busto di lato. La posizione dona un piacere intenso, ma ci sono inconvenienti dietro l’angolo: la donna infatti dovrà essere particolarmente sciolta a livello muscolare per evitare contratture.

Per realizzare il ponte la donna posiziona sotto le spalle un cuscino, mentre l’uomo solleva il bacino, creando con il corpo di lei un ponte mentre avviene la penetrazione. Il piacere è legato alle posizioni che si assumono, ma anche all’angolazione presa. Dunque via libera a bollenti esperimenti per godere al massimo del momento.

Le posizioni per fare sesso in piedi

L’agile missionario è apprezzato soprattutto da chi ama il sesso acrobatico e vuole sperimentare sotto le lenzuola. Fra le posizioni per fare sesso in piedi una delle più bollenti è l’agguato in cui l’uomo penetra da dietro la partner, mentre nella doggy style in piedi la donna è piegata in avanti sino a toccare con le dita il pavimento. Apprezzatissima pure l’altalena, in cui l’uomo solleva la partner, spostando le gambe di lei sulle spalle. Troviamo poi la giravolta, in cui la donna si aggrappa con le gambe ai fianchi dell’uomo, mentre nel 69 in piedi l’uomo solleva il bacino della partner, praticandole sesso orale.