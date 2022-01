S perimentare a letto è un'arte: a svelare le posizioni più stimolanti ed originali è il Kamasutra. Hai mai provato quella dell'abile cavallerizza? Ti sveliamo come praticarla e tutti i segreti per provare un orgasmo più intenso

Hai voglia di aggiungere un po’ di pepe alla tua relazione sperimentando qualcosa di nuovo? Dall’antica arte del Kamasutra arrivano posizioni sessuali originali da provare. Tra queste c’è la posizione dell’abile cavallerizza, una variante delle più classiche posizioni con lei sopra che va ad offrire massima stimolazione del punto G e una penetrazione profonda. Ma come si pratica? Ti sveliamo tutto nelle prossime righe.

Le posizioni del Kamasutra sono studiate per provare nuove emozioni e stimoli, andando a sperimentare qualcosa di nuovo. Praticarle significa creare una nuova atmosfera di intimità con il proprio partner, giocando con nuove posizioni spesso decisamente stravaganti o impegnative fisicamente. Questa dell’abile cavallerizza non richiede particolari doti fisiche ma una grande consapevolezza del proprio corpo e dei propri bisogni poiché è la donna a guidare il gioco, dettando ritmo, profondità di penetrazione ed intensità.

La posizione dell’abile cavallerizza

Tra le posizioni Kamasutra da provare se ami la stimolazione profonda c’è quella dell’abile cavallerizza. Una variante della classica cowgirl (conosciuta anche come amazzone) che sembra mixarsi un po’ anche con la posizione del granchio.

Come si pratica? Lui si stende a margine del letto, così da poter appoggiare i piedi. Lei invece deve mettersi sopra appoggiando le mani sulle ginocchia di lui. Si tratta di una posizione senza dubbio acrobatica che va a riprendere l’amatissima cow girl aggiungendo un tocco di originalità. I motivi per praticarla sono che può aiutarti ad ottenere orgasmi davvero intensi ma scopriamo insieme tutti i pro di questa posizione.

I pro di questa posizione

Tra le posizioni per fare sesso con lei sopra, quella dell’abile cavallerizza attira certamente l’attenzione e i motivi sono numerosi. Variante della tradizionale cowgirl; come per molte posizioni in cui è la donna a dare il ritmo è più semplice per lei raggiungere l’orgasmo. Ma non è solo questione di apice del piacere, in questa posizione la penetrazione è davvero profonda e muovendo il bacino avanti e indietro si riesce ad ottenere una stimolazione extra del punto G.

La posizione viene apprezzata anche dall’uomo che può godersi lo spettacolo lasciando che sia lei a guidare la situazione. Il contatto oculare c’è, anche se meno presente che nella variante più classica. Come in molte delle posizioni con penetrazione profonda, anche questa dell’abile cavallerizza garantisce sensazioni intense. Velocità, profondità e angolo di penetrazione vengono in realtà decisi dalla donna che può inclinarsi nel modo giusto per sé così da ottenere l’orgasmo più facilmente. In questa posizione i bacini sono a stretto contatto, la stimolazione del clitoride può avvenire ma non è intensa come nella variante più classica.

Penetrazione più profonda, riuscire a mantenere il controllo della situazione ma anche quella sul proprio partner riesce a conquistare l’attenzione di molte donne che scoprono con la posizione dell’abile cavallerizza nuove sensazioni mai provate prima.

Controindicazioni

Le posizioni con penetrazione profonda come questa possono garantire piacere ma ad alcune possono anche infastidire, la risposta è chiaramente soggettiva e si scopre solo una volta provata. Tra i “contro” di questa posizione c’è il fatto di non poter usufruire di una doppia stimolazione da parte dell'uomo e anche che si tratta di un momento in cui tutto va nelle mani di lei: il piacere ma anche la fatica sono gestiti dalla donna che darà il meglio di sé per soddisfare se stessa e il proprio partner. In questa posizione i bacini sono a stretto contatto, la stimolazione del clitoride può avvenire ma non è intensa come nella variante più classica. Le posizioni del Kamasutra hanno insegnato come non sempre la fretta porti al piacere, raccontando come alcune posizioni necessitino proprio di lentezza per far vivere l’orgasmo come un momento di relax.