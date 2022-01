V ery spicy, amata e odiata, la posizione del 69 è fra le più hot del Kamasutra: un'esperienza da provare per un piacere simultaneo

Considerata la migliore per raggiungere l’orgasmo e la più hot del Kamasutra, la posizione del 69 resta un must sotto le lenzuola per chi ha voglia di sperimentare e di tenere alta la passione. Very spicy, la soluzione per praticare sesso orale in simultanea resta fra le più sexy e divertenti da provare in coppia con tante varianti (sorprese?!) e consigli per aggiungere pepe (semmai ce ne fosse bisogno!).

La posizione del 69

Lasciare andare la fantasia e sperimentare: se questo è il segreto per vivere appieno la propria sessualità, rendendola appagante, lo è ancora di più quando si parla del celebre 69. Di posizioni Kamasutra ce ne sono tante, ma questa è senza ombra di dubbio la migliore per raggiungere l’orgasmo in simultanea.

Nata per soddisfare le necessità dei due partner, la posizione 69 ci porta alla scoperta dell’arte del cunnilingus e della fellatio. Conosciuta anche come “Congresso del corvo”, consente di stimolarsi reciprocamente ed è fra le posizioni del sesso orale una delle più apprezzate. Il motivo? Le carezze e baci possono arrivare in contemporanea su entrambi i partner, proprio per via delle caratteristiche della posizione. La prima regola per non sbagliare? Mettere da parte tabù e imbarazzi, per lasciare spazio alla voglia di scoprirsi, regalando e regalandosi piacere.

I pro della posizione

Soprannominata anche “magic position”, quella del 69 è una posizione del Kamasutra ottima per raggiungere l’orgasmo e molto intrigante. Permette di darsi piacere, attraverso il sesso orale, con mani e bocca, in modo simultaneo. Con la possibilità di raggiungere l’acme in modo sincronizzato.

Inoltre è perfetta per intensificare l’intimità di coppia, creando una forte connessione. Questo perché i partner si donano completamente l’un l’altro, lasciando spazio alla possibilità di esplorare, in modo illimitato le zone erogene del corpo.

Si riceve dunque piacere, ma al tempo stesso si ha l'occasione di capire come accendere il desiderio dell’altro, scovando, magari, punti e aree che fino a quel momento erano state ignorate. Non a caso la posizione del 69 è ottima non solo durante i preliminari, ma anche mentre si fa l’amore, per mantenere altissima l’eccitazione.

Da un punto di vista puramente fisico, infine, in questa posizione l’uomo riesce a stimolare molto più facilmente il perineo e il clitoride, mentre la donna ha la possibilità di praticare la fellatio in profondità. Il risultato? Un piacere intenso e garantito.

Controindicazioni

Attenzione però, esistono anche dei contro. La posizione del 69 infatti non è fra le più comode del Kamasutra, soprattutto se lo spazio a disposizione (e il tempo) sono pochi. In tanti affermano di non praticarla proprio perché la trovano troppo scomoda. Non solo: fra i rischi del 69 c’è anche quello di concentrarsi troppo sul piacere dell’altro, perdendo di vista il proprio. Un vero e proprio problema che impedisce di lasciarsi andare e vivere con serenità il momento. Le particolarità di questa posizione infine (i corpi che aderiscono e il sesso orale in primo piano) lo rendono adatto a persone che hanno una forte intesa e che sono pronte a mettere da parte ogni imbarazzo.

Le varianti

Intorno alla posizione del 69 ci sono molti tabù e dubbi, legati soprattutto al fatto che viene considerata scomoda o poco variabile. In realtà le varianti sono moltissime e non comprendono solo la donna sdraiata sull’uomo o viceversa. Per darsi piacere simultaneo con cunnilingus e fellatio infatti esistono numerose alternative. I più atletici e fantasiosi potrebbero distendersi su un fianco oppure tentare la versione in piedi…super hot! Vietato inoltre credere che in questa posizione sia coinvolta solamente la bocca. Per regalare brividi e gemiti infatti serviranno anche le mani, per stimolare, oltre ai genitali, tutte le zone del corpo.

I segreti per renderla perfetta

La posizione del 69 può essere il trampolino di lancio per una serata hot sotto le lenzuola, ma può anche rivelarsi un fiasco, mettendo in luce debolezze e problemi della coppia. Come renderla perfetta? Per prima cosa è fondamentale mettersi in ascolto e riuscire a comunicare. Percepire le sensazioni che si provano, lasciandosi andare, è importante. Allo stesso modo sarà d’obbligo ascoltare i bisogni dell’altro, seguendo il suo piacere. Non serviranno molte parole, basteranno i gemiti a guidare i movimenti.

Un altro segreto? La sincronizzazione! In questa posizione è davvero tutto per non ritrovarsi aggrovigliati ad agitarsi come due grilli. Viaggiare sulle stesse frequenze del piacere è importantissimo. Se il partner parte slow sarebbe meglio seguire il suo ritmo, senza forzarlo in alcun modo, cambiando magari quando si percepisce la voglia di farlo. Infine essere premurosi è essenziale: la posizione del 69 parte proprio dall’idea di uno scambio reciproco in cui si riceve piacere, ma soprattutto si dona. Un esercizio che sotto le lenzuola è in grado di aumentare l’eccitazione e di donare un piacere senza precedenti.