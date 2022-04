Posizione Kamasutra dell'incudine

I l tuo uomo ama la posizione del missionario ma tu ti sei stufata e vuoi riportare la passione a letto? Lui sopra di te... ma con una variante che ti farà impazzire: scopri la posizione dell'incudine direttamente dal Kamasutra.

Le relazioni durature sembrano instaurare una routine: stessi ristoranti, stessi orari, stessi luoghi frequentati, stessi amici e persino stesse posizioni… ma tu ci tieni e non vuoi certo che la noia entri nella tua relazione. Tra le numerose proposte del Kamasutra che possono aiutarti a portare un po’ di pepe in camera da letto c’è la posizione dell’incudine: una proposta rilassante con lui sopra che stuzzica la fantasia.

Posizione dell'Incudine

Il Kamasutra è uno di quei libri che dovrebbero essere incorniciati: nonostante sia datato, in realtà custodisce il segreto per far funzionare i rapporti sentimentali. Rompere la routine a letto e mantenere vivo il fuoco della passione è la mission principale che puoi raggiungere provando alcune delle posizioni Kamasutra che più ti incuriosiscono.

Non c’è bisogno di fare “numeri da circo” sotto le lenzuola, puoi optare anche per qualcosa di rilassante ma appagante. Un esempio? La posizione dell’incudine. I ruoli sono chiari: lui è sopra di te e può dare quindi sfogo alle sue fantasie di dominazione ma a variare dal classico missionario è la posizione delle gambe di lei.

La ragazza alza il bacino e posiziona i piedi sulle spalle di lui. La penetrazione è totale e davvero profonda, ecco perché è fondamentale prestare attenzione alla passione perché troppa irruenza potrebbe essere dolorosa. Una variante? Le persone più snodate e agili possono tenere le gambe totalmente in verticale e non appoggiarle sulle spalle del partner. Per un rapporto lungo però potrebbe essere scomodo, più semplice invece tenerle appoggiate alle spalle di lui.

I pro della posizione

La penetrazione è totale e davvero eccitante; rientra tra le posizioni per fare sesso con lui sopra e a tutti gli effetti coinvolge rompendo gli schemi del classico missionario. La posizione, attiva per entrambi, sicuramente regala all’uomo un ruolo dominante che risveglia in lui fantasie primitive. Risulta un’ottima scelta per partner non particolarmente dotati ma anche per chi ama lasciarsi andare totalmente.

Sicuramente viene considerata una delle posizioni per fare sesso rilassanti ma è importante ascoltare il proprio corpo e soprattutto l’esigenza della coppia. Se durante i rapporti siete molto irruenti questa non è la scelta giusta per voi e dovreste optare invece per altre proposte tratte dal Kamasutra.

Gli esperti di sessualità la definiscono una delle posizioni più piacevoli per la donna: questo perché aiuta ad avere una penetrazione profonda, perché può stimolare il punto G ma anche perché le mani dell’uomo possono stuzzicare la propria partner facendole provare molto più piacere.

Controindicazioni

Nonostante sia una posizione rilassante, quella dell’incudine deve essere praticata con qualche accortezza poiché ci si potrebbe fare male. Fondamentale è la complicità, ascoltarsi e fare in modo ce entrambi stiano bene. È necessaria poi un’ottima lubrificazione: quindi fondamentale fare tanti preliminari ed eventualmente utilizzare un lubrificante in modo da non avvertire dolore.

Attenzione alla profondità: raggiungere il fondo della vagina non è sempre così piacevole come sembra… e volete raggiungere l’orgasmo non la soglia del dolore!

Le varianti

Vuoi provare qualcosa di diverso? Sicuramente un’ottima variante, decisamente meno impegnativa dal punto di vista atletico è la posizione della stella: in questo caso lui è comunque sopra di lei ma il contatto è laterale e la passione è data dallo strusciarsi delle gambe aggrovigliate.

Un’altra proposta è quella della sponda: in questo caso la consigliamo a chi si lascia travolgere dalla passione e non ha modo di attendere di stendersi completamente. A rendere il tutto più romantico è la possibilità di scambiarsi sguardi, carezze e baci. Alzando una sola gamba, lei può provare emozioni e sensazioni più intense rispetto al classico missionario.

Un’altra variante, più semplice è quella dell’ostrica: non solo lui riesce ad arrivare a fondo ma grazie al movimento oscillatorio la stimolazione del punto G è garantita. Per potervi aiutare in questo caso posiziona dei cuscini sotto la tua schiena.