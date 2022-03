L a posizione dell'immersione, fra le più spicy del Kamasutra, regala un piacere intenso e sensuale. Inusuale e acrobatica, ti farà perdere la testa

A differenza di quanto pensano molti il Kamasutra offre diversi spunti per un sesso orale intenso e indimenticabile. La posizione dell’immersione è fra quelle più interessanti e particolari. I suoi punti di forza? Puoi sfruttarla per accendere la passione durante i preliminari, passando subito dopo alla penetrazione, in un turbinio di sensazioni ed emozioni forti.

Posizione dell'immersione

La posizione dell’immersione richiede una certa preparazione atletica, ma ti assicuriamo che, dopo averla provata, non potrai più farne a meno. Premessa necessaria: dovrai lavorare sugli addominali per mantenere la tua posizione con le gambe alzate e il busto riverso. In questo modo quando l’atmosfera si sarà scaldata a dovere ed entrambi cercherete un rapporto completo, lui dovrà semplicemente alzarsi e continuare, tenendoti per le gambe.

Come funziona la posizione dell’immersione? A renderla very spicy è proprio la posizione che assume la donna, con le gambe sollevate, come se volesse offrirsi totalmente al partner. Il nome particolare deriva proprio dal fatto che lui ha la possibilità di “immergersi” totalmente nell’intimità di lei, regalandole un intenso piacere. Arrivare all’orgasmo è piuttosto semplice soprattutto perché l’uomo dovrà sostenere la partner per le natiche, impedendole di stancarsi e regalandole tutta la comodità di cui ha bisogno.

Pro della posizione

La posizione dell’immersione è molto piacevole e coinvolgente, ma è importante imparare a seguire alcune regole. Prima di tutto lasciarti cadere completamente “a peso morto” potrebbe non rivelarsi una buona idea. Al contrario, mentre lui ti sostiene fai forza su una superficie d’appoggio e guida il partner con movimenti regolari, sincronizzando la respirazione. In questo modo mantenere l’equilibrio e raggiungere il massimo del piacere sarà molto più facile.

La posizione dell’immersione è l’ideale per donare un tocco spicy alla tua serata sotto le lenzuola. Puoi sfruttarla per infiammare la situazione e risvegliare la passione con il partner, ma anche per sperimentare qualcosa di inedito.

Controindicazioni

La postura è decisamente acrobatica e un po’ insolita, dunque non adatta a tutti. Lei circonda il collo di lui usando le gambe, mentre il partner la afferra per le natiche, sollevandola: la posizione dell’immersione è piuttosto avvolgente e coinvolgente. Richiede non solo una discreta preparazione atletica, ma anche la capacità di abbandonarsi. La controindicazione principale? Potrebbe arrivarti il sangue alla testa e darti un po’ fastidio. D’altronde si tratta di piccoli problemi per un piacere che – te lo assicuriamo – sarà intenso. La regola base? Evita ogni imbarazzo! Se nella coppia non si è ancora raggiunto il giusto livello di intimità, la situazione potrebbe rivelarsi imbarazzante e ciò potrebbe causare un irrimediabile calo della libido!

Le varianti

Le posizioni per fare sesso orale e le posizioni sesso strane presentano numerose varianti. Ad esempio la posizione accovacciata prevede che la donna si metta seduta su uno sgabellino, lasciando che l’uomo, immergendosi fra le sue gambe, possa regalarle il massimo piacere. Il bello di questa posizione è che consente al partner anche di accarezzare il lato B della compagna, alimentando la scintilla e permettendole di arrivare all’orgasmo molto più in fretta.

La posizione più sensuale? Quella dell’umile servo, in cui l’uomo si dedica totalmente al piacere della donna. Gli sguardi non si incrociano, poiché lei è di spalle, e questo rende tutto ancora più coinvolgente. Il cunnilingus praticato da dietro, regala un tipo di stimolazione decisamente inedita e da provare. Se quest’ultima posizione ti stuzzica, puoi optare per quella dell’ape regina che regala un sesso orale da dietro super hot. La donna in questo caso si posiziona a quattro zampe sul letto, lui invece si mette sotto, consentendole di accovacciarsi sul suo viso.