C lassica quanto basta, ma super hot: la posizione del gradino è il segreto del Kamasutra per piacere intenso in tutta comodità

Quando si parla di sesso orale il Kamasutra può offrirci tanti spunti piccanti come la posizione del gradino. Amatissima dagli uomini, ma apprezzata anche dalle donne, regala un piacere assoluto ed è il preliminare migliore per accendere il desiderio e dare slancio a una serata spicy ad alto tasso erotico.

D’altronde questa posizione ha tutte le carte in regola per far impazzire sia lui che lei. L’uomo si godrà un piacere intenso, lasciandosi coccolare dalla partner e preparandosi al rapporto, mentre la donna sentirà di avere il potere sulle sensazioni dell’altro.

Posizione del gradino

Le cose semplici a volte sono le migliori. Fra le posizioni per fare sesso orale e le posizioni sesso classiche, quella del gradino è una fra le più sexy. Regala infatti un’esperienza sensuale, mettendo al centro la donna, pronta a regalare al suo lui momenti di estasi. Il bello di questa posizione? Pochi passaggi per un piacere intenso e una esperienza che renderà più forte il vostro legame. Lui si siede su una sedia o uno sgabello alto, tenendo le gambe aperte. Poi lei si accovaccia fra le sue gambe.

Pro della posizione

La posizione Kamasutra del del gradino consente di praticare sesso orale in modo delicato o appassionato in base ai desideri. Ricordati, durante la fellatio, di tenere d’occhio le reazioni del partner, aumentando i movimenti – più decisi o delicati – in base alle necessità. Questa posizione risulta particolarmente stimolante soprattutto per l’uomo. Seduto sullo sgabello infatti potrà scambiarsi sguardi intensi con la partner durante il sesso orale, aumentando così l’eccitazione sino a raggiungere il culmine.

Controindicazioni

I segreti del sesso orale, quando si parla della posizione del gradino, sono pochi, ma molto importanti. Per prima cosa è fondamentale fare attenzione ai denti, il rischio di causare inavvertitamente qualche danno, provocando dolore (oltre che imbarazzo) è dietro l’angolo. Questo non significa però che dovrai pensarci troppo, ricordati solo che i movimenti devono essere veloci e profondi, l’ideale per fare impazzire il partner.

Un altro elemento a cui fare attenzione? Le ginocchia! C’è infatti la possibilità che, presa dalla passione, la tua testa vada a sbattere sulle gambe di lui. In questo caso l’unica cosa da fare è…riderci su! Fatti una risata e ironizza insieme al partner su quanto accaduto, solo così la libido non calerà, ma subirà un nuovo slancio.

Le varianti

Sia per il cunnilingus che per la fellatio esistono moltissime posizioni perfette per i preliminari e per regalare pepe al rapporto di coppia. La posizione del 69 è senza dubbio la più famosa e classica per quanto riguarda il sesso orale. Consente infatti di regalarsi piacere a vicenda e in contemporanea. Lui si posiziona sdraiato sulla schiena, mentre lei in posizione opposta e sopra. A quel punto non resterà che iniziare!

La posizione della fiammiferaia prevede invece che la donna stia seduta su uno sgabello basso oppure su un piccolo rialzo a gambe aperte. Lui dovrà mettersi sdraiato a pancia a terra, portando la testa proprio in quel punto. Troviamo poi la posizione del cercatore: lei sta di schiena e in piedi, leggermente piegata in avanti, il partner si mette seduto dietro di lei e le dona piacere da dietro. Questo gli consentirà di raggiungere tantissime zone erogene e raggiungere un nuovo livello di piacere. Infine la posizione dell’umile servo prevede che l’uomo stia in piedi, appoggiata contro il muro, con lui accovacciato fra le sue gambe.

Anche per la fellatio non mancano idee per le posizioni. Se vuoi provare quella del palloncino mettiti sdraiata sulla schiena con lui che scivola sulla partner in modo sensualissimo. Infine troviamo la posizione dell’angelo, con l’uomo in piedi e la donna accovacciata, e la posizione del bacio della pantera, con lui in ginocchio e lei piegata.