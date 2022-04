C apace di regalare una sensazione di intenso piacere, la posizione dell'unione del gatto è fra le più sensuali del Kamasutra

Il Kamasutra ci offre diverse varianti della posizione del missionario, fra queste la posizione del gatto è senza dubbio una fra le più interessanti. Il suo segreto? Un orgasmo intenso e fortissimo per la donna, che proverà, grazie alla particolare stimolazione, un piacere nuovo. Conosciuta come “tecnica dell’allineamento coitale”, questa posizione è l’ideale per sperimentare la propria sessualità, rendere più salda l’intesa fra i partner e – perché no – riscaldarsi prima di provare delle posizioni molto più ardite.

Posizione dell’unione del gatto

Sono molte le posizioni Kamasutra che si ispirano agli animali, quella del gatto è poco conosciuta, ma ottima per stimolare al meglio lei, consentendole di arrivare al climax velocemente. Tutto grazie alla stimolazione del clitoride, che in questo caso è diretta e precisa.

La posizione, come anticipato, replica quella del missionario. Ci sono però alcune differenze sostanziali. Per prima cosa l’uomo si muove leggermente verso l’alto, tentando di allineare il busto e le spalle a quelle della donna. In questo modo la penetrazione avverrà con una inclinazione particolare. Il risultato? L’osso pelvico dell’uomo sarà a contatto diretto con il clitoride della partner. Una volta raggiunta la posizione giusta, l’uomo potrà iniziare a muovere il bacino.

Pro della posizione

La posizione dell'unione del gatto è una fra le migliori per il piacere femminile. Il contatto fra i corpi è totale e si crea uno “strusciamento” che è simile a quello dei gatti quando fanno le fusa o cercano attenzioni dal padrone. La stimolazione del clitoride per la donna è totale e molto piacevole. Si arriva così a un orgasmo soddisfacente e profondo. Il piacere è garantito pure per l’uomo: la sua è infatti una posizione di dominanza in cui può scegliere il ritmo dei movimenti, allineandosi al piacere della partner. Fra le posizioni per fare sesso rilassanti e le posizioni per fare sesso con lui sopra è senza dubbio una fra le più sensuali.

Controindicazioni

Nonostante sia l’ideale per il piacere femminile, la posizione dell'unione del gatto non è apprezzata da alcune donne. Chi ama prendere in mano la situazione e avere il controllo del proprio piacere non gradirà di essere in una posizione “passiva”. D’altra parte questa posizione per regalare un orgasmo intenso ha bisogno di un elemento speciale: la comunicazione. Se non ci saranno un coinvolgimento e un legame fra gli amanti tutto si esaurirà in un gesto meccanico e poco piacevole.

Le varianti

La posizione del missionario, come dicevamo, non è sempre apprezzata. Come renderla più hot? Basterebbe, ad esempio, aggiungere un cuscino per regalarsi nuovi stimoli. Se l’angolo di penetrazione varia infatti la sensazione di piacere muterà per entrambi. Con un cuscino sotto il corpo della donna il risultato sarà duplice: lei godrà della stimolazione del clitoride, mentre lui potrà penetrare in profondità.

Fra le varianti meno conosciute, ma più efficaci c’è l'ostrica di Vienna: la donna, durante la penetrazione, afferra con decisione le proprie gambe, tenendole ferme. Il partner in questo modo potrà penetrare in profondità, rendendo le sensazioni provate ancora più intense.

Per una versione più spicy si può provare una posizione acrobatica. La donna dovrà sollevare le gambe in verticale, posandole sulle spalle dell’uomo e incrociando i piedi dietro il suo collo. A quel punto il partner potrà iniziare a muoversi, afferrandola per il bacino o per le natiche con delicatezza. Si tratta di una posizione molto sensuale ed erotica, ma che può risultare scomoda per chi non è allenato a sufficienza.