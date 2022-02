S ensuale e acrobatica, la posizione del gancio è una fra le più spettacolari del Kamasutra, da provare per regalarti un piacere intenso

Il Kamasutra ci porta alla scoperta del piacere con posizioni, come quella del gancio, spesso molto particolari. Certo, richiede un particolare sforzo fisico, ma questa posizione per fare sesso garantisce un’unione intensa e orgasmo di coppia che difficilmente dimenticherai (partner permettendo).

Posizione del gancio

Alla voce posizioni Kamasutra più spettacolari si trova senza dubbio quella del gancio. L’uomo si trova appoggiato con la schiena contro il muro, in piedi, mentre la donna si aggrappa a lui, restando rannicchiata. I corpi dunque si uniscono a formare un gancio, proprio come suggerisce il nome di questa particolarissima posizione.

Pro della posizione

Un piacere intenso da raggiungere in due: è questa la promessa della posizione del gancio. Spettacolare e decisamente sexy, consente di arrivare all’orgasmo insieme. La penetrazione è profonda e le sensazioni forti, soprattutto perché entrambi i partner hanno la possibilità di gestire il ritmo. La donna può muoversi liberamente, guardando l’uomo negli occhi e seguendo il suo piacere, il partner, allo stesso modo, può fermarsi oppure riprendere in base alla necessità e a ciò che legge sul volto di lei. Insomma: l’intesa che si crea con la posizione del gancio è fortissima, così come il piacere. Raggiungere l’acme in questo modo è facilissimo.

Controindicazioni

Di certo la posizione del gancio non è fra le più comode del Kamasutra. Per realizzarla è necessario essere allenati. Se l’uomo deve sostenere tutto il peso della donna, anche la partner dovrà mantenere i muscoli piuttosto tesi per restare nella posizione. Richiede dunque uno sforzo in più rispetto ad altre posizioni come il missionario, ad esempio, molto più comoda e rilassante. Inoltre è sempre bene sottolineare che posizioni così acrobatiche del Kamasutra richiedono una buona dose di complicità. Dunque prima di provarci assicurati di avere un certo feeling con il tuo partner per evitare momenti di imbarazzo o errori che rischierebbero di spegnere del tutto l’eros.

Le varianti

Non solo quella del gancio, esistono numerose posizioni sesso in piedi e posizioni per fare sesso acrobatico. Ad esempio hai mai provato il guancia a guancia? L’uomo solleva appena la donna, abbastanza per avvicinarla il più possibile a sé, regalandole momenti di piacere grazie ai movimenti circolari del bacino. Clitoride e punto G vengono massaggiati e stimolati al massimo, dando vita a una sorta di danza super hot. Gli esperti consigliano di provare questa posizione con un tocco spicy in più, lasciando i vestiti e tirando semplicemente su la gonna.

Nella posizione della gru invece lui è dietro di lei ed entrambi sono in piedi. Per rendere più facile la penetrazione lei solleva una gamba ripiegandola davanti al busto. Il partner può aiutarla tenendola con una mano da sotto e abbracciandola. L’obiettivo? Regalarsi piacere, ma anche mantenere l’equilibrio!

Se dopo la posizione del gancio sei curiosa di provarne altre di sesso acrobatico potresti metterti alla prova con la posizione della nuotatrice. In questo caso si interpretano dei ruoli: tu sarai colei che nuota e lui l’onda che ti spinge. I movimenti sono profondi e fluidi ed è fondamentale avere addominali e dorsali ben allenati. Per iniziare potresti tentare con la versione semplificata: lui accovacciato sul letto, anziché in piedi, mentre lei prova a sollevarsi utilizzando i muscoli dell’addome.

Sei piuttosto flessibile? Allora testa la tua bravura con la posizione dello scorpione, lasciando che quello più rilassato e comodo sia lui! Allungati sul corpo del partner, dandogli le spalle, poi piega le ginocchia all’indietro. Attenzione: si tratta di una posizione di stretching dunque meglio fare molta attenzione a muoversi. I movimenti dovranno essere lenti e rigorosamente senza strappi, fermando tutto non appena si avverte un dolorino.