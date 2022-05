posizione Kamasutra del dondolo

S e siete alla ricerca di una posizione del Kamasutra comoda ma allo stesso tempo originale, ecco per voi il dondolo: assolutamente da provare!

Il Kamasutra, quale gioiosa (e giocosa) fonte di piacere e soprattutto di idee! Sfogliarne le posizioni è come aprire le porte su un mondo meraviglioso e sì, dobbiamo ammetterlo, alcune di esse ci sorprendono per il livello di difficoltà che richiedono mentre altre, con molta sorpresa, sono davvero semplici e da provare. Proprio come la posizione del dondolo.

La scelta ideale per chi vuole godersi la propria intimità col partner in modo alternativo, ma non troppo. Una posizione che richiede equilibrio ma sicuramente comoda e - cosa ancor più importante - perfetta per una penetrazione profonda e un piacere al TOP. Scopriamola insieme!

Posizione del dondolo

La posizione del dondolo (o del cavallo a dondolo) è tra le posizioni Kamasutra più intime e stimolanti che ci siano. Basta osservare come si realizza per capirne le ragioni: innanzitutto ti porta ad abbracciare letteralmente il partner, guardandolo dritto negli occhi, e poi garantisce una penetrazione profonda ultra piacevole e stimolante. Insomma, vale sicuramente la pena provarla almeno una volta.

L'uomo non deve far altro che sedersi con le gambe incrociate (a mo' di posizione Yoga, per intenderci) e può farlo sul letto, su un tavolo o su qualsiasi altra superficie. Per mantenere l'equilibrio e donare alla posizione maggiore stabilità, poi, deve portare le braccia all'indietro appoggiandole per bene, creando un vero e proprio supporto naturale.

E qui arriva il bello della posizione del dondolo: una volta che l'uomo si è sistemato nella posizione (e in equilibrio), la donna deve accovacciarsi su di lui, appoggiandosi proprio come se si sedesse su una sedia (o un dondolo, appunto), con le gambe larghe e poste su entrambi i lati del bacino di lui. Un caldo e sensuale abbraccio che - ve lo possiamo garantire - donerà al vostro amplesso un piacere mai provato prima!

Pro della posizione

Le posizioni per fare sesso seduti sono in generale tra le posizioni per fare sesso più rilassanti che ci siano, ragion per cui sono la scelta ideale per chi vuole concedersi un momento di grande intimità con il partner, lontano dal solito trambusto che padroneggia sulle nostre giornate piene di stress e impegni. Il sesso è, in fondo, un momento per scaricare l'adrenalina e lasciarsi andare agli istinti più "animaleschi", ma d'altro canto può essere un'ottima occasione per concedersi un piacevole momento di pausa.

E la posizione del dondolo ha tutte le carte in regola per entrare di diritto nella top ten delle posizioni Kamasutra più semplici ma al contempo stimolanti! I benefici sono innumerevoli, a cominciare dal fatto che non richieda chissà quale assurdo sforzo fisico per portarla a termine nel modo corretto. Non ha assolutamente niente a che vedere col sesso acrobatico, per intenderci!

Lei è dolcemente adagiata sulle gambe (incrociate) di lui, tenendolo stretto tra le sue braccia e guardandolo dritto negli occhi. Cosa c'è di più intimo di tutto questo? E poi da questa posizione può lasciarsi andare a baci e carezze, sfregare i seni sul petto del partner e rendere l'atmosfera ancor più piccante.

Se di vantaggi parliamo, non possiamo dimenticarne un altro importante: è la donna a tenere le redini del gioco! È lei a dettare il ritmo e il tipo di movimento, oscillando con il bacino in avanti e indietro (ma non solo) e, inoltre, può stabilire la profondità della penetrazione a seconda del momento.

Controindicazioni

Non possiamo parlare di vere e proprie controindicazioni per la posizione del dondolo perché è, obiettivamente, tra le posizioni del Kamasutra più semplici da realizzare. Non occorrono mesi di palestra per restare in equilibrio!

Tuttavia dobbiamo tener conto del fatto che è il partner a dover fare resistenza con le braccia, tenendo le mani appoggiate all'indietro sul pavimento (o sul letto). Quindi è bene che non sia proprio debole ma che abbia la forza necessaria per sostenere il peso della partner e del movimento che essa compie. E anche per lei c'è un piccolo appunto: il dondolo è comodissimo sì, ma per creare ritmo e movimento si deve mettere un po' di forza sulle cosce.