S uper sexy e very spicy: la doggy style con presa è una variante della pecorina dedicata a chi ha voglia di sperimentare e osare

Per una serata spicy il Kamasutra offre moltissime possibilità. La più hot? Il doggy style con presa, una variante, decisamente sexy, della classica pecorina. Viene apprezzata sia dall’uomo che dalla donna, questo perché richiama in qualche modo il sesso anale e un senso di dominazione, mentre al contempo regala una penetrazione profonda, consentendo di stimolare direttamente e in modo intenso il punto G.

Posizione del doggy style con presa

La classica pecorina, con l’uomo che si mette dietro la donna, presenta numerose varianti. Fra le preferite dagli uomini c’è la doggy style con presa, l’ideale per una serata piccante sotto le lenzuola. Fra le posizioni per fare sesso da dietro e posizioni per sesso strane è una delle più sexy, perfetta per donare un piacere forte, intenso e quasi animalesco.

In questa posizione del Kamasutra la donna è stesa di spalle con la schiena inarcata e il bacino leggermente sollevato verso l’uomo. Il partner le tiene le mani dietro la schiena, trattenendola per i polsi durante la penetrazione. Coinvolgente e passionale, la doggy style con presa garantisce una penetrazione profonda, con movimenti lenti e ampi che si alternano a quelli più veloci. In alternativa l’uomo può tenere i polsi della partner con una sola mano, stimolando con l’altra i capezzoli e il clitoride.

Pro della posizione

Piccante e sensualissima, la doggy style con presa risveglia gli istinti sessuali primitivi, regalando un senso di liberazione. Anche se l’uomo è dominante, questo non significa che la donna non può sentirsi libera di esprimersi. Può infatti chiedere al partner di restare fermo, muovendosi avanti e indietro in base al suo piacere, così tanto da farlo impazzire. Fra i vantaggi della pecorina c’è senza dubbio quella di riuscire a lasciarsi andare. L’imbarazzo che spesso si crea quando ci si guarda negli occhi infatti sparisce totalmente. Le espressioni che farai non verranno notate da nessuno e potrai dare sfogo al massimo a quello che provi.

Controindicazioni

Fra le posizioni del sesso strane, quella del doggy style con presa è una fra le più piccanti. Presenta infatti alcune controindicazioni legate soprattutto a possibili insicurezze o poca intimità. Alcune donne, ad esempio, si sentono troppo esposte allo sguardo del partner e temono di essere giudicate. Questa posizione inoltre provoca un’apertura maggiore della vagina. Per questo motivo il movimento della penetrazione può causare una maggiore uscita di aria, creando dei rumori indesiderati e imbarazzanti.

Si tratta dunque di una posizione che potrebbe non far sentire la donna a suo agio, creando eventuali tensioni anziché il rilassamento necessario per godersi al meglio il contatto. Il segreto in questo caso è stimolare bene il punto G per portare al massimo l’eccitazione (e la lubrificazione), evitando così spiacevoli problemi che potrebbero causare un calo della libido e spegnere la passione in pochi secondi. Largo spazio dunque ai preliminari, da concedersi a lungo prima di testare la doggy style con presa.

Le varianti

Fra le varianti della doggy style, una fra le più apprezzate è la posizione d’agguato in cui l’uomo si posiziona in piedi mentre la donna è piegata di fronte a lui. L’imperativo? Essere particolarmente elastiche per poter toccare il pavimento con facilità. L’importante è avere una buona base d’appoggio e lasciarsi andare al massimo. Per eseguire al meglio la pecorina, d’altronde, è necessario tenere il ritmo ed essere istintivi e passionali.

Un consiglio in più? Per una serata davvero infuocata potete posizionarvi davanti allo specchio per guardarvi da un’altra angolazione. Una posizione più disinibita in cui i due partner hanno la possibilità di guardarsi negli occhi e scambiarsi sguardi infuocati.