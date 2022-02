L a posizione del doggy style allungati è una fra le più spicy del Kamasutra, per raggiungere il piacere senza rinunciare alla comodità

Nel Kamasutra la posizione della pecorina è senza dubbio un grande classico dell’erotismo. Quella del doggy style allungati è una variante molto particolare che regala un piacere intenso. Questo modo di fare l’amore è conosciuto sin dall’Antica Grecia dove venia chiamato “posizione della leonessa”, nel Kamasutra si parla di “congresso della mucca”, mentre nei paesi anglosassoni di “doggy style”.

Posizione del doggy style allungati

La pecorina è fra le posizioni del Kamasutra quella che possiede più varianti. La posizione del doggy style allungati prevede che entrambi i partner siano stesi durante il rapporto. La donna è appoggiata su una superficie, ha le braccia raccolte oppure distese davanti a sé, mentre il bacino è leggermente rialzato per facilitare la penetrazione. L’uomo la avvolge da dietro, regalandole un piacere intenso e controllando il ritmo.

Il doggy style allungati presenta alcune differenze rispetto alla classica posizione della pecorina. Nella versione tradizionale infatti la donna sta a carponi, mentre l’uomo è in ginocchio proprio dietro di lei. Il partner può tenere le mani sui suoi fianchi, scivolando sul suo corpo per poter stimolare le zone erogene. Inoltre la donna può muovere le gambe, alzandole, con l’aiuto dell’altro, oppure abbassandole, tenendole stese.

Pro della posizione

Questa posizione del Kamasutra regala sensazioni intense, questo perché la penetrazione è profonda e l’uomo può stimolare al meglio il punto G. Non solo: a seconda dell’angolo e dei movimenti la penetrazione si può fare anche sui lati della vagina, in basso oppure in alto. In questo modo il partner può arrivare facilmente al clitoride con la mano, aumentando al massimo il piacere.

Quella della pecorina allungati dunque è la posizione giusta posizione per raggiungere un orgasmo vaginale, clitorideo o multiplo. Consente anche di lasciarsi andare molto più facilmente, abbandonandosi al piacere senza avere più preoccupazioni per le espressioni che l’altro osserva sul viso. Senza la presenza dello sguardo diretto infatti ci si concentra di più sull’eccitazione, senza nessun imbarazzo. La complicità fra i partner nella posizione del doggy style allungati è piuttosto alta e coinvolge tutto il corpo. L’acme si raggiunge insieme in un incontro coinvolgente e appassionante.

Controindicazioni

Questa variante della pecorina presenta però alcune controindicazioni. Fra le posizioni per fare sesso con lui sopra e le posizioni sesso da dietro è senza dubbio una delle più eccitanti, ma con qualche problema. In particolare se l’uomo è particolarmente vigoroso, la donna potrebbe trovarsi con le braccia indolenzite oppure potrebbe perdere l’equilibrio, specialmente se il compagno non è capace di gestire bene la profondità, l’intensità e il ritmo. Ovviamente, come per tutte le posizioni di questo tipo, è importante che ci sia una forte intesa fra i partner e nessun imbarazzo, con la voglia di provare e abbandonarsi l’uno all’altro.

Le varianti

La doggy style classica presenta numerose varianti non solo quella allungati, ma anche la pecorina a cucchiaio. Dedicata ai più romantici, questa posizione permette di dare un tocco spicy a ogni incontro sotto le lenzuola. I partner infatti sono sdraiati su un fianco e possono non solo regalarsi grande piacere, ma anche scambiarsi baci e carezze. Inoltre questa posizione è poco faticosa ed è l’ideale durante la gravidanza. La pecorina in piedi è invece ottima per dare una scossa al rapporto o sperimentare qualcosa di nuovo. In questa versione del doggy style la donna appoggia le mani a un piano verticale, mentre il partner si posiziona dietro di lei, tenendola per i fianchi e accarezzandola. L’alternativa acrobatica invece prevede che la donna si pieghi sulle ginocchia, posando le mani a terra e assumendo una posizione rannicchiata.