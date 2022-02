L ascia che la passione vi travolga: la posizione da dietro in piedi è perfetta per chi cerca un rapporto fugace, furtivo e pieno di complicità

L’arte del Kamasutra è pronta a stupirti facendoti provare emozioni forti e rafforzando il legame con il tuo partner attraverso posizioni originali e diverse dalle più classiche studiate per donare piacere ad entrambi, tra le più popolari e facili da provare c’è la posizione da dietro in piedi.

Posizione da dietro in piedi

Il Kamasutra è un testo antico che oggi è conosciuto per aver inserito una serie di posizioni per fare sesso originali e studiate per donare piacere alla coppia. Riportare la passione, soprattutto nelle coppie più solide è possibile con un buon dialogo e con il desiderio di risvegliare concretamente questo aspetto. Tra le posizioni Kamasutra da provare c’è quella da dietro in piedi.

Questa volta nessun nome strano o particolare: il naming stesso scelto per la posizione svela i segreti per metterla in pratica. Come si pratica? Lui in piedi dietro di lei, lei si posiziona davanti inarcando la schiena per favorire la penetrazione. Qualora la tua altezza e quella del tuo compagno fossero diverse puoi aiutarti con un paio di scarpe con i tacchi, con un gradino o un rialzo stabile per darti maggiore sostegno.

Come variante del doggy style, la posizione da dietro in piedi è perfetta per chi cerca di risvegliare istinti primitivi e vuole farsi prendere dal coinvolgimento anche in situazioni insolite per fare l’amore.

I pro di questa posizione

Apprezzata da chi cerca il brivido del sesso in un luogo pubblico o da chi vuole mettere in pratica una sveltina furtiva in luoghi insoliti; la posizione da dietro in piedi ha i medesimi vantaggi del doggy style aggiungendo però anche la possibilità di avere una stimolazione diversa data dall’inclinazione della schiena. In base a quanto la donna inarca la schiena o divarica le gambe, ecco che cambia l’intensità della penetrazione e le sensazioni avvertite per entrambi.

Quali sono i vantaggi che puoi ottenere praticando una delle posizioni per fare sesso in piedi più popolari? Certamente puoi valutare il brivido di un rapporto fugace e furtivo; puoi metterla in pratica anche da vestita, semplicemente alzando la gonna per aumentare il brivido dato dal rischio di essere scoperti. Avendo le mani libere la ragazza può stimolare il clitoride, il seno o altre zone erogene particolarmente sensibili e anche lui può alternare le mani sui fianchi con altre carezze lungo il suo corpo.

Conosciuta anche con il nome di doggy style in piedi, è una delle posizioni per fare sesso da dietro più amate per la possibilità di ottenere brividi intensi dati dalla penetrazione profonda e dalla doppia stimolazione. Risveglia gli istinti primitivi, consente la penetrazione profonda e grazie alle carezze riesce a regalare emozioni memorabili. Per avere una maggiore stabilità nei momenti di passione travolgente lei può anche appoggiarsi su una superficie come il tavolo oppure un muro.

Controindicazioni

Quali sono le controindicazioni di questa posizione? Sinceramente sono davvero poche, rientra tra le proposte più classiche e facili da praticare contenute nelle pagine del Kamasutra. Basta infatti semplicemente regolarsi nell’altezza; molti esperti consigliano i tacchi ma qualora tu non ti sentissi sicura in bilico su scarpe alte puoi optare per un gradino o una soluzione stabile che ti consenta però di allineare il tuo bacino con il suo.

Rispetto a posizioni come quella della pecorina oziosa, perfetta per chi ha molto tempo e desidera dedicarsi al proprio partner; questa del sesso in piedi da dietro è perfetta per chi si lascia trasportare dalla passione anche in momenti improvvisi, quando quindi non c’è modo di avere un rapporto lungo e tranquillo. I più audaci iniziano a praticarla già nell’androne del proprio palazzo o di un hotel, o ancora c’è chi la utilizza come preliminare in ascensore. Attenzione però all’eventuale presenza di telecamere!