L a posizione del cercatore fra quelle del Kamasutra è l'ideale per regalare un sesso orale intenso e coinvolgente

Nel Kamasutra le posizioni particolari non mancano e quella del cercatore non fa eccezione. Questo nome così particolare deriva dalla posizione assunta dall’uomo che si inginocchia letteralmente di fronte alla partner, diventando un “cercatore” a caccia non dell’oro, ma del piacere della partner. Un modo per sperimentare e divertirsi con il sesso orale e una posizione che può essere una valida alternativa a un rapporto completo o trasformarsi in un preliminare ad alto tasso di eros.

Posizione del cercatore

Fra le posizioni Kamasutra, quella del cercatore è senza ombra di dubbio una fra le più sensuali e semplici da realizzare. Ma anche la migliore per abbattere gli stereotipi e ribaltarli in modo super sexy. La posizione della donna infatti è tipicamente maschile e replica quella scelta spesso per la fellatio. In realtà a ricevere il piacere estremo sarà proprio lei, che potrà guidare i movimenti del partner tenendogli teneramente la testa o parlando. La posizione del cercatore è simile a un abbraccio. Lei sta in piedi, meglio se con la schiena appoggiata al muro, mentre lui si posiziona accovacciato o inginocchiato, praticando il cunnilingus.

Pro della posizione

Di tutte le posizioni per fare sesso orale e le posizioni per fare sesso acrobatico, questa è senza ombra di dubbio la migliore per raggiungere in fretta l’orgasmo. L’eccitazione della donna infatti aumenta grazie alla possibilità di sperimentare una sorta di “dominazione” nei confronti dell’uomo. Non avere paura a metterti in gioco e a sperimentare. Con lui ai tuoi piedi avrai la possibilità di esprimere qualsiasi desiderio. Usa le mani e le parole per guidarlo e accompagnarlo verso il tuo piacere. Farai felice non solo te stessa, ma anche il tuo partner che si divertirà a giocare con lingua e dita, mentre il tuo piacere aumenterà, sino a travolgerti.

Controindicazioni

La posizione del cercatore presenta alcune controindicazioni, per lo più legate al livello di intimità fra i partner. Per raggiungere l’orgasmo infatti è fondamentale lasciarsi andare e abbandonarsi totalmente mettendo da parte ogni timore. Anche la comunicazione è un aspetto chiave: per avere la massima soddisfazione dovrai infatti far capire al tuo lui cosa ti piace e cosa no, guidandolo proprio come si farebbe con un cercatore! Il tesoro? Sarà il tuo orgasmo, intenso e travolgente.

Le varianti

Questa posizione per praticare sesso orale presenta diverse varianti. La posizione della Y, ad esempio, è tanto basilare quanto piacevole. Prevede che uno dei due partner si metta disteso (o seduto) con le gambe divaricate. L’altro dovrà semplicemente affondare il volto nelle parti intime e donare piacere. La posizione è particolarmente stimolante e piacevole per le donne perché l’uomo potrà individuare con facilità il clitoride, per lui invece è l’ideale per provare il massaggio prostatico.

Fra le posizioni più intime e hot c’è quella della presa. In questo caso un partner si mette a pancia in giù o nella posizione della pecorina, mentre l’altro gli regala del sesso orale da dietro. Anche se è più adatta all’orgasmo femminile, tale posizione nasconde moltissime potenzialità per l’uomo. Per i più atletici invece c’è la sospensione aerea in cui lei, con il talento di un’acrobata, dovrà intrecciare le gambe intorno al collo di lui, abbandonandosi sino ad arrivare alle sue parti intime per una fellatio indimenticabile.