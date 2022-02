R ompi la routine sotto le coperte, sperimenta con il Kamasutra: hai mai provato la posizione del cassetto? Ecco quali vantaggi e benefici puoi ottenere con il tuo partner

Riuscire a vivere il rapporto con passione travolgente non è sempre così facile; all’inizio delle relazioni ci si trova a non avere abbastanza confidenza, a non conoscere perfettamente i gusti e le passioni segrete del proprio partner, con il passare del tempo invece intervengono routine e abitudine a portare la noia tra le lenzuola. Una soluzione efficace arriva però dal Kamasutra che rivela alcune proposte originali per vivere il sesso in modo coinvolgente. Hai mai pensato di provare la posizione del cassetto? Oggi ti sveliamo di cosa si tratta, quali sono i suoi benefici e come realizzarla con il tuo compagno.

La posizione del cassetto

Il Kamasutra è un’antica arte di origine indiana che viene ricordato soprattutto per la divulgazione di una serie di posizioni sessuali da provare per raggiungere l’estasi del piacere. L’idea iniziale era quella di studiare posizioni ideali per garantire il piacere sia all’uomo sia alla donna, andando a stimolare i punti giusti e le zone erogene, ma soprattutto spezzando la routine.

Anche oggi, le posizioni del Kamasutra vengono praticate da coppie di tutte le età sia agli inizi della relazione sia da coppie ormai consolidate. Sembra infatti che un modo per far durare le relazioni senza che subentrino noia e tradimenti sia trovare un’ottima intesa sotto le lenzuola ed evitare che la routine prenda il sopravvento.

Immagina di essere in camera da letto, oppure in salotto, e lasciare che la passione travolga te e il tuo partner. Per poter praticare la posizione del cassetto è necessario appoggiarsi ad una cassettiera; in alternativa può essere utilizzato un lett. La donna punta i piedi in avanti e resta in equilibrio su una sola gamba, mentre l’altra viene portata all’indietro. La curva naturale che si andrà a creare tra bacino e schiena favorirà la penetrazione del partner da dietro. Chiamata “del cassetto” in realtà può essere praticata con facilità appoggiati ad un mobile stabile. Cassettiera, comò o tavoli possono essere un’ottima scelta per praticare la posizione della cassettiera.

La penetrazione ha un’angolatura molto particolare che a stimolare il piacere in modo originale; unico ostacolo il gioco tra piacere ed equilibrio che può essere controllato attraverso la muscolatura addominale.

I pro di questa posizione

Tra le posizioni per fare sesso in piedi, questa del cassetto viene apprezzata perché gioca con il tema dell’equilibrio ma allo stesso tempo fornisce un appoggio dato appunto dalla cassettiera. Per favorire i brividi basteranno quindi piccoli movimenti: non è necessario utilizzare forza o ritmi incredibilmente sostenuti per provare piacere. Un plus? Sfrutta la muscolatura della parete addominale; provando a contrarla potrai provare emozioni nuove e assolutamente intense.

Controindicazioni

Quella del cassetto fa parte delle posizioni per fare sesso da dietro; non presenta controindicazioni se non la richiesta di un po’ di equilibrio e di mobilità. La donna soprattutto, dovendo restare in equilibrio su una gamba in punta di piedi, con una gamba invece sbilanciata all’indietro dovrebbe avere padronanza del proprio corpo. Avvantaggiate sono le ragazze che fanno sport e hanno una buona parete addominale allenata. Altro aspetto da considerare è la qualità della base di appoggio che deve essere dell’altezza giusta per favorire la penetrazione e allo stesso tempo deve essere sufficientemente robusto da garantire stabilità.

Le varianti

Se ti piace l’idea di provare una nuova angolazione per la penetrazione alzando una delle due gambe dovresti valutare non solo quella del cassetto ma anche la posizione del doggy style acrobatico; questa posizione rispetto alla tradizionale del doggy style fa alzare una delle due gambe alla ragazza, proprio come nel caso di quella del cassetto.

La posizione del cassetto può essere anche vista come una variante della più classica da dietro in piedi; questa volta però l’inclinazione del bacino femminile viene variata, dando il via ad emozioni nuove ed inaspettate grazie anche alla possibilità di contrarre i muscoli addominali.