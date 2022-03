L a posizione della carriola è un concentrato di sensualità, non a caso è una fra le più sexy del Kamasutra, da provare subito!

Da tempo il Kamasutra è diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole sperimentare sotto le lenzuola, rendendo il sesso più piccante e divertente. La posizione della carriola è una fra le più sensuali e acrobatiche, l’ideale per dare un tocco spicy al legame con il partner.

Ti avvertiamo da subito che ci vorrà un po’ di fatica e dovrai impegnarti, ma ne varrà la pena! La posizione della carriola infatti regala un piacere intenso ed è altamente soddisfacente. Tu e il tuo partner la troverete strepitosa e vi divertirete a provarla: garantito!

Posizione della carriola

Nonostante non sia fra le posizioni Kamasutra più semplici, quella della carriola è particolarmente apprezzata da chi desidera aggiungere pepe al proprio legame. Per realizzarla la donna dovrà mettersi in quadrupedia, mentre il partner, da dietro, potrà afferrarla per le gambe e penetrarla. Una volta che le gambe saranno su, lei avvolgerà la parte posteriore dell’uomo con talloni e polpacci, agganciandosi. Infine l’uomo dovrà piegare le ginocchia lievemente. Una volta che i due amanti avranno creato con i loro corpi la forma di una carriola, potranno iniziare a muoversi, regalandosi piacere.

Pro della posizione

Fra le posizioni del sesso strane e le posizioni per fare sesso da dietro, quella della carriola è una fra le più sexy! I vantaggi sono tantissimi! Prima di tutto proverai una grande eccitazione e sia te che il tuo partner sperimenterete un piacere diverso dal solito.

La posizione della carriola è difficile, certo, ma già immaginarla e progettarla comporta una crescita della libido perché si esce fuori dai soliti schemi. Ma non è finita qui, perché regala anche una penetrazione profonda e piacevole. Per questo motivo, anche se non è comoda, permette di raggiungere l’orgasmo in pochissimi minuti. Lo sforzo per crearla dunque non sarà eccessivo e nemmeno prolungato.

Infine non dimenticare un dettaglio importante: questa posizione del Kamasutra comporta un alto dispendio di energie. Già sappiamo che il sesso è utile per bruciare calorie, ma la posizione della carriola lo è ancora di più! Può dunque sostituire con facilità una leggera attività fisica. Non hai voglia di andare a correre? Provala!

A chi è adatta

La posizione della carriola è adatta a chi è piuttosto elastica. Se segui un corso di pilates non avrai difficoltà a replicare questa posizione del Kamasutra. Questa disciplina infatti permette di mantenere elastici i muscoli e allungarli: per te sarà un gioco da ragazzi! Provala inoltre se vuoi testare una penetrazione ottimale e profonda, uscendo dal seminato e collaudando un piacere diverso dal solito.

Controindicazioni

Come tutte le posizioni strane del Kamasutra, pure quella della carriola presenta qualche controindicazione. Di certo è sconsigliata per chi non è super in forma: lo sforzo fisico non è indifferente e di certo se i partner sono impacciati ci andrà di mezzo la sensualità! Ricordati di fare qualche piccolo esercizio di riscaldamento prima di iniziare per evitare strappi o cadute che potrebbero rivelarsi imbarazzanti.

La posizione della carriola è vietata per chi ha fobie legate alla sicurezza. Se hai paura di scivolare e farti male, questo potrebbe abbassare la tua libido. In questo caso prova una posizione più confortevole e comoda: il sesso non deve metterti l’ansia! Evitala inoltre se non ami la penetrazione profonda, in questo caso meglio desistere!

Le varianti

Ci sono numerose varianti di questa posizione. La prima è la carriola appoggiata: mettiti a terra in quadrupedia, poi appoggiati con gli avambracci al letto aiutando il partner. Sarà lui ad afferrarti d dietro, rendendo la posizione più comoda e morbida. Per le più snodate invece c’è la celebre carriola in avanti. Questa posizione prevede di posizionarsi con l’amante faccia a faccia. Dovrai mettere le braccia all’indietro, replicando, più o meno, ciò che fai con la posizione del ponte. Questa variante regala grande eccitazione e una penetrazione profondissima. Qualità che si sommano al vantaggio di potersi guardare negli occhi. Dunque romanticismo e desiderio saranno garantiti!