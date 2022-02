V oglia di una serata spicy? Prova la posizione della cariola seduta, la più hot del Kamasutra!

Regina del Kamasutra e perfetta per un piacere intenso, la posizione della cariola seduta aumenta l’intesa con il partner ed è il modo giusto per sperimentare. Questo nome così originale deriva da un famoso gioco fatto dai bambini durante i pic-nic all’aria aperta. La versione adulta e hot di questo particolarissimo gioco è particolarmente apprezzata da chi vuole aggiungere un po’ di pepe sotto le lenzuola.

Posizione della cariola seduta

Fra le posizioni del Kamasutra quella della cariola è una delle più fantasiose. La donna si posiziona davanti all’uomo che la prende per le caviglie. Lei piega le gambe e avvicina le ginocchia al petto, appoggiando le gambe contro quelle del partner. A questo punto l’uomo la penetra da dietro. Fra le posizioni del sesso strane questa è una delle più acrobatiche, in particolare per la donna. La cariola infatti richiede una grande resistenza fisica sia per lui che per lei.

Contrariamente alle apparenze però sarà l’uomo a fare la maggior parte del lavoro. La donna non dovrà fare altro che mantenere l’equilibrio, mentre lui dovrà sostenere il peso del corpo della partner. Per rendere più comoda la posizione della cariola potresti posizionare sotto la fronte un cuscino. Per stancarti meno potresti anche appoggiare gli avambracci e non solo le mani. Per rendere l’incontro ancora più eccitante voltati spesso, guardandolo negli occhi mentre raggiunge il piacere.

Pro della posizione

Come molte posizioni per fare sesso da dietro, quella della cariola consente di stimolare molte parti del corpo. Regala nuove sensazioni e permette di risvegliare i sensi, aiutando la coppia a scoprire un piacere intenso. Si tratta della scelta giusta per aggiungere una nota spicy al tuo legame, sperimentando sotto le lenzuola.

Abbandonati ai sensi e lasciati trasportare, vivendo appieno l’effetto sorpresa. Proverai una sensazione piacevole di vertigine, accompagnato da sensazioni fortissime causate dalla penetrazione da dietro. Potrai modulare il piacere con i tuoi movimenti, giocando al meglio con la posizione del busto. Si tratta di una posizione ottima pure per l’uomo: sarà rapito ed eccitato al massimo dalla vista del tuo splendido fondoschiena. Se la posizione del missionario è quella che provi più spesso, cerca di aggiungere un po’ di pepe con quella della cariola lasciandoti tentare dalla novità.

Controindicazione

La posizione della cariola sfida la gravità, per questo motivo è perfetta per chi è allenato. Risulta invece un po’ più complicata per chi non ha muscoli dell’addome allenati. Fra le posizioni del Kamasutra è senza dubbio quella che mete maggiormente alla prova l’uomo, ma anche la donna che potrebbe perdere l’equilibrio mentre fa l’amore. Per questo motivo è obbligatorio non prendersi troppo sul serio durante una sessione sexy. Se caschi rialzati e mettiti a ridere, buttandola sull’umorismo. Questo non spegnerà la passione, ma consentirà di creare fra di voi una maggiore intimità. Il consiglio? Prova questa posizione dopo aver seguito qualche lezione di yoga per dimostrare al tuo lui cosa sai fare e infrangere la routine.

Le varianti da cui farsi tentare

La posizione della cariola può avere molte varianti, sia in funzione dell’altezza in cui si mettono gomiti e mani sia riguardo la posizione d’appoggio. Nella posizione della verticale indiana, ad esempio, la donna tiene le braccia tese totalmente. L’uomo solleva il bacino, mentre la donna allaccia dietro la schiena del partner le gambe, lasciandosi sostenere con le braccia. Vuoi rendere meno acrobatica la posizione della cariola? Allora posa i gomiti sul letto, anziché a terra. In questo modo il corpo sarà all’altezza del bacino dell’uomo e non sarà necessario sollevare in verticale la schiena.