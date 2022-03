L a posizione della capriola è una fra le più sensuali e hot del Kamasutra, adatta per chi ha voglia di sperimentare un sesso orale fuori dagli schemi

Il Kamasutra offre moltissime posizioni per sperimentare con il sesso orale. La posizione della capriola è una fra le più acrobatiche, ma perfetta per raggiungere un orgasmo simultaneo intenso e fortissimo. Regalarsi piacere a vicenda d’altronde è il modo migliore per accendere il desiderio e migliorare l’intimità di coppia. A fare il grosso del lavoro in questo caso è la donna, che dovrà replicare una sorta di capriola sensuale.

Posizione della capriola

Non solo il 69, le posizioni Kamasutra legate al sesso orale sono davvero tantissime. La posizione della capriola è senza dubbio una fra le più acrobatiche. Sarà la donna infatti a piegarsi letteralmente in due, portando in mezzo alle caviglie la testa. In questo modo potrà donare piacere al partner, ma anche riceverlo. La capriola, dunque, garantisce un incastro perfetto fra gli amanti, ancora più intenso, forte e coinvolgente del classico 69.

Pro della posizione

Dare e ricevere piacere è la strada migliore per raggiungere l’estasi. La posizione della capriola permette di fare un po’ di stretching e di riaccendere la passione. Un doppio piacere per appagare al massimo i sensi e provare qualcosa di diverso. Fra le posizioni per fare sesso orale e le posizioni per fare sesso acrobatico quella della capriola è una tra le più spicy. Regola numero uno? Lasciare da parte le inibizioni per abbandonarsi a uno scambio sensualissimo, sino a raggiungere, un movimento dopo l’altro, l’apice.

Offrirai al tuo lui una visione celestiale della tua intimità e del tuo lato B, invitandolo a sperimentare come preferisce. Al tempo stesso potrai praticare la fellatio, seguendo il tuo e il suo piacere, creando una fusione con il partner. Lasciarsi andare in questo caso è fondamentale per ottenere il risultato voluto: un orgasmo di coppia, meglio se in simultanea.

Controindicazioni

La posizione della capriola non è di certo adatta a tutti. Prima di tutto non potrai mantenerla per troppo tempo o, poiché sei a testa in giù, rischieresti di svenire. Sarà dunque breve, ma intenso, perciò preparati a dare il massimo in pochi secondi, sprigionando la tua sensualità. Questa posizione per il sesso orale dunque è sconsigliata per chi non è abbastanza allenato. Per realizzarla sono necessari muscoli addominali ben sviluppati e il rischio di crampi è…dietro l’angolo!

La particolarità di questa posizione inoltre la rende utile esclusivamente per i partner che hanno una buona intesa. Se tu e il tuo lui non riuscirete a cancellare i pudori potrebbero crearsi momenti di imbarazzo capaci di abbassare la libido e spegnere la passione.

Le varianti

Esistono numerose varianti del Kamasutra che consentono di testare le gioie del sesso orale. Il Doggy versione orale, ad esempio, è super hot e regala sensazioni fortissime. Permette di controllare sia la pressione che l'angolazione del sesso orale, consentendo di arrivare all’orgasmo in modo istantaneo.

Nel sidecar invece dovrete posizionarvi uno davanti all'altro. La donna a questo punto potrà scivolare piano piano, sino ad arrivare all’intimità del suo lui. La posizione è comodissima per lei, evitando il rischio di dolori alle ginocchia e crampi al collo. Nel sofa-sutra, l’uomo si sdraia sul divano, restando a pancia in su, con la schiena e la testa sul sedile, mentre le gambe rivolte allo schienale. A questo punto lei potrà rivolgersi verso il partner e mettersi nella posizione del 69. Per aggiungere un tocco spicy non può mancare la posizione dell’equilibrista. Si tratta di un gioco di geometrie in cui l’equilibrio è precario e permette di raggiungere una nuovissima dimensione del piacere. La parola d’ordine? Abbandonarsi totalmente e guidare l’altro con gemiti e sospiri.