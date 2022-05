L a posizione della Bilancia è l'ideale per una serata romantica con un po' di pepe: come usarla per accendere la passione

Il Kamasutra offre posizioni che sono perfette per vivere il sesso in modo romantico e al tempo stesso intenso. Fra le migliori c’è la posizione della Bilancia, in cui l’uomo e la donna vivono una fusione profonda e unica. L’ideale per chi vuole accendere la passione, bruciando lentamente e raggiungendo un orgasmo di coppia fortissimo.

Posizione della Bilancia

Comoda e perfetta per tutti, fra le posizioni Kamasutra quella della Bilancia è una delle più sensuali. La donna dovrà fare un po’ di sforzo (anche se minimo), mentre l’uomo potrà controllare spinte e profondità della penetrazione seguendo i desideri della compagna e semplicemente tenendola per i fianchi. Come funziona? Per prima cosa serve una sedia su cui si dovrà posizionare lui, mentre la compagna si metterà seduta sopra il partner, semplicemente dandogli la schiena.

La posizione della Bilancia, non a caso, è perfetta per il sesso improvviso e veloce. Un incontro bollente e non pianificato durante una pausa dal lavoro oppure in un momento di relax, quando basta una scintilla per accendere la passione.

Non solo: si tratta di una posizione molto tonificante. L’angolo della penetrazione infatti è particolare e potrebbe avere degli effetti davvero interessanti, stimolando in modo inedito il punto G. Un altro punto in più? Non è indispensabile essere nudi per provare questa posizione: non servirà dunque spogliarsi, basterà avere un vestitino o una gonna ampia per vivere un momento di pura estasi.

Pro della posizione

Fra le migliori posizioni per fare sesso seduti e posizioni per stimolare il clitoride, la Bilancia regala sensazioni uniche e intense. Permette ai partner di giocare e sperimentare, alternandosi nel controllo del rapporto. Il risultato? Entrambi riusciranno ad appagare i propri desideri, raggiungendo un orgasmo simultaneo.

Controindicazioni

La posizione della Bilancia è al tempo stesso sexy e semplice da realizzare. Attenzione però, non lasciarti ingannare dalla sua facilità. Se protratta nel tempo infatti può rivelarsi piuttosto faticosa, mettendo a dura prova i muscoli delle tue cosce. Assicurati dunque di essere ben allenata e non appena avvertirai i primi segni della stanchezza prova a cambiare posizione. Il rischio infatti è quello di spegnere la passione in pochi secondi, perdendo lo slancio iniziale. La posizione è perfetta per le coppie che amano iniziare con lentezza e veder crescere il piacere pian piano, cambiando poi angolo di penetrazione e ritmo per seguire semplicemente l’istinto.

Varianti

La posizione della Bilancia presenta numerose varianti, tutte decisamente spicy. La posizione del cucchiaio seduto, ad esempio, è molto erotica e sensuale. Il contatto fra i corpi, raccolti uno contro l’altro, è notevole e intima. La penetrazione non è particolarmente profonda, ma la stimolazione tocca la zona anteriore della vagina, consentendo di sperimentare una piacevole novità. L’uomo può sorreggere la donna, accarezzandole il clitoride oppure il seno, restando con le gambe piegate o distese. Si tratta di una posizione ottima per il dirty talking, un surplus per accendere il desiderio e sentirlo crescere, grazie alle parole, ai respiri e ai gemiti dei partner. La vicinanza rende tutto ancora più eccitante e i tacchi alti, da sfoggiare in tutte le posizioni accovacciate, faranno il resto.

Ottima pure la posizione della poltrona che, come quella della Bilancia, richiede però delle gambe ben allenate. Il segreto di questa posizione? Posare i palmi delle mani sulle cosce del partner e usarlo come appoggio, mentre lui stimolerà le tue zone erogene. I piccoli movimenti circolari del bacino in questo caso sono un buon compromesso per riposarsi un po’ e ripartire poi con più slancio, senza perdere il giusto grado di eccitazione.