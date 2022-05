P er chi ama la comodità ma al contempo cerca una posizione stimolante e "multitasking", l'aratro è la scelta ideale. Kamasutra docet!

Voglia di intimità con il proprio partner? Il Kamasutra ci offre tante idee super stimolanti per goderci degli amplessi indimenticabili! Ci sono posizioni per tutti i gusti (e per tutte le fisicità) e in particolare la posizione dell'aratro è una delle più semplici e al contempo passionali e piacevoli, sia per lui che per lei.

Per lei in particolare, dobbiamo ammetterlo! Non tutte le posizioni sono acrobatiche o "impossibili" e questa ne è un esempio. Un ottimo modo per dire addio alla solita routine sessuale, sfruttando il piacere più grande che ci sia: guardarsi negli occhi e lasciarsi trasportare dalla passione!

Posizione dell'aratro

Di posizioni Kamasutra ne esistono a bizzeffe. Tutto sta nel trovare quelle a noi più affini, quelle che insomma rispecchiano il nostro modo di concepire la sessualità. Oppure - consiglio che vi diamo con somma convinzione - possiamo uscire dalla nostra "comfort zone" e, in accordo col partner, provare qualcosa di diverso o più estremo!

Se siete amanti delle posizioni per fare sesso con lui sopra, la posizione dell'aratro è quella che fa per voi. Non si tratta della solita posizione del missionario (che in molti odiano perché "noiosa" e troppo "monotona"), bensì di una variante che vale la pena scoprire. La donna deve sdraiarsi sul letto o su un'altra superficie comoda, con la schiena ben stesa in orizzontale, sollevando le gambe in attesa del partner.

Lui, dal canto suo, deve inginocchiarsi davanti alla donna per penetrarla mentre lei avvolge dolcemente le gambe sui suoi fianchi. Un vero e proprio incastro super sensuale dal quale scaturisce un piacere smisurato, sia per lui che per lei!

Pro della posizione

Basterebbe soffermarci sul lato "tecnico" della posizione dell'aratro per capire quanto possa essere piacevole, sia per lui che per lei. Ma visto che ci piace addentrarci nei dettagli più piccoli ed eccitanti, facciamo un bell'elenco di tutti i benefici di questa creatura del Kamasutra. Libro che, come diciamo sempre, non smetteremo mai di ringraziare.

L'aratro è innanzitutto una posizione comoda e lo è per entrambi i partner in fin dei conti. Lei sicuramente gode di un maggior comfort, essendo comodamente sdraiata sul letto, ma anche dal punto di vista di lui non è richiesto chissà quale sforzo fisico. Insomma, possiamo dire che sia una di quelle posizioni che può mettere in pratica anche una coppia non proprio "allenata".

Ma i pro non finiscono mica qui. La posizione dell'aratro consente ai due partner di guardarsi negli occhi per tutta la durata dell'amplesso e - ormai lo abbiamo imparato - incrociare gli sguardi è una delle cose più sensuali ed eccitanti che ci siano, quando si parla di sesso. Fisicamente, poi, la posizione ci mette del suo: lui può controllare l'angolo e l'intensità della penetrazione, variando il ritmo a seconda del proprio gusto e di quello della partner, mentre lei si può godere il momento senza troppi sforzi.

La posizione dell'aratro favorisce una penetrazione ultra profonda perché l'allineamento tra pene e vagina è a dir poco PERFETTO. E poi c'è un'altra variabile di cui tener conto: lei ha le mani completamente libere mentre lui può liberarne una a suo piacimento! Cosa che si può declinare in eccitanti e stimolanti carezze in tutto il corpo, sul petto e sul seno così come sul viso e...sul clitoride! Sì, perché la posizione dell'aratro è anche una posizioni per stimolare il clitoride e garantisce all'uomo un raggio d'azione niente male.

Controindicazioni

I benefici dell'aratro non mancano, così come le "tips" per rendere la posizione ancor più eccitante. E per quanto riguarda i contro? A differenza delle posizioni da sesso acrobatico - piuttosto impegnative e per alcuni praticamente impossibili - la posizione dell'aratro è più comoda e non richiede da parte dei partner chissà quale sforzo fisico.

Non possiamo negare, però, che occorra da parte di lui una certa resistenza sulle ginocchia, così come da parte di lei che - come abbiamo visto - deve tenere le gambe sollevate e incrociate sul corpo di lui. Insomma, non è una posizione assurda ma ci vuole un minimo di resistenza.

Attenzione, infine, a dove decidete di mettervi all'opera con l'aratro. Stare per molto tempo sulle ginocchia potrebbe esser doloroso per lui, quindi per evitare spiacevoli inconvenienti vi consigliamo di usare dei cuscini o delle coperte!