C ome una vera regina dell'alveare lasciati coccolare e condurre al piacere pur mantenendo un ruolo di comando: prova la posizione dell'ape regina, non te ne pentirai

Stop al sesso tradizionale: o meglio, a quello noioso. Questo ci insegna il Kamasutra che tra le pagine dei suoi scritti svela anche alcune posizioni stravaganti da provare in coppia per risvegliare la passione; tra queste ti segnaliamo la posizione dell’ape regina, ideale per fare sesso orale e provare brividi inaspettati grazie ad una stimolazione estremamente coinvolgente e passionale.

La posizione dell’ape regina

L’antica arte del Kamasutra ha ancora tanto da insegnarci: seppur non sia recente, tra le pagine dei suoi scritti svela come tenere vivi i rapporti di coppia. Rompere la routine, fare in modo che la passione resti ben accesa è un obiettivo senza tempo ed ecco che le tantissime posizioni Kamasutra vengono svelate proprio a questi scopi. Vuoi provare nuove emozioni e scoprire come vivere il piacere a 360 gradi? Prova la posizione dell’ape regina.

Vedendola non è difficile immaginare il motivo del nome: è uno dei modi migliori per godersi il cunnilingus controllando anche la situazione. La persona che regala il piacere è stesa mentre la donna si mette a quattro zampe sul letto posizionando la zona intima sul viso del partner. In questo modo chi dona piacere si concentra al 100% sulla propria donna, facendole vivere emozioni forti. Lei, d’altra parte, non è obbligata a rimanere immobile: può sicuramente spostare il bacino, facendo capire il punto esatto in cui vuole essere baciata e sfiorata ma allo stesso tempo può anche usare le proprie mani sia per accarezzare se stessa che per donare piacere a chi è con lei.

I pro della posizione

Perché provare la posizione dell’ape regina? È considerata una delle posizioni per fare sesso rilassanti: entrambi i partner vivono il piacere comodamente e non sono costretti a stare in pose stravaganti come di solito ci insegna il Kamasutra ma non è solo una questione di comfort.

La grande libertà d’azione è sicuramente uno dei benefit che puoi avere, puoi infatti decidere di lasciarti andare completamente lasciando che sia il tuo partner ad occuparsi del tuo piacere ma puoi anche utilizzare le tue mani per stimolare altre zone erogene come quella del seno o del clitoride. In alternativa, se ti senti molto generosa, puoi anche dedicarti a chi è con te, avendo la possibilità di effettuare sia una stimolazione manuale che orale semplicemente allungandoti verso il suo bacino.

I contro

Quella dell’ape regina è una delle posizioni per fare sesso orale più amate del Kamasutra. Contro? Forse che dopo averla provata difficilmente vorrai provarne altre. Si tratta di una modalità di ricevere il cunnilingus estremamente coinvolgente, rilassante e stimolante. Insomma, l’unico contro potrebbe essere una momentanea mancanza di reciprocità… ma siamo certi tu vorrai ripagare con grande generosità chi ti ha regalato l’orgasmo.

Varianti

Se hai visto l’immagine sicuramente a colpo d’occhio ti ricorderà qualcosa; la somiglianza con la posizione del 69 è tanta. Unica differenza? Se in quella dell’ape regina la donna si concentra su di sé, nella posizione del 69 c’è grande reciprocità ma allo stesso tempo è più difficile coordinarsi poiché il sesso orale è davvero coinvolgente. Quella del 69 è una delle proposte più intime ed eccitanti del Kamasutra che resiste e continua ad essere une delle preferite anche delle nuove generazioni.

Se volessimo poi evidenziare un’altra posizione in cui è la donna a ricevere piacere in modo totalmente coinvolto potremmo citarti quella dell’umile servo: in questo caso la persona che dona piacere è seduta mentre la donna si posiziona in piedi. Anche in questo caso il cunnilingus viene praticato da dietro dando vita a stimolazioni e fantasie nuove ma coinvolgenti. Preferisci una stimolazione orale direttamente sul clitoride? Allora girati al contrario come nella posizione della pesca e lascia che il tuo partner ti assaggi e ti porti al piacere un bacio dopo l’altro.