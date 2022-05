posizione Kamasutra di Andromaca

D irettamente dall'Iliade di Omero, ecco una delle posizioni del Kamasutra più celebri (e stimolanti) che ci siano: la posizione di Andromaca, in cui è lei a dominare lui

Nel Kamasutra c'è una posizione tanto popolare quanto interessante (e stimolante), una di quelle che attinge addirittura dalla mitologia, come si evince dal nome stesso. Si tratta della posizione di Andromaca o dell'amazzone ed è una delle fantasie erotiche più antiche del mondo. Non ci credi? Scopriamola insieme con tutti i suoi benefici (e rischi) per i partner. Se ti eccita dominare il tuo uomo, dovresti proprio prendere appunti!

Posizione di Andromaca

L'amazzone (o Andromaca) è una delle posizioni Kamasutra più semplici da realizzare. Non richiede particolari doti fisiche né ti costringe ad effettuare mirabolanti acrobazie, tuttavia occorre una certa resistenza per metterla in pratica al meglio.

Ma andiamo alla pratica: come si fa? Prima di tutto l'uomo si distende supino sul letto (o comunque su una superficie piana e comoda), tenendo le gambe unite. A questo punto la donna si siede a cavalcioni su di lui, proprio come se dovesse cavalcarlo. E in sostanza è proprio di questo che si tratta: come un'amazzone della mitologia greca, la donna domina il suo uomo e raggiunge il piacere decidendo autonomamente l'intensità e il ritmo del rapporto. Mica male, eh?

Pro della posizione

La posizione di Andromaca è super comoda per entrambi i partner: lui sta disteso e si lascia guidare da lei che, in base all'intenzione e all'emozione del momento, può decidere cosa fare (e come farlo) per raggiungere il massimo piacere. Ed è proprio questo il bello dell'amazzone, una delle posizioni per fare sesso da seduti che al tempo stesso rientra tra le posizioni per stimolare il clitoride più semplici ed efficaci che ci siano.

I vantaggi sono innumerevoli e non si limitano di certo alla comodità della posizione in sé. Proprio come amava fare Andromaca con il suo Ettore (Iliade docet), la partner domina letteralmente l'uomo. Può guardarlo negli occhi mentre decide come stimolarlo e quanto in profondità andare, permettendo a lui di ritardare il piacere. L'ideale per chi ama i rapporti lunghi e duraturi e ha la possibilità di prendersi del tempo per lasciarsi andare alla passione con il partner!

Senza dimenticare, poi, un altro elemento essenziale della posizione di Andromaca: favorisce l'orgasmo della donna! Non solo è lei a dominare la situazione e decidere a che velocità, profondità e inclinazione procedere, ma può raggiungere degli orgasmi super. E può farlo anche grazie a un ultimo, fantastico elemento: avendo le mani completamente libere, l'uomo può stimolare il clitoride della sua partner. Insomma, cosa volere di più da una posizione del Kamasutra?

Controindicazioni

Ma andiamo ai "tasti dolenti" dell'amazzone: i contro! Sebbene sia in generale una posizione super comoda e facile da mettere in pratica, non dimenticate che richiede una certa resistenza fisica da parte della donna. Meglio allenare un po' gli addominali prima di addentrarsi nel fantastico mondo di Andromaca e della sua posizione sessuale preferita!

Un movimento brusco e la perdita (anche momentanea) del controllo da parte di lei, anche un'inclinazione del bacino troppo "azzardata", rappresentano un vero rischio per lui. Pensate che, secondo un recente studio redatto da esperti nel settore, la posizione di Andromaca sarebbe in assoluto una delle più pericolose di tutto il Kamasutra, perché responsabile della gran parte delle fratture del pene. Insomma, meglio far attenzione e non lasciarsi prendere troppo dalla foga del momento!

Il rapporto sessuale deve essere un piacere, prima di tutto. E deve esserlo per entrambi i partner, uomini o donne che siano. Il Kamasutra non fa altro che insegnarci a mettere in pratica proprio questo: sono tutte tips per godere insieme al proprio lui o alla propria lei, in un'unione di corpi e anime armoniosa (ed eccitante), che rispetta le esigenze dell'altro.