L a posizione del 69 invertito è una fra le più sensuali del Kamasutra: l'ideale per aumentare l'intesa di coppia e alzare la temperatura in camera da letto

La posizione del 69 invertito è una fra le più sensuali del Kamasutra. Un modo diverso e molto spicy per regalare (e regalarsi) un piacere intenso grazie al sesso orale. Sperimentare sotto le lenzuola non è solo una possibilità, ma un vero e proprio diritto.

Questa posizione consente di lasciarsi andare, di abbandonarsi al partner e di aumentare così l’intesa. Viene consigliata per le coppie che hanno perso un po’ di peperoncino, ma anche per quelle che vogliono provare qualcosa di nuovo e unico. Se la posizione del 69 prevede l’uomo steso sulla schiena, con la donna sospesa su di lui, in quella invertita a stendersi è lei, mentre lui resterà sopra.

Posizione del 69 invertito

Fra le posizioni Kamasutra sono molte quelle legate al sesso orale, ma la più famosa è quella del 69 invertito. Il piacere infatti viene amplificato perché non solo si provano sensazioni forti, ma si regalano al contempo al partner. Si tratta di una variante del classico 69: a sdraiarsi sulla schiena è la donna, mentre l’uomo si posiziona sopra di lei. La posizione permette la stimolazione reciproca e consente di arrivare insieme all’orgasmo.

Pro della posizione

Il 69 invertito regala sensazioni nuove e intense. Fra le posizioni per fare sesso orale e le posizioni per fare sesso con lui sopra è una fra le più sensuali. Il piacere è moltiplicato e si può sperimentare un orgasmo di coppia intenso e bellissimo. Non solo: i tempi e i ritmi si possono modulare in base ai desideri, giocando e testandosi a vicenda. La posizione del 69 invertito è perfetta per dei preliminari super spicy, ottimi per riaccendere la passione sotto le lenzuola, farti sentire sensuale e bellissima. Si può anche sfruttare come variante alla penetrazione, per mettervi alla prova con cunnilingus e fellatio. In un gioco ad alto tasso erotico che vi farà impazzire!

Controindicazioni

La posizione del 69 invertito, come accade per altre simili, è sconsigliata per i partner più timidi e che non hanno un alto grado di intimità. Vi ritroverete infatti in una posizione piuttosto esplicita in cui – per forza di cose – vi verrà chiesto di mettere da parte qualsiasi remora per lasciarvi completamente andare. In caso contrario si potrebbe andare incontro a momenti di grande imbarazzo, rovinando l’atmosfera.

Le varianti

Il 69 invertito è una fra le tante varianti del classico 69, ma ce ne sono moltissime altre. Ad esempio il 69 a cucchiaio in cui i partner sono sdraiati su un fianco oppure il 69 raccolto, in cui gli amanti non sono del tutto distesi, ma i corpi sono rannicchiati uno verso l’altro.

Pochi conoscono invece la posizione del 68, in cui solo uno dei partner pratica sesso orale all’altro. La versione al femminile prevede che l’uomo stia sdraiato, mentre la donna potrà collocarsi sopra di lui, posizionando la testa tra le sue gambe e praticando un cunnilingus. Nella versione maschile, la donna resterà sdraiata a testa in giù, con l’uomo sul suo volto per realizzare una fellatio.

Il modo migliore per arricchire ancora di più il gioco? Aggiungere le dita oppure dei sex toys. Così tutto sarà molto più piccante! Ma attenzione: è fondamentale, come sempre nel sesso, che all’interno della coppia ci siano un alto livello di comunicazione e ovviamente il consenso. Solo in questo modo sarà possibile vivere la posizione del 69 (e le sue varianti) in totale libertà e con la leggerezza necessaria.