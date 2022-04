P uò sembrare un controsenso, ma la poligamia solitaria, o il poliamore solitario è uno stile di vita complesso, maturo e anche piuttosto attraente

Hai mai sentito parlare della poligamia solitaria, anche nota come solo polyamory? È uno stile di vita poco noto che prevede l’intrattenere relazioni sentimentali profonde con più persone, mantenendo comunque uno stile di vita del tutto indipendente.

Il poligamo solitario, se ci permettete questo riferimento al romanzo di Brady Udall, è una persona che ama la sua indipendenza, ma non per questo non riesce a stringere legami profondi con le persone che sente di amare.

La poligamia solitaria

Ognuno di noi è libera di vivere le sue relazioni, sensuali e sentimentali, a sua piena discrezione, traendo il massimo da ogni istante. La poligama solitaria è una persona che intrattiene più relazioni profonde e intime con più persone, e al tempo stesso conduce una vita privata da single. Potrebbe per esempio non convivere affatto con le persone a cui vuole bene, o essere indipendente a livello economico. In questo tipo di relazione il soggetto spesso non desidera sposarsi, condividere o avere figli con i suoi partner.

Un poligamo solitario è una persona che vede se stessa come il suo partner più importante. In tal senso, mette la sua indipendenza al primo posto tra le sue scelte personali di vita. E addirittura potrebbe non sentirsi parte né di una coppia, né di una relazione poliamorosa.

Alcune persone vivono felicemente la loro poligamia solitaria. Altre, invece, si intrattengono in questa dinamica relazionale solo per brevi periodi di tempo. Alcuni poliamorosi scelgono di vivere così in seguito alla fine di relazioni importanti. Non intrattenere relazioni di alcun tipo, infatti, non significa non essere poliamoroso: significa solo trovarsi in un momento della vita fatto così!

Una visione progettuale della relazione

Le persone che praticano la poligamia solitaria non hanno una visione progettuale della relazione. Per quanto profondo sia il sentimento che le lega alle altre, mancano del desiderio di costruire il futuro insieme. Questo ragionamento apparentemente egoista mette davanti agli occhi di tutti coloro che hanno voglia di guardare una profonda verità: siamo i nostri migliori compagni di viaggio.

Per quanto lungo sarà il periodo che il poligamo solitario sceglierà di vivere con i suoi partner, e per quanto bello, l’indipendenza economica o privata possiede un valore inestimabile. Le persone che praticano questa forma di poliamore possono farlo sia in modo gerarchico che non. Ciò significa che alcune possono dare un’importanza gerarchica ai partner, mentre altri scelgono di metterli tutti sullo stesso livello.

Che differenza c’è tra un poligamo solitario e un poligamo?

I solo poly non seguono in genere la scala relazionale. Su questa scala ogni gradino è rappresentato dalle piccole tappe di una relazione tradizionale: prendiamo per esempio il fidanzamento, la convivenza, il matrimonio, i figli. Non solo: i poligami solitari potrebbero non amare le uscite in pubblico con i loro partner, e non desiderare l’attribuzione di appellativi come “la mia ragazza”, “il mio fidanzato”.

La poligamia solitaria è egocentrica?

Come tutti i modi di vivere le relazioni private, la poligamia solitaria è soggetta alla fitta sassaiola del pregiudizio. C’è chi afferma per esempio che i solo poly abbiano in realtà paura di impegnarsi e basta. Si tratta di un’idea molto restrittiva e amatonormativa di concepire le relazioni, le quali non per forza devono essere finalizzate a un impegno condiviso.

Alcuni poligami solitari sostengono che il loro stile di vita richiede in realtà molta più trasparenza e molta più comunicazione di quante non siano richieste in una relazione tradizionale. Si tratta di una scelta che, contrariamente a quanto possa sembrare da fuori, richiede invece tanta maturità.

Il fatto che un solo poly ami la sua indipendenza non significa che voglia trascurare le relazioni che condivide con le persone vicine. Questo stile di vita viene spesso stigmatizzato anche nelle comunità non-monogame. Alcuni poliamorosi sostengono che i solo poly non stanno vivendo il poliamore nel modo giusto.

Come forse avrai capito seguendoci, però, non esiste uno stile di vita giusto e non ne esiste uno sbagliato. Ciò che conta è ciò che desideri tu.

Poligamia solitaria e relazioni

In che modo un poligamo solitario vive le sue relazioni? Il primo partner del solo poly è se stesso. Potrebbero dunque essere persone molto concentrate sulla loro vita, sui loro hobby e sulla loro crescita personale. Parimenti, potrebbero destinare meno tempo alle relazioni con i loro partner.

È possibile che il solo poly abbia un inquilino con cui non condivide alcun tipo di relazione intima. Potrebbe essere un suo amico o un conoscente. L’obiettivo della poligamia solitaria è quello di concentrare l’attenzione sulle relazioni platoniche, e non quelle romantiche – costruendo la vita intorno a sé e agli amici.

Alcuni poligami solitari lo sono solo per un po’ di tempo. Altri scelgono di entrare nella dinamica della progettualità che sta alla base delle relazioni più tradizionali. Minimo comune denominatore di tutti coloro che praticano consapevolmente questo stile di vita è la capacità di comunicare tempestivamente le loro priorità ai partner.