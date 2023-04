I l segreto per un sesso esplosivo? Il petting! Spesso ignorati, i preliminari possono trasformarsi nella tua arma segreta (ti sveliamo come)

Fare l’amore bene non è cosa da poco e fra gli alleati di un sesso favoloso c’è il petting. Con questo termine inglese, che in italiano potremmo tradurre con preliminari, vengono indicate quelle carezze, quei baci e quello scambio di coccole (anche roventi) che hanno lo scopo di accrescere l’eccitazione prima di arrivare al rapporto sessuale.

Il petting è fondamentale per tanti motivi. Prima di tutto perché ti concede di prenderti il giusto tempo fra le lenzuola, aiutando sia te che il partner a scaldarvi piano piano. Carezze e baci sono il preludio di quello che avverrà dopo, per questo sono molto importanti. Hanno l’obiettivo di aumentare il desiderio e di far sì che diventi sempre più forte e intenso.

Cos’è il petting

Partiamo dalle basi: cos’è il petting? Con questo termine si indicano delle pratiche erotiche che hanno come obiettivo l’eccitazione. Lo scopo dei preliminari è di aumentare la lubrificazione della vagina e di favorire l’erezione prima del sesso. Non parliamo solamente di carezze e di baci, ma anche di altre posizioni e trucchetti che coinvolgono varie zone del corpo e che vanno dal sesso orale sino alla masturbazione.

Il tempo investito nei preliminari non è mai tempo perso. Attenzione però: praticare il petting non è così semplice come sembra. Ognuno di noi infatti ha delle preferenze o dei particolari gesti che accendono il desiderio, per questo starà alla coppia trovare la pratica ideale per creare l’intesa – fisica e mentale – e lo stato di eccitazione giusto. La parola d’ordine: fiducia. Un elemento fondamentale che non deve mai mancare fra i partner sotto le lenzuola. Servirà ad aiutare entrambi a mettere da parte stress, paranoie legate all’aspetto fisico e piccole paure, spingendovi a sperimentare per scoprire un nuovo tipo di piacere. Largo spazio dunque a carezze proibite, baci, ma anche massaggi, giochi erotici, posizioni che prevedono la stimolazione orale (come il 69) e molto altro ancora. Perché il petting è, prima di tutto, un gioco da fare insieme.

Come farlo (nel modo giusto)

Fare petting può essere un gioco da ragazzi o trasformarsi in una gara a ostacoli se non sai bene come muoversi. Davanti ai preliminari d’altronde uomini e donne sono molto diversi, soprattutto perché non hanno le stesse zone erogene. Niente paura però, l’importante è lasciarsi andare, metterci un pizzico di fantasia e dimenticare qualsiasi paranoia.

1. Stimola le zone erogene

Il modo migliore per praticare petting? Partire dalle zone più sensibili del corpo. A sorpresa l’area posteriore dell’orecchio è una delle zone erogene preferite dagli uomini. Seguite dal lobo, dalla nuca e ovviamente dai genitali. Per le donne le aree da stimolare sono il seno (concentrandosi soprattutto sui capezzoli) e i glutei. Da non dimenticare il perineo e il collo per gli uomini, così come il Punto G e il clitoride per le lei, da toccare con lingua o dita.

2. Impara a giocare

Ogni zona del corpo – come già sottolineato – si può stimolare in tanti modi differenti, sia con le mani che con la bocca, ma anche utilizzando un sex toys all’occorrenza. Prendetevi il tempo che vi serve per capire quale modalità preferite, sia te che il tuo partner. La comunicazione, in questi casi, è essenziale. Non temere, non serviranno troppe parole, basteranno sguardi e gemiti per farti capire se stai prendendo la direzione giusta o meno.

3. Stuzzicatevi

Il petting è prima di tutto gioco ed è un modo per far crescere l’eccitazione prima del rapporto vero e proprio. Dunque imparate a stuzzicarvi usando non solo il tatto, ma tutti i sensi. Giochi di ruolo o uno striptease improvvisato possono diventare la fiammella che fa divampare un incendio. Un olio profumato può accendere i sensi e farti provare sensazioni inedite durante un massaggio. Sì anche ai giochi con i cibi come miele, gelato, panna o crema alla nocciola da assaporare sul corpo del partner o insieme, imboccandosi.

4. Prova la “magic position”

Chiamata anche “magic position”, il 69 è una fra le posizioni più apprezzate per il petting. A renderla così unica e particolare è la possibilità di raggiungere un piacere simultaneo, regalandosi sesso orale a vicenda. Parliamo di una posizione che consente di esplorare al meglio il piacere e le zone erogene dell’altro, scoprendo quali sono i punti giusti da toccare e le cose da fare. Non a caso il 69 è noto per intensificare la connessione erotica e l’intimità di coppia. Un preliminare che mantiene l’eccitazione alta e scalda al massimo l’atmosfera.

Come fare questa posizione al meglio? Per prima cosa mettiti in ascolto, comunicando ciò che ti piace e chiedendo lo stesso al partner. Cercate poi di seguire lo stesso ritmo, che sia slow o più veloce: viaggiare sulle stesse frequenze vi permetterà di provare un piacere ancora più intenso. Ma soprattutto siate premurosi entrambi, concentrandovi non solo sulla vostra eccitazione, ma prendendovi cura dell’altro nel regalargli piacere.