F orse hai trovato la persona giusta, ma non è il momento giusto? I segnali per capire cosa ti sta accadendo

Trovare la persona giusta non è semplice, ma lo è ancora di più trovarla nel momento giusto. A volte infatti può accadere di trovarsi di fronte qualcuno che sembra perfetto per noi, ma con cui – forse – non nascerà mai nulla di duraturo. Il motivo? Forse non sei pronta per una storia seria oppure sei concentrata su altro.

Insomma la proverbiale questione della "persona giusta al momento sbagliato" non è per forza una scusa banale per non impegnarsi, ma è una situazione in cui potremmo ritrovarci realmente, nonostante magari abbiamo voglia di avere una relazione. Le motivazioni possono essere tante, ma è importante avere consapevolezza di questo concetto, proprio per evitare inutili perdite di tempo e sofferenze. Anche le relazioni vanno viste con oggettività, nonostante ci siano in ballo dei sentimenti. E allora di seguito andiamo a vedere come si capisce se quella che abbiamo di fronte è la persona giusta, ma anche come capire se è il momento che è sbagliato.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Fleabagging: l’arte di scegliere sempre la persona sbagliata (e come smettere)

È la persona giusta

La persona giusta non è un mito, ma ha delle caratteristiche ben definite. Esistono infatti dei segnali ben precisi che possono aiutarti a capire che la persona che stai frequentando potrebbe diventare un potenziale partner, capace di costruire qualcosa di speciale con te.

Ti accetta per quella che sei

La persona giusta prima di tutto ti accetta per quella che sei, con i tuoi pregi e i tuoi difetti. Non mette in discussione costantemente i tuoi comportamenti e ciò che pensi, non ti spinge a dubitare di te o a darti la colpa. Al contrario: sa valorizzarti e farti sentire importante, rassicurandoti quando ti senti più insicura e debole. Il motivo? La persona giusta vuole che tu sia felice!

Litigate (ma in modo sano)

Non esistono coppie che non litigano e – va sottolineato – discutere fa bene. L’importante è farlo nel modo giusto e gestire il litigio affinché diventi un’occasione per conoscersi meglio e per scendere a compromessi. Se stai frequentando la persona giusta potrai di sicuro esprimere il tuo punto di vista, anche se è opposto a quello dell’altro, senza causare una frattura nella vostra relazione. Litigare in un modo salutare dunque significa saper convalidare le prospettive di entrambi, pure se non corrispondono.

Avete gli stessi valori

Avere gli stessi valori è essenziale per vivere una storia d’amore che sia sana e destinata a durare. Ti rendi conto di avere di fronte la persona giusta quando capisci che siete sulla stessa lunghezza d’onda sia riguardo i valori che gli obiettivi di vita. Se tu e la persona che stai frequentando vi vedete nella stessa situazione fra una decina d’anni probabilmente siete destinati a stare insieme!

Sa ascoltarti

Il partner giusto è un ottimo ascoltatore. Ascoltare infatti è una dote fondamentale: significa non restare passivi oppure aggredire l’altro, ma riuscire a entrarci in contatto sfruttando l’empatia. Dare il giusto spazio al partner e farlo sentire ascoltato è essenziale, dimostra infatti che la persona è degna di attenzione e tempo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Esiste davvero il partner “giusto”? Ecco perché è ora di cambiare punto di vista

Non hai paura di dire ciò che pensi

Se hai trovato la persona giusta non c’è all’interno della relazione nessun giudizio. Ti senti libera di essere e stessa, di mostrare la tua personalità (anche il lato peggiore) e di dire quello che pensi. Questo perché ti trovi di fronte una persona che non ti giudica, non ha nei tuoi confronti né giudizi né pregiudizi.

...Ma al momento sbagliato

Inutile girarci intorno: accade a volte di trovare la persona giusta al momento sbagliato. Succede, ad esempio, quando sei da tanto tempo single e sei riuscita a trovare un tuo equilibrio oppure quando non ti senti ancora pronta ad affrontare gli obblighi e le responsabilità che derivano da una relazione d’amore.

Preferisci stare da sola

Anche quando si è in coppia è importante ritagliarsi dello spazio per sé stessi. Il discorso però è diverso quando preferisci sempre stare da sola anziché con lui. Se nonostante fra voi ci sia intesa e tutto vada a gonfie vele, di fronte alla sua richiesta di uscire scegli di stare a casa per guardare un film, forse non è il momento per te di vivere una storia d’amore.

A volte ti senti in trappola

Forse è perché hai chiuso da poco una relazione, forse è perché ti senti ormai delusa da tutti, fatto sta che il pensiero di un futuro insieme, fatto di obblighi, di famiglia e di responsabilità ti fa sentire pesante come un macigno. Probabilmente non è ciò che vuoi adesso.

Senti di aver trovato il tuo equilibrio

Probabilmente lui è la persona giusta, ma tu ora non hai proprio voglia di riprendere in mano la tua vita sentimentale. Non provi nessun interesse per una relazione e hai la sensazione – per la prima volta nella tua vita – di bastarti da sola. Dunque perché rompere questo delicato equilibrio?

Ti guardi intorno

Quando uscite è tutto meraviglioso e lui ti piace tantissimo, ma...non hai smesso di guardarti intorno. Sui social, in palestra o nei locali continui a flirtare con gli altri e la cosa ti diverte molto, senza farti sentire per niente in colpa. Forse non hai ancora voglia di impegnarti con una sola persona!

Pianifichi la tua vita da sola

Dai week end alle vacanze: se pianifichi tutto da sola e non pensi “per due”, forse non sei ancora pronta a vivere una storia d’amore con chi stai frequentando.