E sistono dei segnali per capire se siamo di fronte a una persona emotivamente non disponibile? Sì, ed ecco quali sono

Percepite uno scarso coinvolgimento emotivo nel partner? Potrebbe trattarsi di una red flag che ci segnala che stiamo facendo i conti con una persona emotivamente non disponibile.

Ma cosa vuol dire essere una persona emotivamente non disponibile e soprattutto, esistono dei segnali utili a farci capire quando ci troviamo dinanzi a un soggetto di questo tipo? La risposta è affermativa e questi indicatori posso darci una grande mano a uscire fuori da una situazione potenzialmente tossica, o da una semplice frequentazione su cui vorremmo investire ma che non porterà a nulla.

Che vuol dire essere una persona emotivamente non disponibile

In una relazione di coppia gioca un ruolo di primissimo piano l’intimità. Per intimità non si intende solo la sfera legata alla sessualità e al contatto fisico, ma anche la connessione profonda a livello mentale ed emotivo. Senza empatia e senza comunicazione aperta e sincera, il coinvolgimento di coppia non si rafforza, anzi, comincia a sgretolarsi perdendo pian piano le fondamenta tipiche di una relazione sana, soddisfacente e appagante per entrambi i partner.

Queste situazioni possono verificarsi, in particolare, quando uno dei due partner si rivela essere una persona emotivamente non disponibile. Una persona emotivamente non disponibile infatti, non è incline a condividere i propri sentimenti e le proprie emozioni con chi ha accanto. Ha l’attitudine a bloccare ogni tipologia di comunicazione più intima e profonda, mostrando un grande distacco emotivo e creando una barriera difficile da abbattere.

Le conseguenze possono essere molto spiacevoli e portare chi subisce questo tipo di trattamento a provare un profondo senso di solitudine. Fortunatamente esistono delle red flag che possiamo cogliere per capire se ci troviamo di fronte a una persona emotivamente non disponibile. Ecco i maggiori segnali da non sottovalutare.

Ha un'insicurezza di base e un atteggiamento difensivo

Tra i segnali che indicano che abbiamo a che fare con una persona emotivamente non disponibile, spiccano l’insicurezza e l’atteggiamento difensivo. Chi non ama coinvolgere e farsi coinvolgere emotivamente, spesso ha un’insicurezza di fondo legata in special modo ad esperienze negative passate che lo rendono incline alla chiusura, per paura di soffrire.

Questo atteggiamento però impatta negativamente non solo su chi lo mette in atto, ma anche su chi lo subisce e in coppia diventa la miccia pronta a innescare un' inevitabile esplosione. L’insicurezza poi è legata anche a un atteggiamento difensivo che estremizza l’auto protezione e la tutela di sé a discapito del benessere della coppia, serrando ogni tipo di comunicazione empatica e profonda e limitando in maniera deleteria l’intimità.

Non vuole dare un nome alla relazione ed evita l’intimità

E a proposito di intimità, come abbiamo accennato poc’anzi, chi non è emotivamente disponibile ha grandi difficoltà a vivere l’intimità. Che sia fisica, mentale, emotiva, poco importa, una persona di questo tipo non è propensa a connettersi profondamente con il proprio partner, mantenendo il rapporto sempre su un livello superficiale. Con la stessa superficialità evita di dare un nome alla relazione, non impegnandosi mai sul serio e minimizzando le esigenze di chi ha accanto.

È impossibile da accontentare e non si fida di te

Allo stesso tempo però, mentre minimizzano le esigenze e i bisogni altrui, esaltano le proprie necessità e sono impossibili da accontentare. Non importa quanto cura mettete nella ricerca di un regalo, nell’organizzazione di un weekend o una cena a lume di candela, una persona emotivamente non disponibile è difficilissima da accontentare e il vostro impegno supererà a fatica i suoi alti standard. E che dire della fiducia? Rifiutando l’empatia e ogni tipo di coinvolgimento emotivo, non riescono a fidarsi di nessuno, nemmeno nel partner.

Minimizza i tuoi sentimenti ed è a disagio nelle conversazioni serie

Vi siete mai sentiti sminuiti dal partner o siete mai stati giudicati per aver espresso i vostri sentimenti? Se avete accanto una persona emotivamente non disponibile questo tipo di atteggiamento non è raro. È capace di minimizzare costantemente i sentimenti altrui, non dando loro alcun tipo di valore. Non solo, se si ha l’esigenza di instaurare una conversazione più seria o di affrontare delle problematiche di coppia, la persona emotivamente non disponibile mostra un disagio tangibile e cerca in tutti modi di fuggire via da questo tipo di situazioni perché non è in grado di affrontarle e non vuole mettersi in discussione.

È incoerente e nelle relazioni passate ha tradito o ghostato

Percepite nei modi, negli atteggiamenti e nei discorsi di chi avete accanto, una certa incoerenza di fondo? Potrebbe rivelarsi una red flag da non prendere sotto gamba. Il vostro partner è stato un traditore seriale o ha avuto atteggiamenti irrispettosi, episodi di ghosting, dimostrazioni di poco impegno e serietà nelle sue relazioni passate? Fate attenzione, potrebbe ripetere lo stesso copione anche con voi.

Vuole che il partner si adatti ai suoi programmi

Le relazioni di coppia sono fatte anche di compromessi, ognuno dei due partner è portato, senza costrizioni, a fare passi per venirsi incontro e per vivere pienamente la propria storia d’amore. Ma quando è solo uno dei due partner a dover fare questi passi e a doversi adattare alla vita e agli impegni altrui, allora c’è qualcosa che non va e potrebbe trattarsi di un chiaro segnale che indica che stiamo avendo a che fare con una persona emotivamente non disponibile.