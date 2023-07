P erdonare qualcuno non vuol dire mettere da parte i propri sentimenti. Ecco come lasciare andare il risentimento e riprendere in mano la propria vita con serenità

Perdono: il vero significato

Torti subiti, offese, giudizi gratuiti, tradimenti, sono solo alcuni dei fattori che ci portano a mettere in discussione rapporti e persone. Amici, familiari, partner, rappresentano coloro di cui ci fidiamo maggiormente e a cui spesso ci affidiamo. Ma quando questa fiducia viene meno a causa di un fattore scatenante che la mette in discussione, ecco che il litigio è dietro l’angolo, la sofferenza prevale, i rapporti si chiudono. Perdonare qualcuno non è sempre facile.

Perché se è vero che il tempo aiuta a far rimarginare le ferite e ad analizzare a freddo la situazione, è altrettanto vero che spesso il perdono cela un rancore che non lo rende davvero tale. Come perdonare davvero qualcuno? E cosa invece non può essere considerato perdono? Lo scopriamo subito.

Perdonare qualcuno significa lasciare andare

La sofferenza che si prova dopo aver subito un danno all’interno di una rapporto di tipo amoroso, amicale, lavorativo o familiare è nota a tutti noi. Subire torti fa parte della vita e sentirsi sopraffatti e in balia di eventi che spesso non riusciamo ad analizzare subito con il giusto distacco e con la giusta freddezza, è del tutto normale. Perdonare qualcuno nell’immediatezza dei fatti non è così semplice. Ci vuole una grande forza d’animo, così come un’empatia profonda e un eccezionale equilibrio interiore.

È proprio per questo che la maggior parte delle persone inizialmente fa fatica a perdonare qualcuno dopo un litigio o una brutta discussione. Ma quando finalmente, dopo tutta una serie di riflessioni, decidiamo di dare una seconda chance alla persona da cui ci siamo allontanate, dobbiamo essere convinte di riuscire a lasciare andare.

Lasciare andare cosa? Rancori, giudizi, aspettative, recriminazioni, sentimenti negativi. Riaprire le porte a una relazione che ci ha dato tanto e alla quale teniamo molto può essere bellissimo e liberatorio per entrambe le parti coinvolte, ma tutto questo non può concretizzarsi se non si lasciano andare tutta una serie di emozioni negative che se non sviscerate e superate prima della riconciliazione, rischiano seriamente di compromettere il futuro sereno del rapporto.

Perdonare vuol dire ricostruire la fiducia

Come abbiamo accennato all’inizio, è proprio la perdita di fiducia nei confronti delle persone a cui teniamo e a cui vogliamo bene che innesca la maggior parte dei litigi e delle chiusure dei rapporti. Ed è per questo che perdonare qualcuno realmente quando si perde la fiducia vuol dire innanzitutto avere la voglia e la forza di ricostruirla.

Ricostruire la fiducia è un atto d’amore potentissimo, è la conferma che la persona con la quale siamo in conflitto è preziosa per noi e che un errore non può vanificare l’affetto che ci ha legato. Anche in questo caso non si tratta di una decisione semplice da prendere e richiede sicuramente tanta determinazione, empatia e ascolto, ma quando avviene diventa estremamente liberatorio per tutti.

I vantaggi connessi? Il rafforzamento delle fondamenta su cui poggia la relazione (di qualunque tipo essa sia) e il conseguente rafforzamento del legame tra persone che ora si conoscono ancor più profondamente di prima e che sanno di poter superare insieme anche gli ostacoli.

Perdonare qualcuno non significa farsi da parte

Mettere da parte le proprie emozioni, i proprio punti di vista e la propria dignità per riuscire a ricucire un rapporto con una persona a cui teniamo, non è la strada giusta per il perdono. Perdonare non significa farsi da parte, non significa annullarsi né sminuire ciò che si prova. I sentimenti della persona con cui siamo in conflitto sono sicuramente importanti, ma i nostri non sono da meno.

La sofferenza non è unilaterale, per questo non possiamo pensare di sminuire ciò che sentiamo e che ci fa stare male, per recuperare una relazione che ad oggi non ci fa stare bene. Dare valore a ciò che proviamo vuol dire riconoscere la nostra sofferenza, accoglierla, affrontarla e superarla e solo grazie a questa consapevolezza, possiamo metabolizzare l’accaduto, osservarlo con più equilibrio e distacco e capire se ci sono i presupposti per perdonare e andare avanti ognuno per la propria strada o perdonare e riconciliarsi.

Perdonare non significa ricucire necessariamente un rapporto

Se pensate che perdonare voglia dire necessariamente ricucire un rapporto, vi sbagliate. Non siamo tenute a rimettere insieme i cocci, né tantomeno a ristabilire una relazione con chi ci ha causato grande dolore. Il perdono non implica di per sé il ripristino, con gli stessi presupposti o con presupposti diversi, del rapporto in crisi, anzi. Perdonare vuol dire innanzitutto lasciare andare ed è un atto che ci permette di liberare in primis noi stesse.

Affliggersi, tormentarsi e rimuginare su un torto subito, vuol dire vivere in maniera poco serena. Vuol dire avere a che fare con l’autostima che vacilla, con lo stress che aumenta, con una sensazione di angoscia e pesantezza che si riflette inevitabilmente anche in altri ambiti della vita quotidiana. Per questo perdonare è liberatorio, perché ci permette di tornare a riprendere finalmente in mano la nostra vita a prescindere dal fatto che la persona da perdonare ne faccia ancora parte o meno.