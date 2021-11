Perché sesso e intimità sono due cose completamente differenti?

C osa si intende per sesso e intimità e perché (nonostante spesso accada) questi due aspetti profondamente diversi delle nostre sfere emotivo-relazionali, non dovrebbero mai essere confusi? Scopriamolo insieme

Quante volte, di fronte a due persone che dimostrano di avere una profonda intimità, si tende subito a pensare che tra loro ci sia anche attrazione sessuale? Sicuramente tante ed è un errore molto comune, fatto per superficialità, per impostazione mentale o, molto più semplicemente, perché non si conoscono esattamente le differenze tra sesso e intimità.

Nonostante questo, però, i due termini e tutti i significati che vi ci si ricamano sopra, vengono usati indifferentemente. A volte anche giudicando e additando comportamenti del tutto naturali che, proprio perché non si sa di cosa si sta parlando, vengono fraintesi e caricati di significati che non gli corrispondono. Ma cosa sono, quindi, sesso e intimità, e perché sono due cose molto diverse?

Cosa significano sesso e intimità

La prima cosa da fare per comprendere le differenze tra due elementi apparentemente (ma neanche poi troppo) uguali, è capire cosa sono esattamente. Sì, anche se si pensa di saperlo già. Nel caso di sesso e intimità, quindi, se con il termine sesso si va a indicare l’atto sessuale e il rapporto fisico tra due persone, con la parola intimità si tocca una sfera molto più ampia, interiore, mentale e spirituale e che non comprende necessariamente anche la parte fisica.

Nello specifico, quindi, è possibile fare sesso senza avere intimità così come, allo stesso modo, è possibile avere una forte intimità ma senza coinvolgimento fisico. E il motivo è molto semplice. L’atto sessuale, seppur possa essere ricco di emozioni, sensazioni e significati, si fonda su un livello fisico, materiale, meccanico e tangibile. L’intimità, invece, si basa su aspetti immateriali, legati a sensazioni interiori, a una sorta di connessione emotiva che si instaura con una persona. E che porta chi la prova a sentirsi totalmente libero di mostrarsi per quello che è, senza alcun giudizio o pregiudizio. Senza maschere ma accettato e apprezzato in ogni sua minima sfaccettatura. Instaurando un legame di sincerità e onestà reciproca.

Ma cosa significa esattamente essere in intimità con qualcuno? E perché, sesso e intimità, non possono assolutamente essere uniti sotto un unico significato?

Cosa vuol dire essere in intimità con qualcuno

Il termine intimità arriva dal latino “intimus” che significa interno, segreto, nascosto. Descrivendo le emozioni e i sentimenti che sono all’interno della persona, nella sua parte più profonda. Nel momento in cui si da accesso a questa parte di sé a un’altra persona (più o meno volutamente), si sta vivendo un rapporto di intimità con l’altro/a.

Quando si ha intimità, infatti, si vive un rapporto fatto di fiducia, stima, supporto, dialogo, comprensione e cura reciproca, sentimenti di bene, gioia, rispetto e sincerità. Oltre poi alla volontà di far crescere l’altro nella scoperta di sé. In un rapporto che apre le porte ai lati “belli” ma anche a quelli “brutti”, ai dolori, alla paura e a tutti i turbamenti che possono attraversare chi li vive.

Un rapporto che, come visto, è fatto di molteplici aspetti e che, seppur possa includere (ma non necessariamente), anche una parte fisica e a volte sessuale, comprende molto, moltissimo altro.

Cosa si intende con la parola sesso

Nel rapporto sessuale, invece, tutto quanto appena descritto non esiste. O meglio, può esistere ma di fatto nel “sesso” non è obbligatorio né tanto meno richiesta questa profonda connessione tra due persone.

Durante il sesso entrano in gioco altre variabili (ugualmente importanti) come il desiderio, l’attrazione fisica, l’eccitazione (che comprende tutti i cinque sensi), la voglia di sperimentare, ecc. E può avvenire anche tra due persone che non sono per nulla in intimità tra loro. E che, soprattutto, non implicando necessariamente l’avere un coinvolgimento affettivo o qualsiasi altro aspetto legato alla sfera più profonda di sé, non comporta l’essere vulnerabile nei confronti dell’altra persona. Aspetto che invece è presente nei rapporti di forte intimità.

Sesso e intimità: cosa fa più paura?

Proprio la possibilità dell’essere vulnerabili, di perdere il controllo delle proprie emozioni aprendosi all’altro in modo trasparente, di entrare in contatto con la parte più profonda di sé e dell’altro, infatti, è un enorme deterrente al vivere dei rapporti di intimità con qualcuno. Poiché queste sono cose che aprono a dei rischi e possono fare paura. Cosa che non avviene quando si parla di sesso.

Ecco perché è bene imparare a non confondere le due cose e a dividere sesso e intimità in due aspetti o tipologie di relazione ben distinti e totalmente diversi.

Sesso e intimità possono coesistere nella stessa relazione?

Ma attenzione. Perché questo non significa che non possano coesistere e che non si possa vivere una relazione in cui esistono sia sesso che intimità tra due persone. Come visto, infatti, essere in intimità con qualcuno implica anche avere una buona dose di amore per se stessi ed essere predisposti e aperti alla scoperta e accettazione di sé e dell’altro.

Tutti aspetti che eliminano la paura di amare e di instaurare una connessione profonda con chi si ha di fronte e che non escludono in alcun modo la possibilità di provare anche attrazione fisica, desiderio ed eccitazione verso la stessa.

In questo caso si può vivere una relazione sentimentale, sessuale e intima, creando un rapporto di amore, crescita personale, supporto, rispetto e fiducia reciproca. Ma anche passione, desiderio e intesa fisica. In cui si è liberi di essere ciò che si è, sperimentando insieme e imparando a conoscersi, sia dentro che fuori. In totale armonia, spontaneità e calore. Un rapporto pieno, talmente bello e completo che varrebbe davvero la pena di ricercare.