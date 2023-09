D opo anni passati a sognare il grande amore finalmente hai trovato una persona equilibrata, eppure adesso ti annoi: cosa significa?

Perché le relazioni sane ti annoiano

Anni passati a destreggiarti tra casi umani e storie finite male (con annesse lamentele) e proprio ora che sei riuscita a trovare un partner "normale" non sei per niente contenta? Potresti addirittura cominciare a pensare che le relazioni sane ti annoiano, se non fosse una cosa abbastanza folle. Oppure è esattamente normale?

Parliamoci chiaro: le relazioni durature non sono sempre il top del divertimento, ma è anche giusto e sano che sia così. Eppure la classica "noia di coppia" potrebbe suonarti come stonata, e portarti a sentirti insoddisfatta e irrequieta. Tutto qui? Eppure prima di iniziare la relazione ti sembrava proprio che fosse questo l'obiettivo cui aspirare. Cioè stare insieme a una persona affidabile, mentalmente stabile, che ti faccia sentire emotivamente al sicuro, vale a dire tutto quello che ti mancava prima. Anzi comincia quasi a mancarti quella fase in cui ti barcamenavi tra dating app e frequentazioni improbabili, che puntualmente finivano male. Ma perché succede questo?

Posto che la noia è normalissima nella vita e nelle relazioni, il fatto che tu rimpianga le relazioni non esattamente sane del passato potrebbe avere dei motivi ben precisi: gli esperti di Psychology today ne hanno individuati tre facendo riferimento a una serie di studi scientifici, andiamo a vederli.

Il nostro modello relazionale

Da dove deriva il nostro personale concetto di "relazione normale"? Certo, in parte da quel che il contesto sociale ritiene accettabile (ad esempio: in una società occidentale tipo la maggior parte delle persone potrebbero essere d'accordo nel sostenere che non è accettabile prendere a schiaffi il partner). In realtà però il modello più forte è quello che abbiamo ricevuto come esempio in famiglia, in particolare dalla coppia genitoriale. Se sei cresciuta in un contesto in cui le dinamiche tossiche, i litigi, le interazioni violente erano la normalità, è estremamente probabile che una relazione di tipo più tranquillo e lineare possa apparirti noiosa.

Le relazioni precedenti

Prova a chiederti: a quale tipo di relazione sei abituata? Come erano le relazioni precedenti? Le relazioni tossiche o disfunzionali hanno questo effetto collaterale: non se ne esce "puliti", nel senso che qualcosa di quel vissuto ci resta addosso, e rielaborarlo non è sempre semplice. Anche per questo tendiamo a ripetere certe dinamiche. Se tutte le storie che abbiamo avuto sono state strapiene di drama, nonostante abbiamo riconosciuto che tutto ciò fosse malsano, potrebbe capitare che ci annoiamo quando ci ritroviamo finalmente in una relazione tranquilla e poco conflittuale.

Inoltre è molto facile essere portati a interpretare la conflittualità come passione, e quindi come qualcosa di eccitante. Allo stesso modo, se siamo abituate a stare con persone che non ci hanno mai fatto sentire sicure, persino quella perenne ansia potrebbe mancarci.

Pensi che l'amore vada guadagnato

Spesso si sente dire che gestire una relazione è un lavoro. Certo, in qualche misura lo è, ma ricordiamoci anche che questo vale fino a un certo punto. Non è neanche giusto dover fare una fatica costante per mandare avanti la relazione, al contrario le relazioni più sane sono proprio quelle in cui le cose sono più semplici e funzionali (spesso perché i partner contribuiscono con un impegno reciproco, che in questo modo non pesa particolarmente a nessuno dei due).

Ma perché a volte coltiviamo questa convinzione? Anche qui potrebbe esserci lo zampino dei modelli che abbiamo assorbito in famiglia. Se i nostri genitori o anche solo uno dei due ci hanno fatto capire che il loro amore andava in qualche modo "meritato", o ci hanno spesso incolpato dei loro problemi e dei loro malesseri, ecco che potremmo trovare normale un partner che ci svaluta, che critica quello che facciamo e che ci faccia sentire sbagliate (in altre parole, un partner tossico).

Proprio per questo se le cose sembrano troppo semplici, ecco che potresti addirittura sentirti annoiata.

Come uscirne?

Come sempre in questi casi, prima di mettere in discussione la relazione potrebbe essere utile mettere in discussione noi stessi. Guardiamoci dentro con onestà e cerchiamo di capire se una di queste tre motivazioni risponde al nostro caso, e non dimentichiamo che potrebbe essere sempre utile far ricorso all'aiuto di un* specialista.