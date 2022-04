A volte la vita quotidiana può ostacolare anche la coppia più focosa. Ecco perché programmare il sesso può migliorare la vita sessuale in una relazione e renderla perfino più complice

Quando si parla di Eros, si tende a pensare a scene di passione improvvisa, ma programmare il sesso è invece una pratica sempre più raccomandata dagli esperti. I terapisti di coppia, infatti, sostengono che la pianificazione degli incontri di sesso non sia affatto strana e che, addirittura, potrebbe effettivamente migliorare la tua vita sessuale specie nelle coppie di lunga data.

Nelle relazioni, specie quelle di lunga durata – o più recenti, che magari sono appena salite di livello (per esempio, una convivenza) – potrebbe esserci un calo dell’attività sessuale. Se questa condizione perdura e/o provoca disagio nella coppia o in uno dei due partner, programmare il sesso potrebbe essere il modo più facile (e divertente) per evitare che degeneri in un problema. Pianificare gli incontri di passione è un modo per assicurarti che la vita sessuale della coppia non ne risenta. Anzi, ci sono vari vantaggi: ecco quali sono e come programmare il sesso con il tuo partner.

I vantaggi della pianificazione

Prima di pensare a come pianificare gli incontri, è meglio precisare perché programmare il sesso fa bene. I vantaggi, in realtà, sono parecchi, ma ce ne sono almeno cinque che sono decisamente innegabili.

Dimostra un impegno nella relazione

È vero, potrebbe non essere la cosa più naturale (almeno all’inizio) del mondo. Ma decidere insieme al partner di programmare il sesso significa anche che entrambi avete individuato che c’è un potenziale problema e che volete risolverlo. Insomma, pianificare i vostri incontri sessuali è uno sforzo che fate proprio per il bene della vostra relazione. Significa che il vostro legame è una priorità (per entrambi) e che siete disposti a fare anche questo sforzo… Cosa che non solo eliminerà il problema sul nascere, ma rafforzerà anche il vostro rapporto.

Migliora la comunicazione di coppia

Anche un altro vantaggio del programmare il sesso non ha nulla a che vedere con l’amore fisico. C’entra, piuttosto, la comunicazione di coppia. Mentre lavori sulla tua comunicazione in relazione alla pianificazione del sesso, questo si trasferirà ad altri aspetti della tua relazione. Ancora una volta, a beneficiare dell’agenda del sesso, sarà proprio la coppia, in generale e dal punto di vista comunicativo.

Garantisce tempo di qualità

Diciamo la verità, dopo un po’ di tempo, anche le coppie più appassionate possono scontrarsi con la vita frenetica – soprattutto se si vive insieme. La passione è immutata, ma proprio i ritmi quotidiani – compresi i finesettimana – possono ostacolare la qualità dei vostri incontri sessuali. Non si può vivere di sole sveltine, giusto? Ecco, programmare il sesso significa decidere di ritagliarsi del tempo per concentrarsi solo alla coppia. Una lezione fondamentale per la solidità di una relazione.

Rende l’atmosfera (ancora) più hot

All’idea di pianificare i momenti di passione hai inizialmente provato perplessità? Hai temuto che diventassero noiosi? Potresti ricrederti alla grande. Al contrario di quanto possa sembrare, programmare il sesso potrebbe permetterti di rendere la tua vita sessuale più hot e di esplorare il tuo lato più sexy. Per esempio, potresti tentare qualche gioco erotico nuovo, scegliere completini adatti all’occasione, provare a introdurre qualche sex toys e così via.

Il sesso porta a più sesso

Hai presente il detto «Less is more» (cioè, «meno è di più»?). Ecco, a volte non è vero, come nel caso della pianificazione erotica. Se cominci a programmare il sesso (soprattutto perché nella vostra relazione avete avvertito qualche carenza in quel senso), ne farai molto più di prima. Molto probabilmente vi ritroverete con molto più appetito di prima.

Come pianificare il sesso con il tuo partner

Dal punto di vista pratico, programmare il sesso non significa semplicemente condividere un calendario al tuo partner. Secondo gli esperti, infatti, è importante comunicare prima, prima di immergerti effettivamente nella pianificazione. Ecco i consigli degli esperti per cominciare.

Stabilisci un obiettivo di frequenza

Come per altre cose della vita, è bene fissare degli obiettivi specifici e non generici e vaghi. Quindi, anziché proporvi di fare sesso più spesso, tu e il tuo partner dovreste stabilire insieme una frequenza diversa (di sicuro maggiore) di quella su cui vi siete settati. Naturalmente, è bene non puntare sull’opposto (da zero a dieci, per esempio), ma è una buona idea stabilire obiettivi concreti e perseguibili. Soprattutto, è importante che siate d’accordo: raggiungere un accordo reciproco su quante volte fate l’amore in una settimana è un primo passo importante.

Sii realistica

Come accennato qui sopra, all’inizio è bene essere realistici: stabilisci obiettivi piccoli e gestibili. Questo basta per mettere in moto un cambiamento che porterà a modifiche (e obiettivi) più grandi.

Chiarisci le tue aspettative

Quando pianificate gli incontri, tu e il tuo partner dovreste essere certi di essere allineati su cosa vi aspettate. Dovreste quindi cercare di capire cosa intendete con sesso (solo il rapporto completo? Sesso orale?).

Usa un calendario

Programmare il sesso non è solo un’espressione teorica. Dovreste segnare su un calendario reale (fisico o digitale) i vostri appuntamenti. In questo modo, si crea un’attesa che favorisce il desiderio. Per di più, non rischiate di aspettare che l’altro rientri dall’impegno di cui vi eravate scordati.