L 'orgasmo è un momento travolgente: ma cosa succede al nostro corpo dopo? Ecco perché si può ridere o piangere dopo l'orgasmo

Dopo l’orgasmo hai riso? O forse hai pianto? Non preoccuparti, entrambe le emozioni sono positive e fanno bene. Raggiungere l’orgasmo è una valanga, ci si sente travolti a volte sfiniti ma appagati e non di rado accade che si possa piangere o ridere, ma perché accade?

Te lo sveliamo noi perché si può piangere o ridere dopo l’orgasmo, e dopo non ci saranno più segreti.

Cosa succede al nostro corpo durante l'orgasmo

Se ti stai chiedendo come nasce l’orgasmo, a cosa serve e come funziona, qui troverai le risposte alle tue domande. Si tratta di un insieme di reazioni involontarie, che coinvolgono corpo e mente durante l’atto sessuale messe in atto con la stimolazione delle zone erogene; se nell’uomo vi si arriva tramite l’eiaculazione, nella donna si riconosce attraverso le contrazioni perivaginali, involontarie e ritmiche ma anche nell’accelerare del respiro e di un diffuso rossore sul viso.

Lo sapevi che il termine orgasmo deriva dal greco e vuol dire “essere pieno d’ardore”? Al momento dell’orgasmo si produce ossitocina che aiuta ad avere un umore migliore, riduce lo stress e genera una sensazione di benessere, tutto questo si traduce in un’autostima più propositiva e di conseguenza un’intimità maggiore con il proprio partner. Si liberano endorfine che a loro volta attiveranno il sistema immunitario, non a caso dopo l’orgasmo ci sentiamo appagati e stanchi tanto da riposare meglio. Ecco in poche parole, a cosa serve l’orgasmo: a sentirsi più rilassate.

Le emozioni dopo l’orgasmo, le svela la biologia

Sei stata travolta da una risata dopo aver raggiunto l’orgasmo? Oppure dopo l’orgasmo hai pianto? Non sentirti strana, non è strano e nemmeno deve essere imbarazzante; soprattutto parlane apertamente anche con il tuo partner che potrebbe restare attonito di fronte alla sua compagna che scoppia in una risata o in un pianto nel momento topico del rapporto sessuale.

Il motivo per cui si ride o si piange dopo l’orgasmo ce le svela la biologia; partendo dal fatto indiscusso che provare l’orgasmo significa sentirsi indiscussamente bene! La tensione accumulata durante il rapporto viene rilasciata improvvisamente mentre la scarica di piacere si espande, lo stress viene letteralmente scaricato da tutto il corpo ed entra in gioco anche l’ossitocina. Ecco che ti senti leggera e sensibilissima a ciò che stai vivendo; la risata o le lacrime sono il modo più immediato per lasciar sgorgare tutta l’emozione fisicamente.

L’orgasmo parte dal cervello coinvolgendolo in tutte le sue aree, per questo se durante il rapporto ci si lascia andare; più si accoglie il piacere maggiormente sarà difficile frenarsi ‘’dopo’’, ma diciamolo ai nostri partner, significa che l’orgasmo non è finto!

Ridere dopo l’orgasmo: quali sono le cause

Se ci soffermiamo un momento a pensare alla risata, a quando si ride e a ciò che scatena, ci rendiamo conto che fisicamente una risata è liberatoria, significa sentirsi bene nel momento in cui accade, ecco perché ridere dopo l’orgasmo, ma anche durante, fa sentire davvero bene.

Per arrivare all’orgasmo la donna ha bisogno di sentirsi a suo agio; l’intimità è qualcosa a cui si arriva per gradi, non si deve avere fretta. Sentirsi a proprio agio con il proprio corpo e sapere che il partner ci ama è sicuramente un ottimo inizio; la risata è una delle conseguenze dell’orgasmo che con il suo arrivo scatena emozioni molto forti, impossibili da contenere. Ma non solo risate, a volte può accadere di scoppiare a piangere dopo l’orgasmo.

Piangere dopo l’orgasmo: quali sono le cause

Iniziamo subito con il dire che piangere dopo l’orgasmo è sinonimo - nella quasi totalità dei casi - di gioia, questo per evitare fraintendimenti, ma che come sempre consigliamo di avvalersi del parere di un medico esperto se la cosa non vi fa sentire a vostro agio.

Non dimentichiamoci che l’orgasmo è l’atto finale del fare l’amore con il proprio partner, una sensazione bella e liberatoria, che fa sentire immediatamente meglio, le emozioni che può provocare tuttavia, a volte possono spiazzare, se può capitare di ridere dopo o durante l’orgasmo, è anche vero che potrebbe accadere di piangere mentre si vive l’orgasmo, questo perché l’emozione che si sta vivendo in quel momento sommerge letteralmente corpo e mente.

Sono tantissimi gli esperti che rivelano quanto sia facile ridere o piangere dopo l’orgasmo, questo perché la connessione intima di una coppia durante l’amplesso è totale, la fiducia con cui ci si abbandona all’altro non è simile a null’altro. Se vi è capitato di piangere durante o dopo l’orgasmo, non dovete sentirvi spaventate e soprattutto non evitate di parlarne con il vostro partner, che probabilmente sarà spiazzato quanto voi.

Conoscere le cause del pianto dopo l’orgasmo è importante, il corpo dopo aver vissuto tutta quella quantità di piacere, si troverà ad avere ogni muscolo completamente rilassato, non arginando più le tensioni ecco che potrebbero scaturire le lacrime, che saranno di gioia.