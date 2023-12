L e fantasie sessuali non hanno niente a che vedere con quella convenzione sociale per cui una donna che sogna il sesso non è seria. Il sesso è un atto normale, per qualcuno è quotidiano, e fantasticarvi sopra non può che fare bene

Le fantasie sessuali sono il sale della vita. Una fantasia è un’immagine o un’idea, un piccolo frammento di pensiero o un’esperienza vissuta (per chi è fortunata abbastanza) che suscita immediata e calda eccitazione.

Ci sono dei motivi molto precisi per cui le fantasie sessuali esistono, e come si sono formate nella tua mente. Qualsiasi essa sia la tua, non dovrai mai vergognarti di averla. Anzi: imparare a comprenderla ti aiuterà a capire chi sei e cosa vuoi dal sesso. Il primo passo verso la soddisfazione sessuale non è una fantasmagorica intesa sessuale fatta di scienza infusa: nasce sempre da chi comunica.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Quanto sono importanti le fantasie sessuali in un rapporto di coppia

Che cos’è una fantasia sessuale?

La fantasia sessuale è un’idea o un’immagine che provoca immediata eccitazione. Fa parte dell’immaginario, e come tale, a volte, lì dovrebbe restare. Perché diciamo questo? Perché le fantasie sessuali spesso sono esperienze che non si ha davvero desiderio di fare: immagina per esempio di ritrovarti a fantasticare di tradire il tuo partner. Potrebbe non trattarsi necessariamente di qualcosa che faresti davvero. Ciò però non significa che l’idea in sé non possa farti eccitare.

Qualcuno pensa erroneamente che le fantasie sessuali siano una specie di mappatura dei nostri desideri erotici. I sessuologi, però, non sono per forza d’accordo con questo punto di vista. C’è una bella differenza tra un desiderio e una fantasia!

Le fantasie sessuali combinano ricordi, non per forza vissuti, ed altre emozioni, per produrre un risultato: l’eccitazione. Potresti avere fantasie di prevaricazione, o di essere dominata. Potresti invece sognare di fare sesso con un attore famoso, o farlo in pubblico. Il contenuto della fantasia erotica ha davvero poca importanza fintanto che ci fa eccitare e basta. In altre parole: non importa quanto torbida o perversa possa sembrare la fantasia, a patto che non si possieda l’effettivo desiderio di metterla in pratica nella vita reale.

Perché ti vengono queste fantasie?

Non sei malata, non sei una degenerata: sei una donna che trova eccitanti alcune situazioni. Non c’è bisogno di rompersi la testa sul motivo esatto per cui qualcosa ti fa eccitare, a patto che tu non voglia viverlo nella vita reale.

Ci sono moltissime ragioni per cui una donna ha fantasie erotiche, specialmente su esperienze che non vuole davvero vivere nella vita reale. Innanzitutto stiamo parlando di fantasia, e questa è selvaggia e indomabile – al tempo stesso, però, è anche sicura, e segreta. E questa sua peculiarità di safe zone gioca un ruolo importante nell’eccitazione. Finché immagini, insomma, gli esperti affermano che non c’è davvero motivo ti sentirti in colpa.

Un altro motivo per cui una fantasia sessuale può apparire così stimolante è la sua impraticabilità. Se la tua fantasia riguarda per esempio l’avere un rapporto con Carlo Martello, ebbene, si tratta di qualcosa di cronologicamente irrealizzabile. Non per questo sarà meno eccitante ai tuoi occhi.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Non tutt* hanno bisogno della favola: cosa è la fraysessualità e come viverla al meglio

Il fatto stesso che siano fantasie, e che possano esistere esattamente così come te le immagini, perfette e cristallizzate, è parte dell’esperienza stessa. Alcuni scenari che vorresti vedersi realizzare potrebbero non essere tanto soddisfacenti nel mondo vero quanto lo sono stati, incubati per anni, nella tua fantasia. Creare una fantasia nella nostra testa è diametralmente opposto alle esperienze reali, dove bisogna interagire con un'altra persona, e giustamente tenere conto dei suoi desideri ed esigenze. Nella tua fantasia invece ci sei solo tu (e i tuoi personaggi immaginari ovviamente).

Fantasia sessuale o voglia di provare?

Rispondere sinceramente alla domanda: vorrei sperimentare questa fantasia? Costituisce un passo importante verso la scoperta di chi sei. Potrebbe essere importante domandarsi, per prima cosa, se la tua fantasia non sconfina nell’illegalità, e come ti fa sentire la possibilità di infrangere la legge.

Se l’idea di sperimentare una fantasia ti provoca eccitazione, cerca di capire in che modo e che cosa esattamente ti stuzzica. Nel caso in cui l’idea ti stuzzichi, ma la messa in pratica ti provochi qualche forma di avversione, sei certa di avere davanti una fantasia senza se e senza ma.

Qualsiasi sia la tua decisione finale dopo un ragionamento sui pro e sui contro del mettere in atto una fantasia sessuale diversa dal solito, è importante parlarne con qualcuno che capisca. Il consiglio migliore che possiamo dare è quello di rivolgersi a uno psicoterapeuta specializzato in terapie sessuali. Sarà questa persona ad aiutarti a capire quali sono gli elementi che titillano la tua fantasia – il potere, l’emozione, le sensazioni? – e che desideri davvero provare. Ti aiuterà anche a capire se la tua fantasia dovrebbe rimanere tale, invece, guidandoti in un percorso di scoperta di ciò che sei anche quando chiudi gli occhi.

È importante non vergognarsi delle proprie fantasie e, soprattutto, non trattarle come qualcosa che ci può essere letto in faccia, esponendoci a un giudizio di qualità. Sei padrona delle tue decisioni e delle tue fantasie che, in tutta sicurezza, possono non avere limiti.

Iscriviti al nostro canale WhatsApp!