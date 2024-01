S tress, litigi e scarsa connessione con il partner: proviamo insieme a capire perché non riesci più ad eccitarti al meglio

La libido non è una questione di poco conto e riuscire a eccitarsi a volte può diventare una vera e propria impresa. Cosa fare? Il dialogo e la comprensione sono due elementi chiave in questo caso che possono fare la differenza. Esistono inoltre alcune regole da seguire per aumentare il piacere e accrescere (davvero) il desiderio.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Parliamo di astinenza: che effetti ha e altre curiosità utili

Calo della libido: perché non riesci a eccitarti?

La tua voglia di fare l’amore è quasi del tutto nulla e quando il partner ti tocca l’ultima cosa che ti viene in mente è il sesso? Niente paura, può capitare a tutti di vivere un periodo in cui si verifica un calo della libido. Dietro questo disagio possono nascondersi infatti moltissime cause. Accade, ad esempio, se in passato hai vissuto degli eventi imbarazzanti (e traumatizzanti) sotto le lenzuola, se il tuo corpo ha subito dei cambiamenti (per esempio una gravidanza) e questo ti crea un disagio. Non solo: stress, troppi pensieri (sul lavoro, sullo studio o in famiglia), ma anche impegni e litigi con il partner possono portarti a provare meno desiderio nei confronti dell’altro e un interesse ridotto nei confronti del sesso. La maggior parte delle volte comunque dietro questo problema si nasconde la difficoltà nel sentirsi apprezzati e un alto livello di incomunicabilità, soprattutto riguardo ai reciproci desideri sessuali. Un disastro? Nient'affatto! Tutto si può risolvere ed esistono moltissimi metodi che ti consentiranno, un passo dopo l’altro, di riscoprire il desiderio e il piacere di fare l’amore.

Impara a conoscere...il tuo corpo

Il primo step per tornare ad eccitarti come vorresti? Scoprire il tuo corpo! L’orgasmo è solo il punto finale di un percorso che parte proprio dalla conoscenza di ciò che ci piace e ci eccita. Il punto è molto semplice: non esiste una formula magica che valga per tutti, ogni persona è unica e speciale, soprattutto ogni corpo è eccezionale a modo suo.

In sostanza l’orgasmo non è un tutto, ma è rappresentato dalla somma di parti diverse. Ciò significa che non esiste una stimolazione corretta che sia valida in assoluto per qualsiasi corpo. Ognuno di noi risponde diversamente alle carezze, alla penetrazione e al contatto col corpo del partner. Ciò significa che quello che produce in un caso piacere, in un altro potrebbe addirittura dare fastidio. Per questo motivo è irrinunciabile sapere come funziona il proprio corpo, senza avere la pretesa di delegare al proprio partner la capacità di accendere il piacere.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa fare se il partner ci confessa di non essere più attratto da noi?

Il modo migliore per imparare a conoscere il tuo corpo è masturbarti. L’autoerotismo infatti ci regala soddisfazione, aiuta a rilassarsi e persino a dormire meglio. Toccandoti imparerai a comprendere quali punti possono accendere il desiderio e alimentarlo nel modo giusto. Trova il tempo per riconnetterti con il tuo corpo, iniziando per gradi: comincia massaggiando pancia, viso e gambe oppure prova delle posizioni yoga. Sperimenta anche un esercizio da fare da sola o con il partner. Prendi carta e penna, elencando le parti del tuo corpo che ami di più. Coltiva le fantasie che più ti eccitano. Invita il partner a fare lo stesso, senza farne per forza una questione di sesso.

Riduci lo stress

Lo stress può causare un calo dell’eccitazione, sia psicologica che fisica. Provoca infatti un abbassamento dell’attenzione che porta a seguire anche abitudini malsane come bere, fumare o mangiare troppo: tutti elementi che hanno un impatto fortemente negativo sulla libido. Se ti capita di sentirti sopraffatta per via dello stress prova a fare dei piccoli cambiamenti. Ad esempio inserisci nella tua routine quotidiana la meditazione oppure la respirazione, aumenta l’esercizio fisico, cerca di dormire bene e di curare la tua salute mentale. Quando inizierai a ritrovare l’equilibrio anche le cose in camera da letto miglioreranno.

Riscopri i tuoi sensi

I sensi sono il motore del piacere, sia mentale che fisico, proprio per questo insegnare al proprio corpo a conoscere e sperimentare il piacere in qualsiasi forma è una assoluta priorità. La chiave per avere un alto livello di eccitazione è collegare la libido alla sensualità, imparando a sentirti bene con te stessa e a percepire le sensazioni che provi ogni volta che il tuo corpo viene sfiorato. Prendi consapevolezza delle tue zone erogene: questo darà un importante feedback al tuo cervello, aiutando l’organismo a costruire percorsi nuovi per il piacere e a mantenere sempre alto il livello di eccitazione.