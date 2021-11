F a male e spesso ci lascia confuse e tristi: si tratta del Caspering, una pratica sempre più diffusa che dovresti fare di tutto per evitare (e riconoscere)

Il dating online ha cambiato i rapporti e le relazioni, così tanto da portare alla nascita di nuovi termini. Come il Caspering, che si distingue dal Ghosting e ci racconta nuovi modi di vivere gli amori (e la loro fine).

Cos’è il Caspering

Cos’è il Caspering? Da una prima occhiata è chiarissimo il riferimento a Casper, il dolce fantasmino visto sul grande schermo. In realtà il suo significato è tutt’altro che rassicurante. Si tratta infatti di modo – piuttosto vigliacco – di mettere fine a una frequentazione o a una storia d’amore. Il partner in questo caso si allontana progressivamente sino a sparire. In sostanza è una versione piuttosto light del celebre Ghosting, in cui la sparizione è improvvisa. In questo caso invece ci si allontana gradualmente, anche se i segnali che qualcosa sta accadendo sono inequivocabili.

Come capire se ti stanno casperando

Il primo segnale del Caspering è una freddezza nei tuoi confronti da parte dell’altra persona. Si tratta di un sintomo che qualcosa nella relazione non sta procedendo per il verso giusto. Se prima voleva sempre uscire con te, progettava il futuro ed era propositivo, ora lo vedi distaccato e distante. Quando gli invii un messaggio non risponde immediatamente come faceva in passato, ma trascorrono diverse ore. Tu inizi a giustificare la cosa, pensando che sia impegnato in altre attività, in realtà si tratta dell’inizio della fine. Comincia con il ragionarci su: ultimamente ha sempre altri impegni e se gli proponi qualcosa rifiuta con una scusa? Spesso cogliamo il Caspering ancora prima che si palesi: capita, ad esempio, di avvertire una sensazione generale di disagio e malessere, come qualcosa di sgradevole stesse per palesarsi. Fra gli altri segnali di questo modo di terminare una relazione ce n’è anche un altro: esalta un suo amico oppure nota le qualità di un probabile rivale, tentando così di spostare l’attenzione verso qualcos’altro, quando in passato avrebbe mostrato gelosia.

Come evitarlo

La primissima cosa da non fare quando avverti i segnali del Caspering? Parlare! Non sarà nascondendo i problemi sotto il tappeto che riuscirai a salvarti da una possibile rottura. Se hai la spiacevole sensazione che il tuo partner stia tentando di lasciarti voltarti dall’altra parte non servirà. Piuttosto mettilo di fronte ai suoi comportamenti e costringilo a prendersi le sue responsabilità. Se davvero vuole lasciarti lo farà comunque, ma per lo meno da persona adulta e senza scomparire.

La differenza con il Ghosting

Che differenza c’è fra il Ghosting e il Caspering? Entrambi fanno riferimento all’idea di sparire dalla vita di una persona, mettendo fine a un legame. Nel primo caso avviene tutto velocemente e all’improvviso, nel secondo invece tutto è più lento e prolungato nel tempo. Il dolore e la delusione, in ogni caso, sono uguali. Dietro questi fenomeni infatti si nasconde una grande immaturità e la volontà di non affrontare l’altra persona con una discussione o un dialogo. Chi sceglie questa via infatti sparisce nel nulla e all’improvviso, senza fornire nessuna spiegazione eliminando qualsiasi forma di contatto con chi viene abbandonato al suo destino. Sia nel Caspering che nel Ghosting la persona sparisce nel nulla, diventando un fantasma. Non accetta più le tue chiamate, non risponde ai messaggi, ti blocca sui social network e fa in modo di non farti arrivare più tue notizie.

Le cause

Quali sono le cause di questo fenomeno? Davanti a un comportamento di questo tipo ci si chiede perché una persona che sembrava nutrire dei sentimenti, improvvisamente diventa egoista e codardo. Ma perché si scompare dall’oggi al domani? I motivi sono tanti, ma spesso dietro tutto c’è un profondo senso di insicurezza e inadeguatezza nei confronti di sé stessi. Si teme di non essere all’altezza e di non poter affrontare con la giusta grinta una discussione. Un chiarimento faccia a faccia o al telefono sembra dunque insostenibile. Il Caspering quindi viene ritenuto un metodo “indolore” per mettere fine a un legame. Il ghoster ha paura di passare agli occhi degli altri come “il cattivo della situazione” e di deludere chi ha di fronte, per questo rifiuta il confronto e preferisce fuggire.

Come sopravvivere

A tutti è capitato, almeno una volta, di essere vittime di ghosting o caspering. Cosa fare in questi casi e come sopravvivere alla delusione e alla sofferenza? Innanzitutto è fondamentale non sentirsi in colpa. Non hai nulla di sbagliato e anche se il senso di rifiuto brucia devi pensare che non è colpa tua. Evita di rincorrere la persona che ha scelto di andarsene in questo modo perché non merita considerazione. Se tenterai costantemente di scrivergli o di chiamarlo continuerai solo a farti del male. In questi casi, come accade sempre nel caso di una rottura, le cure migliori sono gli amici e il tempo. All’inizio sarà difficile e ti sentirai persa, tradita da una persona con cui avevi creato qualcosa, ma con il tempo la situazione migliorerà e inizierai a riflettere su ciò che è davvero importante per te.