L e app di dating possono rivelarsi molto utili, ma non sempre riusciamo a sfruttare a nostro favore l'algoritmo: ecco un trucco fondamentale per dare più visibilità al profilo

Sei sulle app di dating da un po’ e dopo un periodo iniziale di euforia sembra che i contatti si siano abbassati sempre di più? La verità è che gli algoritmi di queste applicazioni sono studiate per dare visibilità soprattutto alle new entry, ma per fare in modo che il tuo profilo resti sulla cresta dell’onda ci sono diversi trucchi tra cui fare update. Oggi ti sveliamo perché è importante aggiornare il profilo sulle app di dating.

Ci sono persone che si iscrivono alle app di dating e poi le abbandonano, non guardano più le notifiche e non rispondono ai messaggi. Se per quelle gratuite non è un grosso problema, per quelle a pagamento lo è: le persone pagano per poter conversare ed entrare in contatto con persone attive e presenti, ecco perché se il tuo profilo non viene aggiornato sono le persone stesse a schivarti ma è anche l’algoritmo ad oscurarti.

App di dating: perché aggiornare il profilo

Perché è importante aggiornare la tua bio su Tinder o sulle altre app di dating? Per prima cosa le foto recenti e non ritoccate possono dare una visione di te molto più attuale. Ci sono percentuali altissime di appuntamenti che non vanno bene perché le persone ritoccano eccessivamente le immagini o postano foto di molto tempo fa; il risultato? La persona si trova davanti qualcuno di diverso.

Non si tratta per forza di body shaming ma l’amore passa anche dall’attrazione ed è giusto e legittimo iniziare una conoscenza con la sincerità. Se una persona mente sul proprio aspetto su quante altre cose potrebbe farlo?

Secondo motivo per aggiornare la bio della tua app di dating è aggiungere interessi o caratteristiche: attenzione a non cadere nella tentazione di scrivere la classica bio super negativa con l'elenco le cose che non vuoi in un partner. Meglio impostare la bio in modo positivo, magari (se proprio ci tieni a fare un elenco) indicando cosa cerchi nelle persone da conoscere.

Il cambiamento nel tempo

Quando ci si registra ad un’app di dating a volte non si è nel momento migliore: c’è chi lo fa subito dopo una rottura, quando cova ancora rabbia, rancore o tristezza e lo trasmette nella selezione delle opzioni o delle foto. Se ora stai meglio, sei più positiva e pensi di avere molto altro da dare è il momento di aggiornare il profilo: mostra la te sorridente, pronta a mettersi in gioco e apriti facendo vedere le tue passioni e i tuoi hobby.

Devi ricordarti che mostrare chi sei e cosa fai è fondamentale se vuoi fare conquiste: non c’è niente di più affascinante di una persona sicura di sé che si mostra nella sua verità. Devi anche sapere che gli algoritmi delle app d’incontri tengono in considerazione le risposte alle domande del questionario e lo fanno per cercare di alimentare match più in linea con le aspettative delle persone.

Quali informazioni dovresti aggiornare

Quali sono le informazioni che dovresti tenere aggiornate? Sicuramente le fotografie, lo sappiamo che hai sicuramente dei selfie più recenti e poi se hai la possibilità cerca di pubblicare immagini che ti hanno scattato amici o amiche, sono solitamente molto più catchy ed efficaci (qui una pratica guida su come scegliere le foto per Tinder).

Altrettanto importante è cambiare eventuali informazioni su passioni, hobby e attività preferite: in questo modo sarà più probabile avvicinare persone con interessi simili. Un esempio? Se hai smesso di fumare aggiorna la bio, potrebbe fare la differenza avvicinando chi prima non ti avrebbe cercato perché non ama le sigarette. Al contrario se ti sei iscritta in palestra segnala che fai sport, magari puoi trovare qualcuno che condivide la stessa passione.

I cambiamenti di interesse, così come quelli della vita sono importanti e andrebbero dichiarati: sì, sono un filtro e potrebbero allontanare qualcuno ma pensa anche che allontanano chi non è giusto per te.

Come rendere più efficace il tuo profilo sulle app di dating

Stai cercando qualche consiglio in più per attirare l’attenzione sulle app di dating? Ecco come dovrebbe essere il tuo profilo. Ovviamente le foto sono molto importanti, ma non c'è bisogno di strafare: possono bastare delle foto semplicissime in cui si sorride.

Compila la biografia, lo sappiamo che non è semplice parlare di sé ma fare in modo che ci sia un racconto con i tuoi interessi; molte persone in modo disinteressato non le leggono ma in realtà è un ottimo modo per attaccare bottone e rompere il ghiaccio con un modo diverso da “ciao come stai?”.

Le app di dating oggi danno la possibilità di aggiungere alcuni dettagli per farsi conoscere di più, chiedono il collegamento con Instagram o con Spotify: cerca di non toglierti queste opzioni che possono aiutare le persone a conoscerti ed entrare in contatto con te.

L’ironia fa la differenza purché non sia forzata e spontanea, non copiare battute e soprattutto rendi il tutto naturale. Il tuo profilo dating può essere inteso come una “pubblicità” di te stessa: alla fine aggiungi una call to action, una domanda all’azione che potrà convincere chi ha letto tutto a scriverti.

Se hai deciso di aggiornare il profilo della tua app di dating tieniti pronta: il match è solo questione di giorni!