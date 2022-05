C i sono dei casi in cui, anche se stiamo vivendo una relazione sana, sentiamo di non meritare amore e che quello che abbiamo ci verrà portato via, ma oggi scopriremo perché

Sentire di non meritare amore è un sentimento molto comune, soprattutto se quella che stiamo vivendo è una relazione sana e priva di qualsiasi tossicità. Le motivazioni sono radicate nella nostra mente e per cercare di risolverle è necessario analizzare le nostre azioni e i nostri pensieri. Non è un percorso facile, ma è l'unico modo per poter riuscire a vivere in maniera sana la nostra storia.



Questa condizione può portare ad allontanare involontariamente chi amiamo, proprio perché la tentazione di autosabotarsi diventerà sempre più forte se non si agisce per tempo. Anche se questo pensiero si presenta solo ogni tanto, non bisogna mai sottovalutare i segnali.

La nostra infanzia è la chiave

Il rapporto con i nostri genitori, durante l'infanzia, è un fattore determinante nella nostra vita e la tipologia di attaccamento è un elemento fondamentale per capire da dove provengono alcuni traumi. Il modo in cui i nostri genitori ci hanno mostrato amore definisce il modo in cui vivremo la coppia in futuro. Riconoscere le nostre ferite è un passo necessario per poterci liberare di questo indescrivibile peso.



I piccoli ricatti genitoriali come "Se fai questa cosa allora mamma ti vorrà più bene" oppure "Se ti comporti così fai un torto ai tuoi genitori" ci mettono in una condizione di sudditanza e ci obbliga a fare di tutto per l'altro, ma allo stesso tempo sentiamo che non siamo abbastanza.

Spesso ci capita di proiettare i nostri traumi sul nostro partner, perché riteniamo di meritare solo il male che ci hanno inflitto. Conosciamo solo un tipo di "amore" e siamo abituati al distacco e ai rapporti disfunzionali, ma quando iniziamo a vivere una storia sana non riusciamo mai a riconoscerla, perché nella nostra mente c'è un pattern inciso a fuoco.



Per poter scavare nella nostra mente, ricorrere ad uno psicologo è sempre una delle soluzioni migliori, perché le persone che ci amano possono aiutarci fino ad un certo punto, ma uno specialista avrà una visione più oggettiva della nostra situazione.

Bullismo e relazioni tossiche

Anche se la nostra infanzia è stata splendida, i primi contatti con il mondo esterno, fuori dal focolaio familiare, possono essere molto traumatici. Gli atti di bullismo subiti a scuola e le relazioni disfunzionali possono alimentare quell'idea che ci suggerisce che non meritiamo amore.

Nella nostra testa riecheggiano ancora le parole di chi ci ha umiliato, da quell'ex tossico che ci diceva che eravamo troppo grasse o troppo magre per poter essere apprezzate, ai compagni di classe che ci allontanavano solo perché eravamo magari diverse dalle altre. Questo ci ha portato ad odiare noi stesse e a cercare una forma di perfezione inesistente, che se non raggiungeremo allora non riusciremo mai ad essere amate.

La chiave di tutto è l'accettazione di quello che siamo, apprezzando i nostri pregi e imparando ad amarci prima di chiedere di essere amate. Non bisognerebbe mai affidare la nostra autostima agli altri e se non riusciamo ad apprezzare ciò che siamo sarà difficile avere una relazione sana.

Non meritare amore: le conseguenze

Rifiutando l'amore, ci getteremo sicuramente in relazioni palesemente dannose per la nostra salute mentale ed emotiva. Riconosceremo in queste persone i pattern a cui siamo state abituate e sarà facile cadere in questa spirale distruttiva.

Se per caso dovessimo vivere una relazione sana, ma non avremo ancora superato i nostri demoni, allora cercheremo di autosabotare il buono che questa storia ci offre. Non è strano che le persone che credono di non meritare amore arrivino anche a dubitare del partner più fedele. La gelosia immotivata potrebbe portarci a vedere cose che in realtà non esistono, perché siamo abituate alla poca chiarezza e alle situazioni tossiche.

Il nostro partner ovviamente ne risentirà, proprio perché si sentirà costantemente messo in dubbio e soffrirà a causa del dolore che ci hanno procurato gli altri. Questo è ingiusto per noi e per l'altra persona, ma è possibile risolvere questa cosa chiedendo aiuto.

Come comportarsi

Se sentiamo di non meritare l'amore, perché sono state le altre persone a farcelo pensare, allora bisogna fermarsi e riflettere sul perché ci sentiamo così. Non meritiamo tutto questo dolore e non possiamo continuare a pagare le conseguenze della cattiveria altrui.



Incanalare il dolore in altro, come le passioni, può essere un buon modo per iniziare a mettere le basi per ripartire. In questi casi, l'aiuto di uno psicologo è essenziale ma impariamo anche a non sminuire quello che provano gli altri per noi. C'è sempre qualcuno che ci ama e gli amici e la famiglia sono lì per aiutarci.

Mai sottovalutare i piccoli segnali, anche se questa sensazione si presenta raramente. È giusto prendere le nostre emozioni sul serio e non dare nulla per scontato. La cosa fondamentale è imparare ad amarci e mettere da parte tutte le parole e i gesti che ci hanno distrutto in passato.