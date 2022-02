P rendere una pausa dal rapporto di coppia a volte può rivelarsi utile per capire meglio come gestire la relazione. Una separazione temporanea è il punto di svolta che svela se la relazione può procedere o se è finita

Davvero la celeberrima "pausa di riflessione" è solo una scusa per lasciarsi? O davvero può essere una strategia efficace per rimettere in carreggiata una relazione?

Una separazione temporanea all'interno della coppia a volte è essenziale per fare chiarezza nei pensieri. Preso il giusto distacco è possibile guardare ai problemi amorosi con maggiore obiettività, con uno sguardo lucido, senza la rabbia e le pressioni dell'altro. Prendere del tempo per concentrarsi su se stessi può aiutare a risolvere conflitti interiori e questioni che ci si porta dietro come macigni.

Altre volte invece la distanza conferma il bisogno di stare soli e allontanarsi dal partner. In ogni caso, una pausa di riflessione può rivelarsi illuminante e guaritrice.

La distanza ci fa capire cosa ci manca dell'altro, ma anche cosa non sopportiamo. Fare un passo indietro ci ricorda come davvero vogliamo vivere, quali sono i ritmi, gli sforzi e la rinunce che siamo disposti a fare. Ritrovare se stessi è il primo passo per riuscire poi a porre limiti, paletti e condizioni per fare funzionare la relazione amorosa. Ogni rapporto deve adattarsi a desideri ed esigenze di ciascuno, avere ben chiaro ciò che si vuole è essenziale.

Prendere una pausa di riflessione

Si sente spesso dire "ci siamo presi una pausa di riflessione", ma che significa? Si tratta di separazioni temporanee che servono ad entrambi i partner per prendere distanza dal problema di coppia e cercare di ritrovare la serenità, per poi affrontare la questione con ritrovata energia.

Ma perché si prendono le pause? Spesso si arriva a questo punto perché litigi e dinamiche disfunzionali sfiniscono. Ci si trova in un vortice di non detti, frecciatine, liti, silenzi dolorosi e allontanarsi dall'altro è l'unica soluzione utile per mettere fine al circolo vizioso.

A cosa serve davvero la pausa di riflessione?

Quando si decide di optare per una separazione temporanea è perché ancora c'è il desiderio di riavvicinarsi, o quanto meno non si esclude questa possibilità. Una pausa dalla vita di coppia può aiutare a chiarire le idee. Pensare solo a sé aiuta a capire cosa davvero si desidera e quindi quali sono gli aspetti della vita amorosa che soffocano e rendono difficile la relazione. Inoltre, con una separazione temporanea si arriva di certo ad un punto di svolta: o si ritrova l'amore e la gioia di stare insieme oppure si capisce che soli si sta meglio. In qualsiasi caso si giunge alla soluzione migliore per il benessere di entrambi.

Perché la pausa può rafforzare

Non è vero che tutto le pause e le separazioni temporanee portano al fallimento della coppia. A volte c'è davvero il forte bisogno di far sbollire gli animi e ritrovarsi. Quando alla base di un rapporto ci sono amore e rispetto, possono anche subentrare problemi ma la relazione può sopravvivere. Prendere le distanze dal partner significa anche allontanarsi dalla fonte del vostro momentaneo disagio, staccare la spina dai problemi e cercare di ritrovare l'autonomia persa. Tendenzialmente quando una persone ritrova la propria indipendenza e la propria forza, l'autostima cresce e questo è solo bene. Con nuove forze e maggiori consapevolezze si può ritrovare la persona amata, affrontare il problema e rinegoziare le condizioni del rapporto, in base alla maturità acquisita durante il periodo di pausa.

Se entrambi i partner hanno svolto un lavoro su di sé ritrovando l'equilibrio, saranno nella disposizione migliore per mettersi in discussione, ascoltare e esprimersi al meglio. Purtroppo a volte si cerca la soluzione dei propri problemi all'interno del legame di coppia, quando in realtà è quest'ultimo la fonte del malessere. Prendere coscienza di questo è essenziale per rimettersi in gioco con uno spirito nuovo.

E se ci si lascia?

In alcuni casi la separazione temporanea è solo un modo per lasciarsi in maniera soft. Quando una relazione è duratura e importante, mettere la parola fine è doloroso e serve un grande coraggio. Separarsi con la promessa di ritrovarsi è decisamente meno impegnativo, per questo molte coppie usano la pausa di riflessione come "periodo di prova" per la vita da single. In altri casi la promessa di ritrovarsi è sincera ma una volta sole si scopre un nuovo modo per stare bene, ci si trova in una condizione migliore e tornare indietro sarebbe una forzatura. Può succedere.

La verità è che in ogni caso le cose seguiranno il loro corso naturale e la pausa permette di capire se alla base c'è un'autentica voglia di stare insieme, oppure se si sta meglio senza la persona amata. Lasciarsi può essere spaventoso, ma se il partner non è la persona giusta per voi, chiudere il rapporto è l'unica via.

Quando si intraprende una pausa di riflessione ci si assume il rischio che il rapporto di coppia possa anche fallire. Quello che conta è essere sinceri, con l'altro e con se stessi. Ci vuole un grande coraggio a stare soli ma anche per fare funzionare al meglio una storia d'amore. Spesso prima di affrontare questo percorso è bene rivolgersi ad un terapeuta che può guidare la coppia e offrire supporto nei momenti critici.