L 'amore non ha limiti, ma potrebbe non essere semplice convivere con un partner perfezionista? Ecco come fare per preservare la propria relazione e approcciarsi al partner in modo efficace

Ogni relazione è unica. Così come lo sono le persone che la vivono. Spesso, però, alcune caratteristiche del proprio/a partner possono indurre a pensare di avere a che fare con una tipologia ben precisa di persone, aiutandoci a trovare il modo migliore per approcciarsi a esse e per continuare a costruire un rapporto con serenità. Esattamente come accade quando si ha a che fare con un/una partner perfezionista.

Una peculiarità della personalità di alcune persone, che si dimostrano particolarmente attente ai dettagli, con una forte tendenza al controllo e alla precisione, sia verso di sé che verso chi hanno vicino. E che esattamente come fanno per se stessi/e, esigono ordine e perfezione anche da chi hanno accanto, arrivando a criticare in modo continuativo se questa loro esigenza non viene soddisfatta. Avere a che fare con queste persone non è semplice, ma nemmeno impossibile. Soprattutto se ci sono di mezzo i sentimenti e un rapporto che si vuole preservare e vivere in armonia e serenità. Ma come fare, quindi, per approcciarsi e relazionarsi con un/una partner perfezionista?

Cosa significa essere perfezionisti

Prima di tutto è importante capire se davvero la persona che abbiamo accanto è o meno un perfezionista. E questo lo si può dedurre da tutta una serie di comportamenti e/o abitudini tipici di chi presenta questo tratto delle personalità.

Tra le caratteristiche che contraddistinguono un perfezionista, infatti, ci sono:

la tendenza della persona alla critica;

l’esigenza di avere tutto sotto controllo, in ordine e preciso, comprese le persone con cui si rapporta;

un approccio piuttosto rigido alle cose;

la poca flessibilità e prontezza di fronte agli imprevisti e/o cambiamenti;

la freddezza emotiva;

la costante concretezza e razionalità durante le conversazioni anche nel caso in cui si parli di emozioni o sentimenti;

la tendenza a non far decidere agli altri, compresa la/il partner, anche se si tratta di argomenti di coppia e che dovrebbero includere l’opinione di entrambi

E in generale tutti quei comportamenti che tendono a chiudere dentro margini precisi le persone che hanno vicino per avere la sicurezza che il loro ordine o ciò che si sono prefissati non venga intaccato e/o vanificato.

Un comportamento che se all’inizio della relazione può trasmettere un forte senso di responsabilità, fiducia e attenzione, a lungo andare può diventare soffocante, limitante e danneggiare l’armonia della coppia (e la vostra).

Come approcciare un partner perfezionista

Per questo è importante capire come comportarsi e come approcciarsi a un partner perfezionista in modo efficace e senza che questo crei danno alla coppia (se questo è quello che si vuole ovviamente).

Cosa fondamentale da sapere, quindi, è da dove nasce il perfezionismo, che nella maggior parte dei casi è il frutto di una profonda insicurezza vissuta dal soggetto che lo manifesta. Ecco perché, se si vuole vivere accanto a un partner perfezionista una cosa da fare senza alcun dubbio è quello di dargli le sicurezze che nel profondo sta cercando. Comunicando senza giudizio, trasmettendogli amore e accettandolo per quello che è. Cosa di cui tutti dovremmo poter godere.

In secondo luogo, poi, in modo velato e con dolcezza, è bene non assecondare ogni mania di perfezione del partner. Ma imparare a dire di no a ciò che non si vuole fare o che si reputa eccessivo. Negoziando e trovando dei compromessi che non faranno altro che smussare, poco alla volta, questo lato dominante della personalità del vostro partner.

Un po' come per ciò che non ci piace mangiare, anche nel caso di un partner perfezionista è importante cercare di addolcire la sua rigidità nelle cose. Abituandolo con moderazione all’imperfezione, agli imprevisti, al non avere tutto sotto controllo. Mostrandogli/le che tutto si può fare comunque con la dovuta calma e serenità, godendo della bellezza insita nella mancata perfezione delle cose.

Infine, è importante non rinunciare a comunicare ciò che provate al vostro/a partner, anche se questo significa renderlo partecipe della sofferenza che il suo comportamento e/o ossessione può causarvi. In questo modo, ne sarà consapevole e potrete provare a trovare insieme una soluzione. Anche indagando in modo più approfondito sulle cause alla base di questa sua tendenza alla perfezione con l’aiuto di un terapeuta specializzato. Migliorando la sua vita, la vostra e l’andamento dell’intera relazione.