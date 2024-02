S e il tuo partner non vuole più fare sesso con te non disperarti, ma prova a fare queste semplici cose.

Ultimamente il tuo partner non vuole più fare sesso? Prima di mettere in discussione la vostra relazione e di pensare che non ha più interesse per te prova a ragionare. Niente panico, fai un respiro e prova ad affrontare nel modo giusto la situazione. Un calo della libido in alcune coppie può non solo essere normale, ma può anche essere legato a diverse cause. Meglio quindi non fare scelte affrettate, meglio cercare di capire cosa sta accadendo e, in seguito provare a riaccendere la scintilla della passione.

Cos’è il calo della libido

Più comune di quanto pensiamo, il calo della libido è una condizione che provoca una riduzione del desiderio sessuale e condiziona l’intimità di coppia. Esistono infatti situazioni in cui la passione diminuisce per cause ormonali, ma se escludiamo questa condizione la diminuzione della libido può essere assolutamente transitoria, provocata da una crisi di coppia, dallo stress o da problemi che sono – in ogni caso - risolvibili.

In situazioni di questo tipo le fantasie erotiche, i pensieri e il desiderio sessuale diminuiscono, così si finisce per fare sempre meno l’amore. Ma c’è una buona notizia: il problema si può risolvere agendo nel modo giusto e trovando una chiave di lettura per il disagio che vive la coppia.

Parlatene

Certo, parlare apertamente di un calo della libido non è semplice, ma comunicare nella coppia è essenziale. Per trovare una soluzione però è importante discutere riguardo la perdita del desiderio sessuale. Migliorando in modo costruttivo la comunicazione, riuscirete a individuare tutti quegli elementi che possono stimolare la sessualità e riaccendere il desiderio. Il dialogo vi permetterà anche di capire se ci sono degli elementi di disturbo fuori dalla coppia, se è cambiato qualcosa e se potete aggiustare la situazione.

Cancellate il giudizio

Assumere atteggiamenti giudicanti è sempre un errore. Di fronte a una carenza di libido dunque prova a evitare qualsiasi tipo di giudizio. Si tratta di un atteggiamento che non serve a niente e che, al contrario, rischierebbe di peggiorare la situazione. Prova invece a usare l’empatia, cercando di capire cosa prova il tuo partner e come si sente. Solo in questo modo si sentirà davvero compreso e capito, veramente a suo agio. Tutto questo vi permetterà di rafforzare il legame di coppia e vi renderà ancora più uniti.

Cambiate la routine

Soprattutto nelle storie che durano da tempo la tendenza è quella di standardizzare il sesso, confinandolo – a volte – a un’attività da svolgere solo nei ritagli di tempo. Cancellate la noia, cambiando routine: modificate davvero il modo che avete di fare l’amore, cercando di vivere in modo creativo la sessualità, lasciando spazio all’aspetto giocoso del sesso e ravvivando la libido.

Liberate le fantasie

Per riaccendere la voglia di fare l’amore partite dalle vostre fantasie, condividendo ciò che vi piacerebbe provare sotto le lenzuola. Comunicate, parlate di quello che vi stimola dal punto di vista erotico e lasciare spazio al desiderio sessuale. Questo vi permetterà non solo di sentirvi a vostro agio, ma anche di riscoprirvi, a vicenda, più seducenti e attratti.

Analizzate le cause

Scoprire le cause legate a un calo della libido non è assolutamente scontato. Ci sono infatti moltissime ragioni per cui il tuo partner può sperimentare un calo del desiderio. I disturbi legati a questo disagio infatti vanno dai problemi fisici a quelli ormonali, passando per problemi relazionali o psicologici. Andare a fondo dunque è essenziale e ti permetterà di riconnetterti davvero con la persona che ami. Metti da parte la paura e, se necessario, rivolgiti anche ad uno specialista per risolvere la questione, iniziando un percorso fatto di consapevolezza e di unione.

Rilassatevi (insieme)

Non solo fattori organici, dietro il calo della libido possono nascondersi anche altre cause, come ansia e stress. Non a caso la sessualità – come ben sappiamo – coinvolge non solo il corpo, ma soprattutto la mente. Pensieri costanti legati all’atto (frasi come: “Non sono all’altezza”, “Non sono il migliore”, “Non ce la faccio!”) infatti possono diventare degli stimoli negativi, che finiscono per cancellare il divertimento legato al sesso. Una situazione di questo tipo può provocare una tendenza all’avversione sessuale, portando il partner ad evitare l’intimità. Imparate a rilassarvi insieme, riscoprendo, con calma e senza fretta, il piacere di stare insieme, di toccarvi con tranquillità e di esplorare il piacere. Iniziate dalle base, magari passando una serata romantica insieme o un’uscita che non dovrà per forza coinvolgere il sesso, ma che accrescerà il desiderio nei confronti dell’altra persona. Il resto verrà da sé!