Cosa fare se il partner ci confessa di non essere più attratto da noi?

C osa fare se ti confessa di non provare desiderio e come non entrare nel panico (salvando la relazione)

Sembrava che tutto andasse bene fra voi e che la vostra storia fosse ormai decollata. Poi, come un fulmine a ciel sereno, arriva la confessione del partner che ti svela di non essere più attratto da te. Panico, paura di perderlo e la sensazione che la situazione ti stia sfuggendo di mano. Ma è davvero così? Proviamo a capire cosa accade quando lui non ha più voglia di fare l’amore con te.

Cos’è il calo della libido maschile

In realtà il calo del desiderio maschile è molto più comune di quanto si pensi. Un problema che colpisce anche uomini giovani e che spesso – secondo gli studiosi – è legato ad aspetti psicologici. Di certo questa condizione è in grado di influenzare non solo il desiderio del partner, ma anche l’intero equilibrio della coppia. Le cause possono essere tante, legate soprattutto a cambiamenti nello stile di vita, a stress oppure a problemi relazionali. In tutti i casi è essenziale individuarle e agire tempestivamente.

Il calo della libido maschile infatti è piuttosto particolare. Negli uomini la diminuzione del desiderio porta ad un azzeramento delle fantasie e dei pensieri erotici, azzerando la volontà di fare sesso. In molti casi però l’erezione continua a comparire semplicemente come funzione fisiologica e questo può portare a dei fraintendimenti e liti: sentirsi poco desiderata potrebbe scatenare in te una reazione inaspettata.

Cosa non devi mai fare

Spesso di fronte a una confessione del genere si tende a lasciare spazio solo alla disperazione. Scappare o fare finta di nulla non sono soluzioni plausibili, perché porterebbero non solo ad aggravare la situazione, ma anche a vivere il rapporto – con se stessi e con l’altro – in modo negativo, fra cicatrici e traumi difficili da risolvere. Meglio fare un bel respiro e, prima di agire, meditare riguardo ciò che sarebbe meglio fare.

Come risvegliare il desiderio

Lui ti ha confessato che non si sente più attratto da te? Prima di andare nel panico fai un bel respiro e prova a trovare una soluzione. Nulla è perduto ed esistono alcuni step che potrebbero aiutarti a risvegliare il desiderio, riaccendendo la fiamma della passione che in passato vi aveva travolto.

Parlatene

Ok, non è facile, ma il primo passo per cambiare le cose è parlarne. Prova a intavolare un discorso, con delicatezza, parlando di ciò che sta vivendo e di come si sente. Farlo è essenziale per riuscire a trovare una soluzione. Con il dialogo potrai comprendere non solo quali sono le cose che mancano nel vostro rapporto, ma anche ciò che potrebbe risvegliare la passione, riportando la storia sul binario giusto.

Nessun giudizio

Anche se il primo impulso è quello di disperarsi, cerca di controllare le tue emozioni. Giudicare e attaccare non servirebbe a nulla. Probabilmente anche lui non sta affrontando bene questa situazione, quindi cerca di non infierire, amplificando l’idea che tutto sia perduto. Punta invece sull’empatia: prova a capire cosa sta provando, cerca di metterlo a suo agio e fallo sentire compreso. Questo atteggiamento farà bene a entrambi e rafforzerà la coppia.

Abbatti la routine

Soprattutto se state insieme da diversi anni, il vostro rapporto potrebbe essere rimasto impantanato in una sorta di routine anche sessuale. Se fare sesso è diventato semplicemente un incontro confinato ai ritagli di tempo, fra noia e poca fantasia, forse è arrivato il momento di dare una scossa al rapporto. Sfrutta questa condizione per dare nuovo slancio al legame, cercando di vivere la vostra sessualità in un modo più giocoso e creativo.

Parti da qualcosa di tanto semplice quanto potente: le fantasie erotiche. Parlatene e provate a sperimentare, muovendovi in un terreno in cui, a poco a poco, vi sentirete sempre più sicuri, ritrovando la voglia di fare sesso in modo assolutamente naturale.

E se la storia è finita?

Se il tuo partner ti confessa di non essere più attratto da te è lecito pensare che la relazione sia arrivata al capolinea. Prima di chiudere, ovviamente, prova a dare una possibilità di cambiamento alla vostra storia d’amore. Parlatene, discutetene per ore se necessario, provando a trovare un punto di incontro e a capire cosa sia accaduto. La mancanza di desiderio all’interno di una coppia è qualcosa che riguarda sempre entrambi i partner, mai uno solo, per questo l’unico modo per risolverlo è affrontarlo insieme.

Attenzione però, questo discorso è valido solamente se c’è la volontà di superare il problema e se si tratta di un legame sul quale volete continuare a investire e in cui ci sono in gioco sentimenti importanti. In tutti gli altri casi, se comprendi che il rapporto si è ormai esaurito e qualcosa fra voi non funziona più, meglio chiudere e andare avanti, senza rischiare di restare impantanati in una relazione che potrebbe farti solamente soffrire. La sessualità è un aspetto essenziale nella vita di coppia ed è importante che tu ti senta sempre desiderata, se non c’è nulla da fare, meglio non insistere.