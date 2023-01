C osa fare e come comportarsi se il vostro partner non ha amici? Ecco le domande da porsi per aiutarlo (e aiutarvi) a risolvere la situazione

Non tutti amano circondarsi di amici, così come non per tutti è semplice avere delle amicizie e farle durare nel tempo. Che sia per scelta, per carattere o altro, quindi, può accadere che nel momento in cui vi state frequentando il vostro partner non ha amici con cui uscire o con cui condividere ciò che gli accade, azioni o emozioni.

Da un lato questa situazione non ha nulla di sbagliato: dopo tutto ognuno sceglie con chi dividere il proprio tempo e i propri spazi. D'altro canto questa cosa potrebbe far sorgere delle domande, quanto meno per comprendere le ragioni che portano la persona amata a non creare dei rapporti di amicizia con altre persone.

Il partner non ha amici: le possibili motivazioni

Partendo dal presupposto che non esiste un numero di amici definito corretto, è bene ricordare che ognuno è fatto a suo modo e l’avere o meno delle amicizie può dipendere dal carattere della persona stessa e dalle sue esperienze personali.

Chiarito questo punto, quindi, alla base delle non amicizie del proprio/a partner ci possono essere ragioni diverse, come l’essere introverso, la mancanza di fiducia nel prossimo, la volontà di proteggersi in seguito a esperienze negative o in cui si è stati feriti, fino anche al non trovare persone affini e con cui si sente di avere punti e valori comuni. Tutti aspetti che possono portare il partner che non ha amici a non volerne e a non cercarne nemmeno, vedendo voi come unica fonte di amore, attenzione, ascolto e comprensione.

Benissimo, certo, ma perché davvero il partner non ha amici? E quali domande è bene farsi se questo accade?

Quando è giusto chiedersi perché il partner non ha amici

Un quesito che è bene porsi quando il proprio partner non ha amici è cosa può averlo spinto ad evitare di avere persone accanto al di fuori di voi e dei famigliari, quantomeno per cercare di capire se ha delle sofferenze passate dalle quali non è riuscito a staccarsi o se, al contrario, il suo non avere amici dipende da altri fattori.

Se la ragione è l’introversione, per esempio, l’assenza di amicizie non è un problema ma è possibile che, a tempo debito (il suo) se ne farà. Con le giuste condizioni e la tranquillità necessaria per esporsi con altre persone.

Se la ragione, invece, dipende dall’essere asociale del partner e dalla mancanza di interesse a instaurare delle relazioni sociali, può essere anche che veda con un certo disagio la vostra socialità e la vostra compagnia di amicizie, arrivando anche a cercare di limitare le vostre uscite e/o comportamenti. Un punto da mettere in chiaro subito: i vostri legami sono importanti e non ci dovete rinunciare per nessuno.

Se la ragione fosse la delusione?

Accade poi che, una delle motivazioni per cui il partner non ha amici, sia a causa della delusione provata in passato verso lo stesso tipo di legami. In questo caso, è bene domandarsi come questo sentimento sia vissuto dal compagno/a, cosa lo ha turbato e come vive la mancanza di amicizie e di qualcuno con cui condividere le esperienze della vita ma che non siate voi.

Per cercare di comprendere davvero lo stato d’animo del partner, i suoi sentimenti e se sta vivendo con un peso dentro che, a lungo andare o già nell’immediato, sta alterando i suoi comportamenti e ciò che prova, ciò che vorrebbe e ciò che invece fa. E tutto per causa della delusione provata e mai risolta ma che, proprio voi, potreste aiutarlo a lasciare andare.

Se non si fida degli altri perché dovrebbe fidarsi di me?

Altra domanda che è bene porsi se il partner non ha amici, poi, è che è di fondamentale importanza nel caso in cui questa fosse la causa scatenante, è se questa condizione dipenda dalla mancanza di fiducia verso gli altri e, quindi, cosa differenzia questi ultimi da voi. O meglio, perché se non si fida di nessuno con voi dovrebbe essere diverso?

La mancanza di fiducia, infatti, non ha un interruttore on/off, ed è molto probabile che, nonostante vi dica il contrario, il partner non si fidi nemmeno di voi. Un problema sia per la coppia, poiché manca una delle basi del rapporto stesso, sia per voi. Poiché questa mancanza di fiducia sarà la stessa che andrà a cercare di limitare le vostre relazioni al di là della coppia e, quindi, la vostra libertà di azione nella vita.

Poche domande ma ben calibrate, per comprendere la natura della mancanza di amicizie nella vita della persona che avete accanto e capire se questa è una condizioni vissuta bene dal partner, se c’è qualcosa per cui è bene aiutarlo/a o se, a dover essere aiutate siete voi. Evitando situazioni che possono mettervi in un angolo e garantendo a entrambi di vivere una relazione e una vita felice.