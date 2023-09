I l tuo partner è un maniaco del controllo? Cosa fare subito e perché dovresti cogliere i segnali

Avere a che fare con un partner maniaco del controllo può essere tutt’altro che semplice. Una persona perfezionista infatti – anche inconsapevolmente – rischia di rendere difficili le tue giornate, spinta dalla volontà di trovare una perfezione che non ci sarà mai.

Ricercare a tutti i costi la perfezione causa moltissimi cortocircuiti e problemi in una relazione. Innanzitutto il maniaco del controllo si sente perennemente insoddisfatto, stressato e frustrato. La volontà di controllare tutto e tutti lo spinge a comandare le persone che ha intorno, spingendole ad agire in modo che possano rispecchiare i suoi desideri e le sue volontà.

Vivere con un control freak non è facile: un partner di questo tipo cercherà continuamente di dominarti, dando la tua accondiscendenza totale per scontata. Non solo: la persona che hai accanto vivrà tutto questo in modo nevrotico, sentendosi stressato e in ansia, impegnato nella necessità di sopportare il carico di stress e una visione distorta delle relazioni.

Come riconoscere un maniaco del controllo

Un maniaco del controllo è prima di tutto un perfezionista e se questo comportamento può rivelarsi utile in alcuni ambiti, ad esempio sul lavoro, nelle relazioni rischia di provocare più danni che benefici.

Sono due le caratteristiche che rischiano di influenzare la vostra storia d’amore, legate al suo comportamento. La prima riguarda la tendenza a ricercare la perfezione nell’altro, la seconda invece è legata a un approccio estremista in qualsiasi situazione. Con il tempo questi comportamenti causano risentimenti e critiche che rischiano di danneggiare il rapporto. Riconoscere i segnali di un maniaco del controllo può essere utile per agire di conseguenza e correre ai ripari.

1. Ha standard che non sono realistici

I maniaci del controllo tendono ad essere particolarmente duri non solo con sé stessi, ma anche con gli altri. Hanno degli standard molto elevati e, spesso, irrealistici. Un atteggiamento che non può fare altro che condurre a un fallimento, spingendo il partner maniaco del controllo a chiudersi in sé stesso. Quando queste persone si trovano in una relazione di coppia tendono a riversare nell’altro questa frustrazione, finendo per avvelenare il legame.

2. Ha pensieri estremisti

O bianco o nero: per un partner maniaco del controllo il grigio non esiste. Questo atteggiamento può portare alla rovina una relazione, anche la più solida, provocando tensioni e la sensazione di non valere mai abbastanza per l’altro. Il risultato? Sono silenzi, mancanza di dialogo e la pericolosa tendenza a mettere in dubbio il proprio valore, con terribili conseguenze per l’autostima.

3. Non tollera gli errori

Per un maniaco del controllo l’errore non è ammesso e non è possibile. Peccato che in coppia è possibile (e necessario) che vengano commessi degli errori. La mancanza di flessibilità di fronte agli errori provoca numerose conseguenze. La prima riguarda la frustrazione della persona che avvertirà la sensazione di non essere mai al sicuro e supportato. In secondo luogo questo porterà il partner a sentirsi costantemente nel mirino e sotto osservazione, impegnato a camminare sulle sabbie mobili. Peccato che la prima regola di una relazione sana sia quella di sentirsi al sicuro

Cosa fare

A volte l’amore non basta e un partner maniaco del controllo può portare inevitabilmente, con i suoi atteggiamenti, alla fine della relazione. Fare fronte a un partner perfezionista non è semplice, ma se vuoi davvero salvare la tua storia d’amore ed essere felice dovresti correre ai ripari e agire in modo intelligente.

Aiutalo a rivedere le sue aspettative

I perfezionisti hanno sempre aspettative molto alte che, inevitabilmente, rischiano di ferire chi hanno intorno. Per evitare che ciò accada cerca di dimostrare al tuo partner che la perfezione che ricerca è impossibile e che facendo così rischierà solo di essere infelice. Tu, lui e la vostra storia avete dei difetti: dovete prenderne coscienza e agire di conseguenza.

Concentratevi solo sugli aspetti positivi

Aggiustare le aspettative è essenziale per poter apprezzare molto di più la coppia. Imparate – sia te che lui – a guardare quanto di bello c’è fra voi, senza mettere in discussioni sempre i piccoli errori o le imperfezioni. Entrambi dovete essere grati per quello che avete, forti delle virtù di questa unione.

Punta sulla comunicazione

Comunicare è essenziale in una relazione, ancora di più quando hai a che fare con un partner maniaco del controllo. Impara a parlare con la persona che ami, esprimendo i suoi sentimenti e come ti senti di fronte al suo comportamento perfezionista. Solo in questo modo riuscirete a risolvere ogni incomprensioni e saprete sempre mantenere accesa la scintilla del vostro amore.

Non perderti

Quando si ha a che fare con un partner maniaco del controllo il pericolo maggiore è quello di finire per perdersi. Se tenti di raggiungere la perfezione che l’altra persona pretende da te finirai per rincorrere qualcosa che non esiste e sarai solamente e inevitabilmente infelice. Cerca invece di affermare te stessa, quello che desideri e quello che sei, al di là di tutto.