S e hai un partner iperprotettivo e dominante, la tua relazione potrebbe essere soffocante in una delle migliori ipotesi. Dovrai sottoporti ai dovuti ragionamenti su come riportare l’equilibrio nella tua vita

Chi ha vissuto con un partner iperprotettivo sa quanto a fondo si può scavare nell’infelicità. La propria idea di relazione felice e sana viene del tutto snaturata, e forse addirittura demolita, da un sentimento che soffoca, opprime, possiede e controlla ogni nostro movimento. E che cosa rimane allora della genuinità, della spontaneità e dell’individualità?

Una persona iperprotettiva spesso non si accorge neanche di stare arrecando un danno così grosso al suo partner. Capita perfino che si ritrovi fuori dalla relazione ancora prima di aver compreso in che modo stava nuocendo al compagno.

Partner iperprotettivo: ti ama davvero?

Una persona iperprotettiva potrebbe essere profondamente innamorata di te. È possibile anche che tu sia la persona più importante della sua vita. Tuttavia, i buoni sentimenti non sono una scusa per controllare, dominare e soggiogare la vita dell'altro.

C’è una linea di confine sottile tra l’essere iperprotettivi in buona fede, o iperprotettivi e dominanti. Questa linea, molto spesso, è il partner a tracciarla, perché i bisogni individuali di ogni persona non possono essere oggetto di misurazione empirica. Tuttavia, se senti che il tuo compagno ti impedisce attivamente di fare qualcosa perché non vuole, non si fida, non pensa che ce la farai, probabilmente hai davanti qualcuno che ti sta dicendo come dovresti vivere la tua vita. Ti piace? È probabile di no.

A volte le misure tra buona fede e dominanza si confondono e cambiano col tempo, con le scelte, con il benessere psicofisico. In un periodo di particolare stress, un partner dominante non troverà sollievo nella storia, ma un’ulteriore fonte di preoccupazioni e cortocircuiti. Il risultato? La tua vita sarà un autentico inferno a cui nessuno, mai, dovrebbe sottoporsi.

Forse non se ne rende conto

Il problema del partner iperprotettivo è che è il partner, e dunque si tende a perdonargli molto più di quanto non si dovrebbe fare. Ti dici che forse non se ne rende conto. E forse invece glielo hai già fatto notare, e ti ha chiesto scusa. La rivelazione, però, non ha portato alcun miglioramento.

Il problema del rapporto dominante e iperprotettivo è che questo partner sente, in cuor suo, di starti guidando verso la direzione giusta. Giusta per lui (o lei), però, e non per te. Confrontarsi apertamente sulla questione potrebbe addirittura portarlo a diventare più furbo e giocare sul senso di colpa, che è spesso l'arma manipolatoria per eccellenza.

Come riconoscere un partner iperprotettivo: i segnali

Ti capita mai di avere una conversazione con il tuo partner in cui ti vengono fatte notare tutte le tue mancanze e i tuoi difetti? In queste conversazioni vengono messi in moto i sensi di colpa: se malauguratamente qualcosa è andato storto nella tua vita, è perché non lo hai ascoltato. Se avessi fatto come diceva…

Quando scatta il te l’avevo detto sistematico, potresti sentirti inizialmente orientata all’idea di chiudere la discussione in fretta, con un sorriso e un “hai ragione”. Il problema è che a furia di cedere terreno, un partner iperprotettivo si sentirà giustificato a fare ulteriori proposte su come dovresti condurre le tue scelte quotidiane. È ciò che desideri? Vuoi che qualcuno decida per te?

Non è detto che un partner iperprotettivo usi la violenza, fisica o verbale, per avanzare le sue idee sulla tua vita. Molto spesso, questo comportamento si manifesta nel momento in cui più avresti bisogno di una parola gentile, e invece la sue parole ti fanno dubitare di te stessa in ogni sfera della tua vita. Potrebbe pensare che flirti con gli altri, o farsi gli affari tuoi. Potrebbe essere molto vocale e molto categorico sull’odio nei confronti dei tuoi amici: da sola, sei più facile da controllare.

Come ci si comporta con un partner iperprotettivo?

Gestire un partner del genere non è semplice, ma se facendo un'analisi della tua condizione ti sei resa conto che la situazione sta degenerando e non sai cosa fare, di seguito trovi alcuni suggerimenti utili.

Sii onesta con te stessa

C’è un problema. Anche se fuori dai momenti “dominanti” è il miglior partner del mondo, questi comportamenti tendono a cronicizzarsi e diventare molto, molto pericolosi per la tua autostima.

Non sei tu che devi cambiare.

Non sei tu che devi adattarti alle sue ipocondrie. Se ti dice che devi cambiare registro, significa che non ama te, ma ama l’idea che si è fatto di come dovresti essere. Vuoi vivere secondo le sue idee, o secondo le tue?

Parlagliene.

La comunicazione può aiutare. Chiedigli perché sta con te, se ogni decisione che prendi è, secondo lui, sbagliata. Soppesa attentamente la sua risposta e prenditi il tempo per riflettere se vale la pena rimanere con questa persona.

Non arrenderti alle pretese che avanza.

Ti verranno messe davanti minacce e ultimatum, e potresti averne davvero paura. Tuttavia, sappi che la vita che ti aspetta con un partner dominante che non riesce a controllarsi è questa: critiche, minacce, parole grosse. Una vita che, se non viene corretta, sarà caratterizzata dalla costante paura di essere lasciata.

Non cedere al gaslighting.

Non devi permettergli di farti mettere in discussione la tua sanità mentale e la tua capacità di decidere per te stessa.

Dichiara la tua indipendenza!

Non permettere al partner di scegliere quello che puoi o non puoi fare. Dove puoi e non puoi andare. Se senti che non hai spazio di manovra nella tua relazione, forse, dovresti riconsiderarla.