C e lo raccontano molte favole ma davvero la nostra anima gemella è là fuori da qualche parte che ci aspetta? E se non la dovessimo mai trovare?

Sulla storia del partner giusto, dell'anima gemella, di quella persona che aspetta solo noi là fuori, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Dalla Disney alla letteratura, ci hanno raccontato che un giorno troveremo la persona perfetta per noi (il leggendario "quello giusto") e tutto il resto delle nostre relazioni sbagliate o deludenti saranno solo un pallido ricordo.

Ma è davvero così? Davvero esiste una persona ideale e solo lei può davvero completarci all'interno di una relazione? E cosa succederebbe se non la dovessimo mai trovare? O se fosse impegnata?

Come si capisce se abbiamo trovato il partner giusto?

Ormai tra le app di incontri e le chat virtuali, spesso finiamo con il "conoscere" una persona ancora prima di averla incontrata, anche se spesso questi profili sono solo delle belle copie, perfette e ideali della persona che avremo davanti al primo appuntamento. Belle copie che però ci danno sempre l'idea di avere di fronte persone perfette, ideali.

E se anche scatta una scintilla, come capire se chi abbiamo davanti è il partner giusto per noi? Ma soprattutto cosa significa il partner "giusto"? Qualcuno con cui passare il resto della nostra vita? Qualcuno che sulla carta sembra la persona perfetta per noi? Qualcuno che piace alla nostra famiglia e ai nostri amici?

Potremmo parlare per ore delle caratteristiche del partner perfetto e ancora non avremmo esaurito l'argomento in quanto non solo siamo tutti diversi e abbiamo esigenze differenti, ma anche perché non esiste una relazione ideale a prescindere.

Abbiamo tutti bisogno di cose diverse in momenti diversi della nostra vita e una persona che è perfetta per noi a vent'anni potrebbe non essere quella giusta a quaranta.

Certo, è difficile superare il condizionamento sociale che sentiamo per cercare "l'unico vero amore" sotto forma di una persona perfetta. Anche quando si cerca di non pensarla in questo modo, si possono avere aspettative e progetti irragionevoli nei confronti delle persone con cui si esce.

Quando il partner è decisamente sbagliato

Esiste però un modo diverso di affrontare la questione, ovvero ribaltandola. Se è difficile definire un partner giusto, quali sono le caratteristiche di un partner sbagliato?

Se la persona che frequentiamo è un narcisista egocentrico che ci mette sempre e comunque al secondo posto, che ci fa sentire insignificanti e non si prende mai le sue responsabilità, ci manipola, allora attenzione: abbiamo di fronte un partner decisamente sbagliato e probabilmente siamo in una relazione piuttosto tossica.

Una persona giusta, al di là di quelle che sono le nostre esigenze e abitudini del momento, ci farà sempre sentire rispettate, amate, volute. Ci lascerà del tempo per noi stesse e per coltivare hobby e amicizie e non vorrà mai nulla che non sia il nostro bene.

Sabotare le relazioni dall'interno

Forse il punto è che la responsabilità dell'andamento di una relazione non è sempre nell'altra persona; se le cose non funzionano non è perché non abbiamo incontrato la persona "giusta".

In realtà, in molti casi, spesso abbiamo solo bisogno di lavorare sui nostri problemi e sul modo in cui ci approcciamo alle relazioni di coppia - ci nascondiamo dietro la scusa del partner giusto per non affrontare quelli che sono davvero i nostri problemi.

Molti problemi all'interno della coppia nascono perché siamo esseri umani e in quanto tali siamo pieni di difetti, paure e ansie e se non ci prendiamo cura della nostra salute emotiva e psicologica (oltre a quella fisica) rischiamo di sabotare le relazioni dall'interno, incolpando il destino che non ci ha ancora fatto trovare il partner giusto.

Passare il tempo alla ricerca della persona perfetta può impedirci di trovare un partner a lungo termine o farci vivere una serie di relazioni infelici, che non ci sembrano mai all'altezza delle nostre aspettative. Peggio ancora, potrebbe farci idealizzare ogni nuovo potenziale partner che incontriamo, sottoponendolo ad aspettative assurde che finiranno inevitabilmente col deluderci.

Per chi crede nell'anima gemella e nel vero amore, scoprire che la persona perfetta non esiste può essere un duro colpo. Ma non c'è bisogno del partner "giusto" per avere una relazione che duri tutta la vita, felice e sana, in cui sentirsi soddisfatti e completi.

In generale le relazioni che funzionano non sono un colpo di fortuna per aver trovato il partner giusto, quanto piuttosto il risultato di impegno e rispetto reciproco. Non nascono da sole, ma bisogna impegnarsi insieme per costruire una relazione autentica su basi sane, creando un rapporto di coppia armonioso e funzionale.

Esiste il partner giusto, o no?

Fatte queste considerazioni, la risposta a questa domanda è: dipende. Può esistere un partner giusto per noi in un determinato momento della nostra vita, perché ci fa stare bene e sentire amate.

Ma non esiste una persona perfetta che dobbiamo trovare per poter essere finalmente felici e non stare in una relazione per paura di rimanere soli. Per vivere in armonia con un partner è necessario costruire relazioni sane, comunicare e superare aspettative irragionevoli.

Nessuno è perfetto, e va bene così: ma anche in quanto persone imperfette possiamo riuscire a costruire relazioni felici, che durano tutta la vita.